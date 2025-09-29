Bandit
- Experts
- Frank Paetsch
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Bandit EA — Apprendimento autonomo, non ottimizzazione dei parametri
Quattro logiche integrate (Breakout, Mean Reversion, Pullback, Squeeze) con selezione continua della più forte. Niente curve-fitting: apprende online da tick reali ed esecuzione.
Importante
-
Niente backtest/optimizer: Bandit EA non ha impostazioni variabili da ottimizzare. L’apprendimento richiede sequenze reali di tick. Scalda in demo e passa al live solo dopo stabilità.
-
Fase Heater: Disponibile per tempo limitato a prezzo introduttivo 1000.
Perché Bandit EA
-
4 sistemi in uno.
-
Selezione adattiva (multi-armed-bandit).
-
Rischio per trade e tetto al rischio lordo integrati.
-
Filtri spread/ATR, trailing, apprendimento per simbolo/timeframe.
Avvio
-
Collega in demo e verifica il rischio;
-
Lascia scaldare alcune settimane;
-
Vai live solo dopo stabilità, senza optimizer.
Nota: Il trading è rischioso. Usa solo capitale che puoi permetterti di perdere. I risultati passati non garantiscono quelli futuri.