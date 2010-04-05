IntradayEA

EA intelligente ed efficiente, basato sull'operatività a lungo termine. Trading limitato, non fa troppe operazioni giornaliere (1 operazione giornaliera). Si basa sulla volatilità e direzionalità settimanale. No overnight, no swap. Apre e chiude intraday. Si può utilizzare anche per le prop, è presente lo stop loss. Facile e intuitivo per tutti, basta inserire la size desiderata in base al conto che si ha e l'EA farà tutto da solo.

Utilizzare l'EA su EURUSD





500 USD per i primi 10 clienti!!









Requisiti minimi e raccomandazioni (con impostazioni predefinite) Broker: qualsiasi broker con spread ridotto. Consigliamo FP Markets, IC Markets, Fusion Markets, Pepperstone

Deposito iniziale minimo: $1000

Deposito iniziale raccomandato: $5000

Leva: 1:100 o superiore

Strumenti: EURUSD

Size preimpostata a 1 lotto, modificabile in base al conto ( seguire un corretto money management! )

Usa un VPS per mantenere l'EA attivo 24/7 (obbligatorio)





Buon Trading!