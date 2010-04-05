IntradayEA

EA intelligente ed efficiente, basato sull'operatività a lungo termine. Trading limitato, non fa troppe operazioni giornaliere (1 operazione giornaliera). Si basa sulla volatilità e direzionalità settimanale. No overnight, no swap. Apre e chiude intraday. Si può utilizzare anche per le prop, è presente lo stop loss. Facile e intuitivo per tutti, basta inserire la size desiderata in base al conto che si ha e l'EA farà tutto da solo. 

Utilizzare l'EA su EURUSD


500 USD per i primi 10 clienti!!



Requisiti minimi e raccomandazioni (con impostazioni predefinite)

  • Broker: qualsiasi broker con spread ridotto. Consigliamo FP Markets, IC Markets, Fusion Markets, Pepperstone
  • Deposito iniziale minimo: $1000
  • Deposito iniziale raccomandato: $5000
  • Leva: 1:100 o superiore
  • Strumenti: EURUSD
  • Size preimpostata a 1 lotto, modificabile in base al conto (seguire un corretto money management!)
  • Usa un VPS per mantenere l’EA attivo 24/7 (obbligatorio)


Buon Trading!

Prodotti consigliati
SuperfarabiEA Compound
Farabi Aminy
Experts
Copyright(c) 2019 Superfarabi EA Is the Scalping Forex Expert Advisor for MT4 Working on Timeframes (M5) Best Pair Recomended is EU/UChf=0.4 Calculation is based of Envelopes indicator ===========Rakyat +62 =========== Hak Cipta (c) 2019 Superfarabi EA Merupakan Scalping Forex Expert Advisor untuk MT4 Berjalan pada Time Frame Kecil (M5) Pair Rekomendasi adalah EU / UChf = 0,4 Perhitungan didasarkan pada indikator Envelopes
Forest
Vadim Podoprigora
Experts
Forest is a Trend Expert Advisor based on the analysis of a unique mathematical model of trend lines, which allows you to determine the trend movement. The Expert Advisor is most suitable for the currency pair "USDCHF" on period "H1". The EA can work on any type of accounts, and with any brokers. The EA uses mathematical analysis to open trades and applies loss control to open trades. At its core, the EA does not use any risky systems with the increase in the volume or increase in the number of
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experts
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
Solemnity
Evgeniy Zhdan
Experts
The Expert Advisor identifies the beginning of a wave movement and starts working according to the direction of the new wave. It uses tight stop loss and take profit. Built-in protection against spread widening. Control of profit is performed by the tight trailing stop feature. Lot calculation is based on stop loss. For example, if stop loss is 250 points and MaxRisk = 10%, the lot size will be calculated in such a way that triggering the stop loss would lead to a loss equal to 10% of the deposi
Green Hawk MT4
Rashed Samir
5 (3)
Experts
La strategia commerciale si basa su algoritmi di scalping intelligenti che commerciano in determinati periodi del mercato. Il sistema non utilizza strategie rischiose come la griglia o la martingala. Il trading viene effettuato in base al rendimento del prezzo in brevi periodi. Tutte le operazioni vengono chiuse entro poche ore. I will increase the price in the near future. Next Price: $700 The final price will be $2000. CARATTERISTICHE È supportata l'opzione Multi simboli in un grafico. Nessu
Stabilized dema cross robot mt4
Ekaterina Saltykova
Experts
Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility    currency     basket: GBPUSD and XAUUSD. This EA is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs. The advisor is focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features: EA is designed to open and close orders at the begginning of trading session
BreakthroughEA
Li Peng Fang
Experts
This EA is a breakthrough EA. When the monitoring market changes rapidly, fluctuates rapidly in one direction, and exceeds the set threshold, the EA will quickly place an order and quickly adopt a mobile stop loss strategy to complete capital preservation and profitability. Advantages of this EA: 1. The transaction is very fast to the closing of the position, and it is never procrastinated. 2. After the transaction, the accuracy rate is very high. 3. Place an order with compound interest, and th
Arda
Evgeniy Zhdan
Experts
