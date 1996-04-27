DrawMaster

DrawMaster - Strumenti professionali di disegno per MT5


Pannello all-in-one con strumenti di disegno avanzati per trader seri.


✨ CARATTERISTICHE PRINCIPALI:


• Rettangoli intelligenti - Vuoti e riempiti con colori personalizzabili

• Linee di tendenza - Molteplici stili e spessori configurabili

• Strutture di mercato - MS e BOS con rilevamento automatico

• Disegno libero - Marcatori e tracciati con colori direzionali

• Gomma per aree - Elimina rapidamente più oggetti

• Pannello personalizzabile - 6 diverse posizioni sul grafico


🚀 VANTAGGI CHIAVE:


Oggetti persistenti tra i timeframe


Interfaccia pulita e professionale


Tasti di scelta rapida per un utilizzo veloce


Perfetto per l'analisi tecnica e l'azione dei prezzi


Ottimizza la tua analisi tecnica e mantieni i tuoi grafici organizzati con strumenti professionali in un unico posto.


