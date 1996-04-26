DrawFX

Questo indicatore gratuito ottimizza l’analisi tecnica in MetaTrader 5 con strumenti di disegno chiari e pratici.

Funzioni principali:

  • Disegnare rettangoli per evidenziare le zone di interesse.

  • Tracciare facilmente linee di tendenza.

  • Segnalare strutture come BOS e Market Structure (MS).

  • Personalizzare colori e stili secondo le tue preferenze.

Ideale per i trader che utilizzano Price Action o analisi basata sulla struttura del mercato, mantenendo i grafici ordinati e facili da interpretare.

📌 Scaricalo gratis e migliora la tua analisi in MT5.