2 copy of 10 left at this price.  Next 10 copies $549. Arda is a trading Expert Advisor based on the dissonance of technical indicators  and price patterns. Support: https://www.mql5.com/en/channels/TrendHunter The Expert Advisor was tested on real historical data of EURUSD, GBPUSD and XAUUSD (Gold). You can download a demo version of any program (for example, tickstory - there is a free version) that provides quotes with 99.9% quality and check it yourself. The trading strategy does not cont
Bfxenterprise RSI
Ricky Romadona Tri Saputra
Experts
Bfxenterprise RSI Inspired and optimized RSI indicator is the focus of this Expert Advisor (EA). Designed with the use of RSI to perform optimal transactions. Reading trends and price reversals is done by the RSI whose functions have been sorted. Version of Bfxenterprise The version with the name “Bfxenterprise” focuses on special and thorough sorting of transactions. So this version does not always make transactions, unlike the Expert Advisor version in general. This version relies on accuracy
QuatronPro
Marek Kvarda
Experts
This robot is designed for major currency pairs and trades several strategies: swings, gaps and SR levels. It uses an advanced algorithm for analyzing price data and looks for the best parameters. Trading signals are filtered by results of analysis of daily and monthly chart for the last 12 periods. It is built on the foundations of the successful EA Triton . This is not a scalping robot. It is not sensitive to spread and slip. It will be traded at all brokers with quotation accurate to points
Team Trading System Pro
Hulya Cinar
Experts
Team Trading System Pro is based on the logic of order strategies and profit-taking strategies working as a team.  In general, EA consists of two parts as strategies and take profits section. Strategies section are special strategies that we create for symbols. Strategies continue to open buy and sell orders independently.  Takeprofits closes orders that are opened by working as a team. Take Profits logic is that profitable orders go by closing lost orders. They never work selfishly. In this wa
Robot 100M
Natthapon Prompakdee
Experts
Robot 100M Robot 100M is the EA developed from the combination of various strategies using both technical and fundamental. * Features - Place orders on many conditions such as Price Action and Indicators - Smart Money Management system - Combines indicators with Price Action - Auto Take Profit - Using strategies that help lower risk as much as it can to preserve funds * See trading results from 11/10/2018 to today of Robot V3.9 from the links below...   https://traders100m.000webhostapp.com/De
Stepping GBPUSD
Vitalii Zakharuk
Experts
Stepping-GBPUSD - works in fully automatic mode! No settings needed, you can use the default settings. The Expert Advisor works like a scalpel during sharp price movements. The bot was tested on real tick data with a real spread for a 19-year period from 2004 to 2023 (this is how much tick history is available on the servers of Swiss brokers). It also passed the Monte Carlo stability test using 5,000 cycles of simulation of random trade generation, as well as a simulated delay and slippage test
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
AI Neural Nexus EA MT4
John Dickenson
Experts
Introducing the AI Neural Nexus EA A state-of-the-art Expert Advisor tailored for trading Gold (XAUUSD) and GBPUSD. This advanced system leverages the power of artificial intelligence and neural networks to identify profitable trading opportunities with a focus on safety and consistency. Unlike traditional high-risk methods, AI Neural Nexus prioritizes low-risk strategies that adapt to market fluctuations in real time, ensuring a smart trading experience. Important Information Contact us immedia
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Desbot
Luke Joel Desmaris
Experts
Join our Newsletter to also get a copy of our Optimization Settings: https://desbot.ai/#Newsletter  Input Parameters Below are all the input options (aka: Parameters) for Desbot and how to use them. You can find the best Parameters through optimization. RiskPercentage: Enter the number that represents the percent of your account balance you want Desbot to risk per trade. For example, entering 1.5 would risk 1.5% of your Account Balance. SLTicks: Enter the number of ticks you want for your stop
SignalMaster Trend EA
Noel Dagubert Kayombo
