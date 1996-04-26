DrawFX
- Utilità
- Alex Orozco
- Versione: 1.0
Questo indicatore gratuito ottimizza l’analisi tecnica in MetaTrader 5 con strumenti di disegno chiari e pratici.
Funzioni principali:
-
Disegnare rettangoli per evidenziare le zone di interesse.
-
Tracciare facilmente linee di tendenza.
-
Segnalare strutture come BOS e Market Structure (MS).
-
Personalizzare colori e stili secondo le tue preferenze.
Ideale per i trader che utilizzano Price Action o analisi basata sulla struttura del mercato, mantenendo i grafici ordinati e facili da interpretare.
📌 Scaricalo gratis e migliora la tua analisi in MT5.