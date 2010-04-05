IntradayEA
- Experts
- Stefano Bonato
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
EA intelligente ed efficiente, basato sull'operatività a lungo termine. Trading limitato, non fa troppe operazioni giornaliere (1 operazione giornaliera). Si basa sulla volatilità e direzionalità settimanale. No overnight, no swap. Apre e chiude intraday. Si può utilizzare anche per le prop, è presente lo stop loss. Facile e intuitivo per tutti, basta inserire la size desiderata in base al conto che si ha e l'EA farà tutto da solo.
Utilizzare l'EA su EURUSD
500 USD per i primi 10 clienti!!
Requisiti minimi e raccomandazioni (con impostazioni predefinite)
- Broker: qualsiasi broker con spread ridotto. Consigliamo FP Markets, IC Markets, Fusion Markets, Pepperstone
- Deposito iniziale minimo: $1000
- Deposito iniziale raccomandato: $5000
- Leva: 1:100 o superiore
- Strumenti: EURUSD
- Size preimpostata a 1 lotto, modificabile in base al conto (seguire un corretto money management!)
- Usa un VPS per mantenere l’EA attivo 24/7 (obbligatorio)
Buon Trading!