Experts
SignalMaster Trend EA  is a Trend Expert Advisor. The strategy is based on two moving averages to determine the trend of the market.The system does not use risky strategies such as grid or martingale.  FEATURES No Martingale, No Grid, No Double Lot, No Averaging, No Dangerous strategy. Every trade has SL and TP from beginning. Only one trade at a time, for each currency pair. The EA supports symbols with a suffix or prefix. Free Demo available to download. INFORMATION Recommended currency pai
Sonata MT4
Evgeniy Zhdan
Experts
The Expert Advisor's strategy is based on proactive forecasting of the most likely price movement. The method for determining this movement is the calculation and ratio of such factors as: short-term OHLC candlestick patterns, the direction of the microtrend, the rate of price change. Only 1 deal on one trading instrument can be opened at a time. Support:   https://www.mql5.com/en/channels/TrendHunter No hazardous trading methods are used. The Expert Advisor has minimal settings, which allow
Spiderbot GOLD
Petr Popov
Experts
The trader’s task is to find a pattern and make money on it. Classic trading uses patterns in the form of graphical analysis - candlestick patterns, levels, trend lines, graphic figures, etc. Their main difficulty is that they are not unambiguous. Each trader sees everything differently. Against the backdrop of this ambiguity, a bunch of other problems arise: psychology is the most common reason for losing a deposit, attracting transactions “by the ears” in places where there is none, the time
Scalper Gold Reborn
Zahidin Zainal Zulkornain
Experts
Scalper Gold Reborn is an Expert Advisor designed specifically for trading gold but can use at currency too. The operation is based on opening orders using the Bolinger Band and Moving Average . Monitoring Live Signal: https://www.mql5.com/en/signals/1805669 Recommendations Timeframe : M1 Pairs : GOLD/Currencies Settings: Default Lot : Use 0.01 for every 10.000cents Leverage: 1:1000 or higher Contact me in private for more setfiles. Setup Open M1 timeframe charts for pair GOLD or currency. Atta
Santa Scalping
Morten Kruse
2.84 (19)
Experts
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably w
Sunset EA
Trevor Schuil
Experts
The Sunset EA is a fully automatic strategy for scalping near the end of each trading day. The strategy is based on the standard envelopes indicator. The strategy is able to maintain a high win rate while keeping a low draw down. T here are no complications to the strategy. One trade at a time. It simply opens and closes the trade, no pending order, no trailing stop and the profit and stop levels are dynamically mapped based on the current market conditions. The expert advisor will place the st
Fitpro 10 Scalper
Heni Muthia
Experts
Fitpro 10 Scalper Expert Advisor  is a automated forex trading robot designed to work on the most traded currency any pair. The strategy is based on using several MT4 indicators , each entry point is calculated using an advanced input filter based on the analysis of the movement of the price chart. Each order is secured by a fixed stop-loss while, no martingale, no grid, scalp or hedge.   Paramater •    Magic Order - is a special number that the EA assigns to its orders •    Take Profit - take p
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.5 (26)
Experts
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
Apex Pro First Edition
Benhamza Oussama
Experts
Apex Pro First Edition Crescita Sicura, Stabile e Intelligente per Piccoli Conti Punti Salienti Progettato per piccoli conti (a partire da 30 $) Crescita veloce e sicura – senza bruciare il conto ️ Configurazione passo dopo passo – perfetta per principianti Ottimizzato per XAUUSD (Oro) su grafico 5 minuti Versione demo disponibile – prova prima di acquistare Ideale per chi vuole far crescere un piccolo conto in modo costante, senza rischiare di perderlo tutto La Mia St
AI Trading System
Ramzi Abuwarda
Experts
AI TRADING SYSTEM per MT4 - La tua macchina definitiva per i profitti alimentata dall'IA! Sblocca il futuro del trading con AI TRADING SYSTEM , un consulente esperto (EA) all'avanguardia che utilizza potenti strategie alimentate dall'IA per massimizzare i profitti su tutte le coppie di valute. Sebbene sia progettato per la versatilità, offre prestazioni eccezionali sulle principali coppie come EUR/USD, GBP/USD e USD/JPY, aiutandoti a rimanere in vantaggio sul mercato. Con due distinte modalità d
