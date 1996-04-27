DrawMaster
- Utilità
- Alex Orozco
- Versione: 1.0
DrawMaster - Strumenti professionali di disegno per MT5
Pannello all-in-one con strumenti di disegno avanzati per trader seri.
✨ CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
• Rettangoli intelligenti - Vuoti e riempiti con colori personalizzabili
• Linee di tendenza - Molteplici stili e spessori configurabili
• Strutture di mercato - MS e BOS con rilevamento automatico
• Disegno libero - Marcatori e tracciati con colori direzionali
• Gomma per aree - Elimina rapidamente più oggetti
• Pannello personalizzabile - 6 diverse posizioni sul grafico
🚀 VANTAGGI CHIAVE:
Oggetti persistenti tra i timeframe
Interfaccia pulita e professionale
Tasti di scelta rapida per un utilizzo veloce
Perfetto per l'analisi tecnica e l'azione dei prezzi
Ottimizza la tua analisi tecnica e mantieni i tuoi grafici organizzati con strumenti professionali in un unico posto.