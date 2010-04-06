BreakevenBoost
- Utilità
- Sergey Batudayev
- Versione: 1.2
- Aggiornato: 25 agosto 2025
- Attivazioni: 5
BreakevenBoost imposta automaticamente i livelli di Take Profit per tutti gli ordini aperti sul simbolo corrente al prezzo di pareggio più un offset specificato in punti. Ogni volta che viene aperto un nuovo ordine, l'utilità ricalcola e aggiorna il Take Profit per tutte le posizioni in base al loro prezzo di ingresso ponderato combinato.Caratteristiche principali
- Supporta ordini di acquisto e/o vendita
- Filtra gli ordini in base a un numero magico specificato
- Ricalcola e applica automaticamente TP ogni volta che cambia il numero di ordini
- Registra i messaggi di successo e gli errori nel giornale del terminale
Unisciti alla nostra comunità e condividi i tuoi risultati, domande e feedback su MQL5 e Tg:
- Canale MQL5
- Canale Tg @AlgoTrader_Sergey
- ProfitOffsetPoints — offset dal pareggio in punti (predefinito: 150)
- ConsiderBuyOrders: includi gli ordini di acquisto nei calcoli (vero/falso, predefinito: vero)
- ConsiderSellOrders: includi gli ordini di vendita nei calcoli (vero/falso, predefinito: vero)
- MagicNumber — filtra gli ordini per numero magico (0 = tutti gli ordini sul simbolo corrente, predefinito: 0)
- Ad ogni tick, vengono letti tutti gli ordini aperti per il simbolo corrispondente al Numero Magico.
- Somma separatamente il volume totale e il costo di ingresso per gli ordini di acquisto e di vendita.
- Calcola il prezzo di ingresso ponderato (pareggio):
- Per acquistare: BE_buy = (∑lotᵢ × priceᵢ) / ∑lotᵢ
- In vendita: BE_sell = (∑lotto × prezzo) / ∑lotto
- Determina il TP target:
- Per acquistare: TP_buy = BE_buy + ProfitOffsetPoints × punto
- In vendita: TP_sell = BE_sell − ProfitOffsetPoints × punto
- Per ogni ordine del tipo specificato, verifica se il TP corrente differisce dal valore calcolato. In tal caso, chiama OrderModify per impostare il nuovo TP.
- Registra i risultati o i codici di errore per ogni modifica nel giornale del terminale.
- Collega BreakevenBoost al grafico del simbolo desiderato in MT4.
- Configurare l'offset TP e i filtri di ordinamento nelle impostazioni di input.
- Ogni volta che viene aperto un nuovo ordine, i valori TP vengono ricalcolati e applicati automaticamente.
- Se un ordine ha già il TP target, non verrà modificato.
- Se le modifiche non vanno a buon fine, nel registro vengono visualizzati i codici di errore di OrderModify.
- Funziona correttamente con qualsiasi numero di ordini e volumi, utilizzando sempre il prezzo di ingresso ponderato.