Time Scalper
Sabil Yudifera
Experts
Time Scalper is a multi-currency Expert Advisor, which works on many symbols and M1 timeframe. The Expert Advisor does not use high-risk trading strategies like Martingale. EA works with Stoploss, Breakout, Pull back,Takeprofit, Next Trailing Stop with Neural Network Technology and Calculated through the last price every one minute not every tick. This made the decision that you do not have to worry about backtest results. For Customers Please write the author in private message to know which p
Ichimoku Super Swift Ease Pro
Tyrae Trae Bailey
Experts
Hungry for Japanese style? Thirsty for samurai action? Behold! Ichimoku Super Swift Ease Pro is an expert advisor that has an Ichimoku indicator with a moderate lot size. It is recommended that you use this EA for JPY pairs like USDJPY, EURJPY, etc. If you enjoy using Ichimoku, this EA may be what you are looking for. According to the details of this expert advisor, it has an ATR to allow traders to see the line with the flow of the Japanese Yen along with another currency pair with it. Only use
EA Bollinger Band High Distance
Zafar Iqbal Sheraslam
Experts
The EA of Bollinger Bands are a popular technical analysis tool used by traders and investors to analyze price volatility and potential price reversal points in financial markets, such as stocks, forex, or cryptocurrencies. They consist of three lines: The middle band: This is typically a simple moving average (SMA) of the price over a specific period. The most common period used is 20. The upper band: This is the sum of the middle band and twice the standard deviation of the price over the same
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan  gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) PROMOZIONE LANCIO: Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.37 (19)
Experts
Aura Black Edition è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare solo ORO. L'esperto ha mostrato risultati stabili su XAUUSD nel periodo 2011-2020. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro, nessuna martingala, nessuna griglia o scalping. Adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. EA addestrato con un perceptron multistrato La rete neurale (MLP) è una classe di rete neurale artificiale (ANN) feedforward. Il termine MLP è usato in modo ambiguo, a volte l
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Experts
️ Possiedi già il Boring Pips EA ? Hai diritto a uno sconto aggiuntivo del 30% ! Contattaci per scoprire: Come richiedere il tuo rebate (rimborso) Il secondo mandato di Trump ha riacceso un'ondata di politiche commerciali aggressive, a partire dal ritorno di dazi doganali su larga scala che stanno scuotendo i mercati globali. Le tensioni in Medio Oriente sono aumentate — recentemente tra Israele e Iran — influenzando potenzialmente l’aumento del prezzo del petrolio. La guerra tra Rus
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Experts
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.43 (7)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Experts
VERSIONE ULTRA OTTIMIZZATA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , nella sua versione MT4, è il rilascio più potente, stabile e raffinato fino ad oggi. HFT è uno scalper ad alta frequenza che opera esclusivamente sull’Oro (XAUUSD) nel timeframe M1, eseguendo un gran numero di operazioni ogni giorno. Supporta una leva finanziaria fino a 1:500 e funziona con size di lotto molto ragionevoli per una vera strategia di scalping. Per questo motivo, è necessario utilizzare conti dedicati al trading scalpi
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
"M1 Gold Scalper" is a high frequency scalper trading exclusively gold (XAUUSD) on the M1 time frame, performing many trades daily. It works with very reasonable lot sizes, consistent with a true scalping strategy. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This strategy is designed to profit from small fluctuations in the gold price, using micro trends and short-term impulses. The algorithm carefully analyzes market data, including price act
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
️ THREE LITTLE BIRDS EA Forgiato dalla perdita. Perfezionato dal dolore. Rilasciato con uno scopo. ️ STRUTTURA. NON SPECULAZIONE. Three Little Birds EA non è solo un altro robot di trading. È un motore forgiato in battaglia, creato attraverso anni di veri fallimenti e progettato per una missione:   proteggere, recuperare e far crescere il tuo capitale, quando il mercato diventa crudele. Combina   tre potenti strategie   in perfetta sincronia: Grid on Loss con Martingala   : asso
Sequoia v4
Yvan Musatov
1 (1)
Experts
The Sequoia Expert Advisor is a professional market analyst working using a specialized algorithm. Based on the analysis of prices over a specific time interval, it reveals the strength and amplitude of prices using a unique indication system based on real data. When the strength of the trend and its direction changes, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms include signals about overbought and oversold markets. A purchase occurs if the signal falls belo
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Experts
"MM 3.0 FLIP CODEPRO IS DESIGNED TO MULTIPLY YOUR CAPITAL UP TO 300 TIMES OR MORE A WEEK ON SMALL ACCOUNTS USING 1:UNLIMITED THIS POWERFUL TRADING ROBOT CAN TURN SMALL INVESTMENTS INTO MASSIVE RETURNS DEPENDING ON MARKET CONDITIONS" "WITH JUST $100 FOR FORISTANCE YOU HAVE THE POTENTIAL TO GENERATE $30 000+ IN A SINGLE WEEK....BASED ON OUR EXPERIENCE CONSTANT CONSISTENT PROFITS WITHIN 7 TRADING DAYS DAYSARE ACHIEVABLE" "OUR TEAM IS HERE TO GUIDE AND SUPPORT YOU EVERY STEP OF THE WAY WITH MM3
Algo Capital I AI Trader
Jimitkumar Narhari Patel
Experts
Algo Capital I AI Trader: Empowering Traders with Integrity and Insight Algo Capital proudly introduces its inaugural state-of-the-art trading advisor - engineered to transform your trading experience through precision, adaptability, and advanced market intelligence. Powered by proprietary algorithms and deep market research, this solution is designed to deliver consistent, high-quality performance across diverse market conditions. Why Algo Capital? Robust Trading Strategies: Developed throu
NightVision EA
Alexander Kalinkin
4.11 (27)
Experts
NightVision EA  - is an automated Expert Advisor that uses night scalping trading during the closing of the American trading session. The EA uses a number of unique author's developments that have been successfully tested on real trading accounts. The EA can be used on most of the available trading instruments and is characterized by a small number of settings and easy installation. Live signal for NightVision EA:    https://www.mql5.com/en/signals/author/dvrk78 Ask me for   the   recommended FX
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Experts
Attenzione alle TRUFFE! SCIPIO GOLD BOT e' distribuito solo su MQL5.com Questo non e' un BOT commerciale, ma e' professionale, la distribuzione e' limitata a 100 copie in tutto ed inoltre il costo puo' aumentare senza avviso. questa e' la versione per  MT4, se vuoi la versione per Mt5:  https://www.mql5.com/it/market/product/148820 Le Differenze che rendono SCIPIO EA unico sono: + nessuna impostazione variabile o che il TRADER deve inserire + apre 1 solo trade alla volta + usa sempre STOP LOSS
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Experts
CHECK COMMENTS SECTION FOR BACKTESTING PARAMETERS.. The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO)   - No Martingale   - No Grid   - No Hedging Best Risk Management   - Daily Loss limit   - Stop loss and TP protections Best Profit Factor   - Daily Max Profit Lock Protection   - Monthly Profit Lock Protection Best Signal Accuracy    - Best candle Patterns    - Best timed Response     Strategy    - Trend Tracker    - Neurological bas
Gold Scalper Market DNA Robot
Harsh Tiwari
Experts
A gold trading expert advisor is a sophisticated software program designed to analyze market trends and execute trades on behalf of the user in the gold market. This type of expert advisor utilizes advanced algorithms to identify profitable trading opportunities and make decisions based on pre-defined criteria and parameters. The gold trading expert advisor is capable of monitoring the gold market 24/7, identifying potential entry and exit points, managing risk levels, and executing trades aut
Neon Trade MT4
Evgeniy Ilin
5 (1)
Experts
La quintessenza di un approccio complesso, il cui obiettivo principale è un guadagno a lungo termine e realistico con rischi minimi per il trader. La base sono i concetti avanzati di trading in combinazione con l'apprendimento automatico, che si potenziano efficacemente a vicenda. Un'altra caratteristica unica è che il sistema non ha bisogno di essere ottimizzato, poiché questa funzione è affidata ai miei server. Il sistema implementa un trading conservativo e a lungo termine con minime perdite
Titan Gold AI
Yasir Mohammed Sachit Sachit
Experts
Titan Gold AI – Expert Advisor for Forex & Gold Trading Disclaimer Trading in financial markets involves significant risk. Past performance does not guarantee future results. Always use proper risk management and test the EA on a demo account before trading live. Key Features Works on all currency pairs, including Gold (XAUUSD). Smart session filtering: Asia – London – New York. Dynamic money management suitable for small and large accounts. Trailing Stop and BreakEven systems for profit protec
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.5 (10)
Experts
Aura Neuron è un Expert Advisor distintivo che continua la serie di sistemi di trading Aura. Sfruttando reti neurali avanzate e strategie di trading classiche all'avanguardia, Aura Neuron offre un approccio innovativo con eccellenti prestazioni potenziali. Completamente automatizzato, questo Expert Advisor è progettato per negoziare coppie di valute XAUUSD (GOLD). Ha dimostrato una stabilità costante su queste coppie dal 1999 al 2023. Il sistema evita pericolose tecniche di gestione del denaro,
SouthEast
Sugianto
5 (11)
Experts
SouthEast is an expert advisor developed from my experience in manual trading that has been automated. SouthEast is specifically designed to generate maximum profits with small deposits by prioritizing the security of your funds. Why SouthEast? SouthEast does not require complicated settings and is easy to use because user only need to upload a set file that is already available. Currently there are set files for 20 fx pairs. The best GRID EA with the ability to control risks. I will share my
Exorcist Projects
Ivan Simonika
5 (1)
Experts
Exorcist Bot   is a multi-currency, multi-functional advisor that works on any time frame and in any market conditions. - The robot’s operation is based on an averaging system with a non-geometric progression of constructing a trading grid. - Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limitation. - Construction of a trading network taking into account important internal levels. - Ability to customize the aggressiveness of trading. - Working with pending
Aurum Apex Mt4 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (2)
Experts
Ora puoi scaricare la versione demo di Aurum Apex dalla scheda Commenti per valutarne le prestazioni in tempo reale con il tuo broker! Aurum Apex EA è un potente strumento di trading automatico al 100% progettato per la piattaforma MT4. Analizza il mercato in tempo reale e rileva varie opportunità di trading. Adatto a tutti i livelli di trader, Aurum Apex EA offre tre modalità di rischio regolabili tramite il parametro di Rischio: Rischio = 0.1 (Basso Rischio): Ideale per i nuovi trader poco fa
BitcoinRobot
Murodillo Eshkuvvatov
5 (2)
Experts
SET FILE Manual Guidebook  Why Bitcoin trading 1.   Elite Precision Precision – Redefining Trading Cutting-edge algorithms fine-tuned for pinpoint execution. Smart setups crafted to navigate risks and seize opportunities. 2. Adaptive Market Strategies with Real-Time Price Movement Markets shift—but Bitcoin Robot is built to adapt instantly: Trading in trending, volatile, or ranging conditions. Captures breakouts, reversals, and price surges before they happen. Dynamic strategy adjustments en
Boring Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
4.57 (14)
Experts
Ti sei mai chiesto perché la maggior parte degli esperti consulenti non è efficace nel trading reale, nonostante la loro perfetta performance nei backtest? La risposta più probabile è Over-fitting. Molti EA vengono creati per 'imparare' e adattarsi perfettamente ai dati storici disponibili, ma falliscono nel prevedere il futuro a causa di una mancanza di generalizzabilità nel modello costruito. Alcuni sviluppatori semplicemente non conoscono l'esistenza del Over-fitting, o ne sono a conoscenza
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione