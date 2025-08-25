BreakevenBoost

BreakevenBoost, mevcut semboldeki tüm açık emirler için Kâr Al seviyelerini otomatik olarak, denge fiyatına ve puan cinsinden belirtilen bir ofsete göre ayarlar. Yeni bir emir açıldığında, yardımcı program tüm pozisyonlar için TP'yi, toplam ağırlıklı giriş fiyatlarına göre yeniden hesaplar ve günceller.

Temel Özellikler
  • Satın Alma ve/veya Satış emirlerini destekler
  • Siparişleri belirtilen bir Sihirli Sayıya göre filtreler
  • Sipariş sayısı değiştiğinde TP'yi otomatik olarak yeniden hesaplar ve uygular
  • Başarı mesajlarını ve hataları terminal günlüğüne kaydeder

Topluluğumuza katılın   ve sonuçlarınızı, sorularınızı ve geri bildirimlerinizi MQL5 ve Tg'da paylaşın:


Giriş Parametreleri
  • ProfitOffsetPoints — puan cinsinden denge noktasından mahsup (varsayılan: 150)
  • ConsiderBuyOrders — hesaplamalara Satın alma emirlerini dahil et (doğru/yanlış, varsayılan: doğru)
  • ConsiderSellOrders — hesaplamalara Satış emirlerini dahil et (doğru/yanlış, varsayılan: doğru)
  • MagicNumber — siparişleri Magic Number'a göre filtrele (0 = geçerli semboldeki tüm siparişler, varsayılan: 0)
Nasıl Çalışır?
  1. Her tikte, Sihirli Sayıya uyan sembol için açık olan tüm emirler okunur.
  2. Alış ve Satış emirleri için toplam hacmi ve giriş maliyetini ayrı ayrı toplar.
  3. Ağırlıklı giriş fiyatını (breakeven) hesaplar:
    • Satın Almak İçin: BE_buy = (∑lotᵢ × priceᵢ) / ∑lotᵢ
    • Satılık: BE_sell = (∑lotᵢ × priceᵢ) / ∑lotᵢ
  4. Hedef TP'yi belirler:
    • Satın Almak İçin: TP_buy = BE_buy + ProfitOffsetPoints × puan
    • Satılık: TP_sell = BE_sell − ProfitOffsetPoints × puan
  5. Belirtilen türdeki her sipariş için, mevcut TP'nin hesaplanan değerden farklı olup olmadığını kontrol eder. Farklıysa, yeni TP'yi ayarlamak için OrderModify'ı çağırır.
  6. Her değişiklik için sonuçları veya hata kodlarını terminal günlüğüne kaydeder.
Kullanım
  1. BreakevenBoost'u MT4'te istediğiniz sembolün grafiğine ekleyin.
  2. Giriş ayarlarında TP ofset ve sıra filtrelerini yapılandırın.
  3. Yeni bir emir açıldığında TP değerleri yeniden hesaplanarak otomatik olarak uygulanır.
Notlar
  • Eğer bir emir hedef TP'ye sahipse, değiştirilmeyecektir.
  • Değişiklikler başarısız olursa OrderModify'dan gelen hata kodları günlükte görüntülenir.
  • Herhangi bir sayıda emir ve hacimle doğru şekilde çalışır, her zaman ağırlıklı giriş fiyatını kullanır.


Önerilen ürünler
Panel Display
Mohamad Zulhairi Baba
4.8 (5)
Yardımcı programlar
Panel Display is a free utilities indicator, to display basic account information, in a beautiful way. This indicator is a plug and play, where the is no input required except for display corners. User can quickly engage how much profit/loss for current day / week! This Week's Performance - This week closed order for all pairs. Today's Performance - Today's closed order for all pairs. Current Floating Profit / Loss - Current Floating Profit/Loss (all pairs) in the account
FREE
Safety
Sergey Ermolov
5 (2)
Yardımcı programlar
Sanırım herkes böyle bir para yönetimi kuralını «Kasa» olarak biliyor. Bilmeyenler için kasa, işlemdeki kazançlar ayak büyüklüğüyle eşitlendikten sonra pozisyonun yarısını kapatmayı varsayar. Böylece, fiyat açılıp dursa bile, artık para kaybetmeyeceksiniz, çünkü pozisyonun bir kısmı daha önce kapandığında tam olarak aynı miktarda kar elde edildi. Güvenlik Danışmanının yalnızca bir ayarı vardır – kapanış lotu. Onu 0 konumunda bırakarak, danışman anlaşmanın tam yarısını kapatacaktır. Danışmanın
FREE
ZoomIN
Maxim Polishchuk
4.5 (2)
Yardımcı programlar
The ZoomIN indicator is designed for quickly viewing the selected bar on the smaller timeframes in a pop-up window. Once launched, the indicator works in the background, does not take up space on the chart and does not consume system resources. When the indicator is activated by the Shift + i combination (can be changed in the settings), a pop-up window with a chart of a smaller timeframe is created. The displayed timeframe can be changed by a left-click on the magnifying glass icon. To hide the
FREE
Hogvid Chart Scale
David Richard Hinze
Yardımcı programlar
Do you want tidy and attractive charts? Let Hogvid Chart Scale help you! Chart Scale automatically scales the height of the chart to a configurable percentage of the total window height. This creates space at the top and bottom of the window for additional visual elements and increases clarity without having to manually adjust the vertical scaling which can be annoying, especially if you change the chart symbol frequently. The function can be activated and deactivated at any time with a simple
FREE
Deal multiplier Mt4
Mikhail Mitin
4.36 (11)
Yardımcı programlar
The utility opens copies of open trades. It is very convenient if you use the Signals service and want to increase the volume of transactions. Settings: Symbols: all symbols only current symbol Orders: Buy Sell Magic Any Magic Input Magic Lot size Original - lot size from original order; Fix Lot - fix lot size (input); Lot X Mult - lot size X koef; Stop Loss From sender - Stop Loss from original; Without - without Stop Loss; Plus Fix - Stop Loss from original order + fix points; Fix Point - fix
FREE
Lot Calculate
Maksim Neimerik
Yardımcı programlar
This simple but useful script calculates the lot in % of the deposit. It is indispensable for risk management. There is only one customizable parameter: MaxRisk - risk in % for lot calculation. The product works as a standard script. Launch it once on an appropriate chart and start trading using the calculated lot value. Genious is simplicity! Happy trading!
FREE
Stop Out Line for MT4
Sergey Batudayev
Yardımcı programlar
çalışma mantığı Stop Out yardımcı programı, Stop Out seviyesine kaç puan kaldığını gösteren basit ama çok kullanışlı bir göstergedir / Avantajı, birçok tüccarın kâr peşinde alım satım yaparken riski kasıtlı olarak fazla tahmin etmesi, mevcut marjı maksimumda kullanması ve bu durumda komisyoncunun pozisyonlarınızı zorla nerede kapatabileceğini bilmek çok önemlidir. Sadece göstergeyi grafiğe yerleştirin ve Al veya Sat'taki açık pozisyona bağlı olarak, bu işlem için fiyatın sınır işaretini graf
SG InfoBox
Hleb Smoliar
Yardımcı programlar
The "InfoBox" utility is designed to display the presence of open orders, the number of lots, current profit and much more in one window. The version for the MT5 platform   is here . You've probably encountered a situation where you have an advisor that works on a currency pair, but information about its operation: - orders and their number, the size of the spread for the instrument, the volume of lots on the market, drawdown and much more - are scattered in different places of the terminal and
FREE
StarBot Demo
Dmitry Bondarenko
Yardımcı programlar
The StarBot Demo utility works with open Sell and Buy orders, partially closes profit when the specified level is passed. There are three levels for partially closing the Sell and Buy orders. The utility also transfers Stop Loss to breakeven when the specified level is passed. It works on all currency pairs and timeframes. The demo version is limited to trading only on the EURUSD currency pair and with the initial lot limited to 0.04. The full version can be purchased here: https://www.mql5.com/
FREE
Period Change Button
Rainer Albrecht
3 (1)
Yardımcı programlar
Fastest way to change the period. Suitable for traders who use many charts and timeframes. Size, shape and color can be customized. Inputs Parameters Corner — Choose corner placement Standart is "Right lower chart corner" Color — Background color of the button ColorText — Text color of the button ColorOn — Background color of the button for the current period ColorOnText — Text color of the button for the current period Font — Arial, Verdana... FontSize — Size of the font in pixels DistanceX —
FREE
Auto BE 2 Edition
Calvin Andile Mahlangu
Yardımcı programlar
AUTO BE 2nd EDITION – Trade Exit Manager + ADR Panel (MT4) AUTO BE 2nd Edition by KALIFX is a lightweight yet practical tool for MT4 that automates your trade exit process. It handles stop-loss placement, breakeven logic, and dual take-profit levels — and now includes a compact ADR (Average Daily Range) info panel to help you stay aware of market volatility. Whether you're a manual trader or using EAs, this tool quietly supports your chart with clear visuals and rule-based execution, keeping
FREE
UPD1 D Levels
Vitaliy Kuznetsov
5 (2)
Göstergeler
Seviye göstergesi bir önceki günün verilerine dayanır. Matematiksel formül giriş ve çıkış seviyelerini belirler.  Ticaret önerileri. Seviyeler, volatilite göründüğünde Avrupa seansının başında işlem görür. Yetersiz volatilite durumunda, çıkmak için kar almanın yarısını kullanın. Fiyat yarı karla tersine dönerse, tersine döndüğünde de yarı kar alma seviyesinde bir hedef arayın. Fiyat giriş seviyesinden sıçradıysa, ters yönde fiyat ikinci alım karına ulaşabilir. Her zaman bir kopuşa girmemelisi
FREE
ScalpingOne for MT4free
Xian Er Sha Ao
3 (1)
Yardımcı programlar
Scalping Day Trading Support Utility Scalping One MT4 free One position is displayed with one button. View P & L, Lot, and Point in real time. It is possible to switch the display of positions of only chart currencies and all currency pairs.  (The free version has only 3 positions) Supports automatic identification in Japanese and English   Account currency notation corresponds to dollar, euro, pound, yen (automatic identification) The timeline drawing function can be linked with the clock disp
FREE
AQ RiskOptimizer
HIT HYPERTECH INNOVATIONS LTD
5 (1)
Yardımcı programlar
Risk Optimizer is the absolute solution for applying risk management on your account. Bad risk management is the main reason that causes traders to lose money. Risk Optimizer calculates and suggests the correct lot size for each position according to your personal, customized risk profile. You can give directly your preferred risk as percentage (%) for each position or you can trust our algorithms to calculate and optimize according to your risk category selection. But it is not only that! Selec
FREE
OvertradeShield
Etsushi Ishizuka
Yardımcı programlar
OvertradeShield – Discretionary Trading için Aşırı İşlem Yapmayı Önleyen Yardımcı EA Discretionary trading sırasında “bir kez daha” işlem yapıp pişman oldunuz mu? OvertradeShield , gerçekleşmiş kar ve zarara dayalı olarak otomatik girişleri sınırlayan ve uyarı veren, işlem kurallarınızı ve psikolojinizi destekleyen yardımcı bir EA'dir. Günlük kar-zararını takip etmek isteyen, aşırı işlem yapmayı önlemek isteyen ve kar-zarar kurallarını sistematik olarak uygulamak isteyenler için idealdir. Girişl
FREE
ReplicatorDemo
Aleksej Shcherbak
Yardımcı programlar
This is a free demo version of the Replicator utility ( https://www.mql5.com/en/market/product/23028 ), which trades the minimum lot and only on EURUSD. The program is designed for copying your successful orders. The price is often fluctuates within a channel. But there is no time to place the next orders, especially if it happens at night. Place an order, when it closed with profit, the program repeats your order as a pending limit order. This will continue until the order closes with a loss, o
FREE
Copy MT4 copier Demo
Andriy Motuzka
1 (1)
Yardımcı programlar
Demo version of the paid product - Copy MT4 copier , limited to lot size of 0.01 Universal copier of deals from MetaTrader 4 to MetaTrader 4 ( MT5<->MT5 version is available ; with both versions, you can copy MetaTrader 5<->MetaTrader 4, MetaTrader 4<->MetaTrader 5, MetaTrader 5<->MetaTrader 5, MetaTrader 4<->MetaTrader 4). Spread filter. Select the best price (start copying positions with a profit or loss). Configure the lot size, fixed or ratio-based (provider signals can be copied with an inc
FREE
Elsna Horizontal Lines MT4
Raymond Edusei
Yardımcı programlar
This MQL4 indicator creates a customizable grid of horizontal lines on your trading chart. Here's what it does: **Main Functions:** - Draws equally spaced horizontal lines across the visible price range - Supports two line types: horizontal lines or trend lines with forward projection - Automatically adjusts to price scale changes **Key Features:** 1. **Customizable Spacing**: Set grid distance in pips (20 pips by default) 2. **Flexible Starting Point**: Auto-calculates starting price or lets
FREE
Boleta Easy Trade Mt4
Silvio Garcia Wohl
Yardımcı programlar
When executing an order, whether through the Metatrader ticket on a computer or the Metatrader app on a mobile device, either manual or pending, Easy Trade will automatically set the take profit and stop loss levels, as well as a limit order with its respective take profit and stop loss levels. It follows the trading strategy for market open (US30, US100, US500), but it can be applied to any market asset.
FREE
MT4 AccountInfoEA
Nikolaos Pantzos
Yardımcı programlar
Account Info EA It is a tool that presents on the graph all the positions of the account, and specific information concerning the positions, but also the account. It enables the user to have an image of his account at a glance. Use like any expert advisor. You can't attach it in the same chart with other expert advisor. It does not have the ability to open or manage positions. You can attach it on any chart and any timeframe.
FREE
FullMarginRiskGuardMT4
Seti Gautama Adi Nugroho
Yardımcı programlar
it is hard to do full margin strategy in MT4, because you cannot close all orders easily. Unlock the power of full margin trading with confidence using   FullMargin RiskGuard , a cutting-edge Expert Advisor (EA) designed specifically for beginner traders on the MetaTrader 5 platform. Inspired by the renowned trading style of Papip Celebes, this EA empowers users to execute full trade strategies while safeguarding their capital with advanced risk management features. Key Features: MaxFloatingLos
FREE
Not trading time
Mikhail Nazarenko
4 (2)
Göstergeler
There are time periods in the market, when trading is highly likely to be unprofitable. This indicator warns you about such non-trading situations and helps you preserve your money and time. Parameters Remind about non-trading periods: Expiration week - remind about the expiration week Consumer index day - remind a day before the release of Consumer index day NON FARM - remind a day before the release of NON FARM Christmas - remind a day before Christmas New Year Days 25.12 - 15.01 - remind abo
FREE
Second Timeframe Eval MT4
FEATrading OÜ
Yardımcı programlar
Second Timeframe Eval MT4 The application displays higher timeframe information directly on your active chart without switching between timeframes. It automatically updates the overlay data as new bars form on the higher timeframe.   Please note that the application needs approximately one minute to load initially. Widget Categories Trading Tools Trendline Trading - Draw trigger lines on charts for automatic trade execution. Suitable for breakout and channel strategies with dynamic stops. Trad
FREE
Delete All Objects
Marton Papp
Yardımcı programlar
-It deletes all graphical objects on a chart. You choose the chart  , then you execute the script on the chart. After the execution, all objects will disappear. Objects can be lines: trend lines, horizontal lines, vertical lines. They can be buttons, texts, labels , rectangles, edit boxes... parts of a panel. It executes fast within  a second. You can use as many times as you want.
FREE
NAS100 Auto Sl And TP
Moustapha Boulouz
5 (2)
Yardımcı programlar
MT4 için NAS100 Auto SL ve TP Maker ile tanışın: MetaTrader 4'te Nasdaq 100 piyasasında gezinen yatırımcılar için vazgeçilmez bir yardımcı olan NAS100 Auto SL ve TP Maker ile StopLoss ve TakeProfit ayarlarını bir daha asla kaçırmayın. Bu araç, StopLoss ve TakeProfit seviyelerinin yönetimini otomatikleştirmek için sorunsuz bir çözüm arayanlar için tasarlanmıştır. Temel Özellikler: Zahmetsiz Otomasyon: StopLoss ve/veya TakeProfit olmadan Nasdaq 100 işlemlerini otomatik olarak izler. Kullanıcı tar
FREE
ElsnaRay Color n Lines
Raymond Edusei
Yardımcı programlar
it's a combination of my rectangle and a line at half the distance of the between the upper part of a rectangle and the lower of the next rectangle /zone you can now select manual anchor where you put your own desired starting price example , 145 , for usdjpy or 3000 for gold 1.15000 for eurusd and any other  It’s a pure charting indicator that builds a fixed-price zone grid: Anchor: Uses StartUpperPrice as the top of index 0 (fixed, not auto-shifting). Zones: Draws rectangles every StepPips , e
FREE
Round Number By Pips
Nguyen Thanh Sang
5 (2)
Göstergeler
Indicator draws Round Number lines by distance of pips. 1. You can enable / disable indicator to show / hide the lines. 2. You can set distance of pips between the lines. 3. You can edit the number of lines.  4. You can edit properties of lines by inputs (style (DASH, DOT, SOLID, ...) , width (1 for DASH, DOT, 2 is not for DASH, DOT, it only SOLID), color). When indicator is deleted from the chart, the lines will be removed.
FREE
Magic Keyboard
Nabil Oukhouma
Yardımcı programlar
With the Magic Keyboard (MT4 Manager), you can transform your keyboard into a powerful trading tool. This innovative feature allows you to easily buy, sell, and close trades and move your stop loss to breakeven by simply pressing specific keys on your keyboard. Additionally, the tool automatically adds Stop Loss and Take Profit levels to buy and sell orders, streamlining your trading process effortlessly. MT5 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/133390?source=Site+Profile+Seller Key
MQLTA Auto Close Demo
MQL4 Trading Automation
Yardımcı programlar
Auto Close is an expert advisor that can assist you with your money and risk management rules. The EA can monitor your Balance, Equity, Margin, Global Profit and Global Loss and alert you in case any of these reaches a specified threshold. This Demo Version has Notification and Close features disabled, full version can be found https://www.mql5.com/en/market/product/29141 How does it work? Load the Auto Close EA in the chart and set the parameters you want to keep monitored. If any of the risk
FREE
SyncObjects MT4 Chart Object Synchronization Tool
Sajiro Yoshizaki
5 (1)
Yardımcı programlar
SyncObjects, MetaTrader'da birden fazla grafikte çizilen nesneleri gerçek zamanlı olarak senkronize etmenize olanak tanıyan bir araçtır. Trend çizgileri, yatay çizgiler ve metin etiketleri gibi nesneler diğer grafiklerde otomatik olarak yansıtılabilir. Bu, farklı zaman dilimleri ve döviz çiftleri arasında kesintisiz analiz yapılmasını sağlar ve ticaret ortamınızın verimliliğini artırır. Ayrıca, PracticeSimulator gibi ticaret uygulama ve test araçlarıyla da iyi çalışır ve simülasyonlar sırasında
FREE
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.44 (187)
Yardımcı programlar
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions   -   Application instructions   -   Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteris
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (99)
Yardımcı programlar
Local Trade Copier EA MT4 ile olağanüstü hızlı işlem kopyalama deneyimi yaşayın. Kolay 1 dakikalık kurulumuyla bu işlem kopyalayıcısı, aynı Windows bilgisayarda veya Windows VPS'te birden fazla MetaTrader terminali arasında işlemleri kopyalamanıza olanak tanır ve 0.5 saniyenin altındaki şimşek hızında kopyalama hızları sunar. Başlangıç seviyesinde veya profesyonel bir tüccar olsanız da, Local Trade Copier EA MT4 , spesifik ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için geniş bir seçenek yelpazesi sunar
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Yardımcı programlar
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (414)
Yardımcı programlar
Trade Manager EA’ye hoş geldiniz! Ticaretin daha sezgisel, hassas ve verimli hale gelmesi için tasarlanmış nihai risk yönetim aracı ile tanışın. Bu sadece bir emir verme aracı değil; ticaret planlaması, pozisyon yönetimi ve risk kontrolü için kapsamlı bir çözüm. İster yeni başlayan bir yatırımcı olun, ister deneyimli bir trader ya da hızlı emir gerektiren bir scalper, Trade Manager EA ihtiyaçlarınıza uyum sağlar ve forex, endeksler, emtialar ve kripto paralar dahil tüm piyasalarda esneklik sunar
Grid Manual MT4
Alfiya Fazylova
4.71 (17)
Yardımcı programlar
Grid Manual, sipariş ızgarasıyla çalışmak için kullanılan bir ticaret yardımcı programıdır. Yardımcı program evrenseldir, esnek ayarlara ve sezgisel bir arayüze sahiptir. Sadece kayıpların ortalaması yönünde değil, aynı zamanda kazanç artışı yönünde de bir emir ızgarası ile çalışır. Tüccarın bir emir ızgarası oluşturmasına ve eşlik etmesine gerek yoktur, bu yardımcı programı yapacaktır. Emri açmanız yeterlidir ve Grid manual otomatik olarak ona bir emir ızgarası oluşturacak ve kapanana kadar ona
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (7)
Yardımcı programlar
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (2)
Yardımcı programlar
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Kopyacı MT4) sadece basit bir yerel trade kopyalayıcı değildir; günümüzün alım satım zorlukları için tasarlanmış eksiksiz bir risk yönetimi ve yürütme çerçevesidir. Prop firm sınavlarından kişisel hesap yönetimine kadar, güçlü yürütme, sermaye koruması, esnek yapılandırma ve gelişmiş işlem yönetimi ile her duruma uyum sağlar. Kopyalayıcı hem Master (gönderici) hem de Slave (alıcı) modlarında çalışır ve piyasa emirleri ile bekleyen emirlerin gerçek zamanlı senkroni
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Yardımcı programlar
MT4 to Telegram Signal Provider , Telegram'a sinyal göndermeyi sağlayan ve hesabınızı bir sinyal sağlayıcısına dönüştüren kullanımı kolay ve tamamen özelleştirilebilir bir araçtır. Mesajların formatı tamamen özelleştirilebilir! Ancak basit kullanım için, önceden tanımlanmış bir şablonu seçebilir ve mesajın belirli kısımlarını etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. [ Demo ]  [ Kullanım Kılavuzu ] [ MT5 Sürümü ] [ Discord Sürümü ] [ Telegram Kanalı ]  New: [ Telegram To MT5 ] Kurulum
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (64)
Yardımcı programlar
MetaTrader 4 için ticaret fotokopisi.       Herhangi bir hesaptan forex işlemlerini, pozisyonlarını, emirlerini kopyalar. En iyi ticari fotokopi makinelerinden biridir.       MT4 - MT4, MT5 - MT4       için       KOPYLOT MT4       sürüm (veya       MT4 - MT5 MT5 - MT5       için       KOPYLOT MT5       sürüm). MT5 sürümü Tam tanım   +DEMO +PDF Nasıl alınır Nasıl kurulur     Günlük Dosyaları nasıl alınır?     Nasıl Test Edilir ve Optimize Edilir     Expforex'in tüm ürünleri için fotokopi   sür
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Yardımcı programlar
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (88)
Yardımcı programlar
Ticaret Paneli çok işlevli bir ticaret asistanıdır. Uygulama, manuel ticaret için 50'den fazla ticaret işlevi içerir ve çoğu ticaret işlemini otomatikleştirmenize olanak tanır. Dikkat, uygulama strateji test cihazında çalışmıyor. Satın almadan önce demo sürümünü bir demo hesabında test edebilirsiniz. Demo sürümü burada . Talimatların tamamı buraya . Ticaret. Tek tıklamayla alım satım işlemlerini gerçekleştirmenizi sağlar: Otomatik risk hesaplaması ile bekleyen emir ve pozisyonları açın. Tek tıkl
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (51)
Yardımcı programlar
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.2 (5)
Yardımcı programlar
Üye olduğunuz herhangi bir kanaldan (özel ve kısıtlı olanlar dahil) sinyalleri doğrudan MT4'ünüze kopyalayın.  Bu araç, kullanıcıyı göz önünde bulundurarak tasarlanmış olup işlemleri yönetmek ve izlemek için ihtiyacınız olan birçok özelliği sunar. Bu ürün, kullanıcı dostu ve görsel olarak çekici bir grafik arayüzünde sunulmaktadır. Ayarlarınızı özelleştirin ve ürünü birkaç dakika içinde kullanmaya başlayın! Kullanıcı Kılavuzu + Demo  | MT5 Sürümü | Discord Sürümü Demo denemek istiyorsanız lütf
Trading box Technical analysis
Igor Zizek
5 (37)
Yardımcı programlar
Everything for chart Technical Analysis indicator MT4 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator Video tutorials, manuals, DEMO download   here .  Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Price to
Take a Break
Eric Emmrich
5 (29)
Yardımcı programlar
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.54 (13)
Yardımcı programlar
Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be able to receive t
Exp SafetyLock PRO
Vladislav Andruschenko
4.57 (28)
Yardımcı programlar
SAFETYLOCK , yatırımcıların mevcut açık pozisyonları için ters bir emir belirleyerek ani piyasa dönüşlerine karşı korunmalarını sağlar. Bir yatırımcı veya EA yeni bir pozisyon açtığında, SAFETYLOCK otomatik olarak bu pozisyona ters yönde bir bekleyen emir oluşturur. Pozisyon zarar etmeye başlarsa, bekleyen emir devreye girer ve pozisyonu kilitleyerek zararı sınırlamaya yardımcı olur. Bu EA, başlangıç pozisyonunu kapatma, takip eden durdurma (trailing stop) ile çalışarak kazançları maksimize etm
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.33 (6)
Yardımcı programlar
Telegram'dan MT4'e:   Nihai Sinyal Kopyalama Çözümü Telegram ile MT4'e   işlemlerinizi kolaylaştırın, DLL'lere ihtiyaç duymadan doğrudan Telegram kanallarından ve sohbetlerinden MetaTrader 4 platformunuza işlem sinyallerini kopyalamak için tasarlanmış son teknoloji yardımcı program. Bu sağlam çözüm, sinyallerin benzersiz hassasiyet ve özelleştirme seçenekleriyle sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlayarak size zaman kazandırır ve verimliliğinizi artırır. [Talimatlar   ] [   DEMO   ] Temel Özel
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Yardımcı programlar
Custom Alerts AIO: Tüm Piyasaları Takip Et — Hiçbir Kurulum Gerekmez Genel Bakış Custom Alerts AIO , hiçbir ek yapılandırma gerektirmeyen, kullanıma hazır bir piyasa izleme çözümüdür. Gerekli tüm göstergeler — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — iç yapısına gömülüdür. Grafik görüntülemesi olmadan çalışır, bu da onu sessiz ve verimli bir şekilde gerçek zamanlı alarm üretimi için mükemmel hale getirir. Brokerınızın sunduğu tüm varlık sınıflarını destekler: Forex, Metaller, End
Telegram Signal pro
Sara Sabaghi
4.86 (7)
Yardımcı programlar
What is it? Think about it, you can send all the orders/positions info to your telegram channel or group to create your community or VIP signals on telegram. Position info means this EA forward all of your new positions open details (Open price, Open time, Position Type, position Symbol and volume), positions changes ( SL or TP modifying or pending price changes) and position close (Close price, profit or loss, position duration time) and also EA Send NEWS alert (Economic calendar event) on your
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Yardımcı programlar
Anında gün ve hafta bazında kapalı işlem geçmişinizi, mevcut açık işlemlerinizi ve döviz maruziyetinizi tek bir grafikte görün! Karlı işlemleri ve mevcut düşüşünüzün işlem portföyünüzde nerede olduğunu belirlemek için ısı haritasını kullanın. Hızlı Kapatma Düğmeleri Hızlı kapatma düğmelerini kullanarak tek bir semboldeki her işlemi kapatın, tek tek işlemleri tamamen kapatın veya bir düğmeye tıklayarak kısmi kar veya zarar elde edin. Artık bir listede işlem aramanıza ve işlemlerinizin bir kısmı
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Yardımcı programlar
Ortalama Yardımcısı - Bu tür bir işlem yardımcı aracı, daha önce kârsız pozisyonlarınızın ortalamasını iki teknik kullanarak çıkarmanıza yardımcı olacaktır: standart ortalama trende göre pozisyonların açılmasıyla korunma Yardımcı program, hem alım hem de satım için aynı anda farklı yönlerde birden fazla açık pozisyonu sıralama yeteneğine sahiptir   . Örneğin, 1 pozisyonu bir satış için, ikincisini bir alım için açtınız ve ikisi de kârsız veya biri kârsız, diğeri kârlı ancak yeterli değil ve işle
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
3 (1)
Yardımcı programlar
EASY Insight AIO – Akıllı ve zahmetsiz yatırım için hepsi bir arada çözüm Genel Bakış Tüm piyasayı — Forex, Altın, Kripto, Endeksler ve hatta Hisseler — saniyeler içinde, manuel grafik incelemesi, gösterge kurulumu ya da karmaşık ayarlar olmadan analiz edebildiğinizi hayal edin. EASY Insight AIO , yapay zekâ destekli yatırım için nihai, kullanıma hazır dışa aktarma aracınızdır. Tüm piyasanın kapsamlı bir anlık görüntüsünü tek bir temiz CSV dosyasında sunar; bu dosya ChatGPT, Claude, Gemini, Pe
Ultimate Trade Manager plus Mobile by RunwiseFX
Runwise Limited
4.75 (4)
Yardımcı programlar
Comprehensive on chart trade panel with the unique ability to be controllable from mobile as well. Plus has a library of downloadable configuration, e.g. exit rules, extra panel buttons, pending order setup and more. Please see our product video. Works with all symbols not just currency pairs. Features On chart panel plus controllable from free app for Windows, iPhone and Android Built-in script engine with library of downloadable configuration, e.g. add 'Close All Trades in Profit' button, exit
FTMO Protector PRO MT4
Rando Pajuste
5 (1)
Yardımcı programlar
Short Description: FTMO Protector PRO MT4 is an EA designed to protect your funded account by managing risk and ensuring compliance with the Prop Firm's trading rules. This EA automatically monitors equity levels, closes trades when profit targets or drawdown limits are reached, and provides a visual display of key account metrics. EA w orks with all different Prop Firm service providers. Overview: FTMO Protector PRO MT4 is an Drawdown Safeguard Expert Advisor meticulously crafted for traders
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.53 (30)
Yardımcı programlar
Trade Copier, ticaret hesapları arasındaki işlemleri kopyalamak ve senkronize etmek için tasarlanmış profesyonel bir yardımcı programdır. Kopyalama, tedarikçinin hesabından/terminalinden alıcının aynı bilgisayarda veya vps'de kurulu olan hesabına/terminaline gerçekleşir. Satın almadan önce demo sürümünü bir demo hesabında test edebilirsiniz. Demo versiyonu burada . Tüm talimatlar burada . Ana işlevler ve avantajlar: Emirlerin kopyalanmasını destekler: МТ4> МТ4, МТ4> МТ5, МТ5> МТ4. Emirlerin kopy
STP TradeManager for the STPatterns Strategy
Eric Evert Ouweneel
5 (2)
Yardımcı programlar
The STP Trade Manager is a utility tailored to the ST Patterns strategy by Vladimir Poltoratskiy ( www.stpatterns.com ) While specifically made for this strategy, it can also be used for other trade management. Especially when you have a need for quickly making trades and risk management. It is a huge time saver and helps in quickly drawing the different ST Patterns corridors. People familiar with the ST Patterns strategy will recognize and above all; appreciate the functions of this EA. This
RS Trade Copier
Boris Sedov
Yardımcı programlar
Terminaller Arasında İşlem Kopyalama İçin Profesyonel Çözüm. RS Trade Copier , MetaTrader 4 terminalleri arasında işlemleri kopyalamak için güvenilir ve esnek bir sistemdir. Program hem profesyonel yatırımcılar, sinyal sağlayıcıları hem de bireysel yatırımcılar için uygundur. Bir veya birkaç sağlayıcıdan gelen sinyalleri tek veya birden fazla alıcıya yüksek doğruluk ve minimum gecikmeyle iletir. Basit otomatik ayarları desteklediği gibi, gelişmiş manuel yapılandırmaya da izin verir. Elle açılan
DrawDown Limiter MT4
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (8)
Yardımcı programlar
Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified.  I am an
Trade Copier Global
Laszlo Tormasi
5 (15)
Yardımcı programlar
Trade Copier Global: The name speaks for itself. This copier allows you to copy orders between MT4 terminals even if they are not installed on the same computer. Features Copying trades between MT4 terminals around the world with a short delay. Automatically recognizes symbol prefixes. Can connect many Slaves to the same Master. Supports pending and market orders. Supports partial order close (with limitations, see below) Can send messages and notifications to the Slaves from the Master Several
Yazarın diğer ürünleri
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (5)
Yardımcı programlar
Telegram'dan MT5'e:   Nihai Sinyal Kopyalama Çözümü Telegram'dan MT5'e işlemlerinizi basitleştirin, DLL'lere ihtiyaç duymadan işlem sinyallerini doğrudan Telegram kanallarından ve sohbetlerinden MetaTrader 5 platformunuza kopyalayan modern araç. Bu güçlü çözüm hassas sinyal yürütme, kapsamlı özelleştirme seçenekleri sağlar, zamandan tasarruf sağlar ve verimliliğinizi artırır. [Talimatlar   ] [   DEMO   ] Temel Özellikler Doğrudan Telegram API Entegrasyonu Telefon numarası ve güvenli kod ile kiml
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.56 (16)
Yardımcı programlar
MT4 için Expert Advisor Risk Manager çok önemli ve bence her yatırımcı için gerekli bir program. Bu Uzman Danışman ile ticaret hesabınızdaki riski kontrol edebileceksiniz. Risk ve kar kontrolü hem parasal hem de yüzdesel olarak yapılabilir. PROMO BUY 1 GET 2 FREE -   https://www.mql5.com/en/blogs/post/754725 Danışman işlevleri Bu risk yöneticisi, riskleri kontrol etmenize yardımcı olacaktır: - bir anlaşma için - günlük - bir hafta için - Bir ay için Ayrıca kontrol edebilirsiniz 1) Ticare
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.33 (6)
Yardımcı programlar
Telegram'dan MT4'e:   Nihai Sinyal Kopyalama Çözümü Telegram ile MT4'e   işlemlerinizi kolaylaştırın, DLL'lere ihtiyaç duymadan doğrudan Telegram kanallarından ve sohbetlerinden MetaTrader 4 platformunuza işlem sinyallerini kopyalamak için tasarlanmış son teknoloji yardımcı program. Bu sağlam çözüm, sinyallerin benzersiz hassasiyet ve özelleştirme seçenekleriyle sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlayarak size zaman kazandırır ve verimliliğinizi artırır. [Talimatlar   ] [   DEMO   ] Temel Özel
Ice Cube Scalper for MT5
Sergey Batudayev
4.5 (6)
Uzman Danışmanlar
Ticaret Danışmanı Ice Cube Scalper -         günlük çok sayıda işlem yapan ve her işlemle belirli miktarda puan kazanan   bir günlük scalper'dır   . EA'nın stratejisi RSI göstergesini kullanarak trendle işlem yapmaktır. EA, çarpan lotuyla ortalamayı kullanır, EA'yı kullanmadan önce bunu anlamanız gerekir, ancak strateji hem geriye dönük testlerde hem de canlı işlemlerde iyi performans gösterdi. Satın almadan önce danışmanın çalışmasını strateji test cihazında test ettiğinizden emin olun. Riskler
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Yardımcı programlar
Ortalama Yardımcısı - Bu tür bir işlem yardımcı aracı, daha önce kârsız pozisyonlarınızın ortalamasını iki teknik kullanarak çıkarmanıza yardımcı olacaktır: standart ortalama trende göre pozisyonların açılmasıyla korunma Yardımcı program, hem alım hem de satım için aynı anda farklı yönlerde birden fazla açık pozisyonu sıralama yeteneğine sahiptir   . Örneğin, 1 pozisyonu bir satış için, ikincisini bir alım için açtınız ve ikisi de kârsız veya biri kârsız, diğeri kârlı ancak yeterli değil ve işle
Coppy Master MT5
Sergey Batudayev
5 (1)
Yardımcı programlar
Coppy Master MT5,   MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 terminalleri arasında işlemleri kopyalamak için kullanılan bir araçtır. Her iki yönde kopyalamayı destekler: MT5'ten MT4'e, MT4'ten MT5'e ve aynı tipteki hesaplar arasında. Doğru çalışması için tüm terminallerin tek bir bilgisayarda veya VPS'de başlatılması gerekmektedir. DEMO   ] [   Talimat   ] MetaTrader 4'e kopyalamak için ürünün ayrı bir sürümüne ihtiyaç vardır -   Coppy Master MT4   . Ana fonksiyonları: Bağlantı türü Master ve Receiver modl
Stop Out Line MT5
Sergey Batudayev
Yardımcı programlar
çalışma mantığı Stop Out yardımcı programı, Stop Out seviyesine kaç puan kaldığını gösteren basit ama çok kullanışlı bir göstergedir / Avantajı, birçok tüccarın kâr peşinde alım satım yaparken riski kasıtlı olarak fazla tahmin etmesi, mevcut marjı maksimumda kullanması ve bu durumda komisyoncunun pozisyonlarınızı zorla nerede kapatabileceğini bilmek çok önemlidir. Sadece göstergeyi grafiğe yerleştirin ve Al veya Sat'taki açık pozisyona bağlı olarak, bu işlem için fiyatın sınır işaretini graf
Coppy Master MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Yardımcı programlar
Kopyalama Ustası MT4       MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 terminalleri için bir ticaret kopyalama aracıdır. Her iki yönde de kopyalamayı destekler: MT4'ten MT5'e, MT5'ten MT4'e ve aynı tipteki hesaplar arasında MT4'ten MT4'e. Doğru çalışabilmesi için tüm terminallerin aynı PC veya VPS üzerinde çalışması gerekmektedir. [   DEMO   ] [   Talimat   ] MetaTrader 4'e kopyalamak için ayrı bir sürüm —       Kopyalama Ustası MT5       - gereklidir. Başlıca Özellikler: Kopyalama Modları Hem Master hem de R
GoldPro MT5
Sergey Batudayev
5 (4)
Uzman Danışmanlar
GoldPro ile yenilikçi ve etkili altın ticaretinin dünyasına hoş geldiniz. GoldPro, Altın piyasasında başarıya ulaşmanıza yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış gelişmiş bir ticaret robotudur. Danışman ortalama tekniğini kullanır, bunu iyi veya kötü olarak değil, piyasada işe yarayan bir yaklaşım olarak algılamalı, bir yöntemin iyi, diğerinin kötü olduğu şeklindeki tek kutuplu inancı bir kenara bırakmalısınız, bu vardır ve başarıyla uygulanabilir, bu bir gerçektir. Güvenilirlik ve Deneyim
True Supply and Demand MT5
Sergey Batudayev
5 (1)
Göstergeler
Gerçek Arz ve Talep göstergesi       - tüm zaman dilimlerinde direnç ve destek seviyelerinin yerini hızlı bir şekilde belirlemenizi sağlar. Gösterge, işlemlerinde teknik analiz kullananlar için faydalı olacaktır. Göstergenin kullanımı kolaydır, sadece grafik üzerinde sürükleyip bırakın ve gösterge size en olası destek ve direnç seviyelerini gösterecektir. Zaman dilimlerini değiştirirken, yeni seçilen zaman dilimi için seviyeleri göreceksiniz. Önerilen Robot Scalper       -       sınamak   . G
MT4 for Telegram Signals
Sergey Batudayev
5 (4)
Yardımcı programlar
The utility is designed to send signals from MT4 to Telegram. It has several unique features, allowing not only the sending of trade signals but also the following functionalities: Send messages directly from the terminal to Telegram Send emojis along with custom text Send text and images from Telegram All of these features enable users to manage a signal channel while focusing on trading and finding quality signals. Customizable Signal Messages You can fully customize the signal message: Specif
Fast Grid Orders
Sergey Batudayev
Yardımcı programlar
The "Open grid of pending orders" script is designed to automate the process of creating buy (Buy) and sell (Sell) orders on the MT4 trading platform. It provides the user with the ability to set the distance between orders and the number of orders in this grid.       This script allows traders to quickly build a grid of orders that covers a specific price range. The main functions of the script include: Ability to select the direction of orders: Buy (purchase) or Sell (sale). Setting the distan
Risk Manager for MT4
Sergey Batudayev
4.6 (10)
Yardımcı programlar
MT4 için Expert Advisor Risk Manager çok önemli ve bence her yatırımcı için gerekli bir program. Bu Uzman Danışman ile ticaret hesabınızdaki riski kontrol edebileceksiniz. Risk ve kar kontrolü hem parasal hem de yüzdesel olarak yapılabilir. PROMO BUY 1 GET 2 FREE -   https://www.mql5.com/en/blogs/post/754725 Danışman işlevleri Bu risk yöneticisi, riskleri kontrol etmenize yardımcı olacaktır: - bir anlaşma için - günlük - bir hafta için - Bir ay için Ayrıca kontrol edebilirsiniz 1) Ticare
AI Trade Analyzer
Sergey Batudayev
Yardımcı programlar
AI Trade Analyzer   , indikatör formatında uygulanan akıllı bir piyasa analiz aracıdır. Program, grafikteki sinyalleri görselleştirir ve yatırımcının teknik göstergeler ve haber geçmişine dayanarak piyasa durumunu değerlendirmesine yardımcı olur. Ana fonksiyonları: 1. Teknik analiz: Popüler göstergeler için destek: EMA (kısa/uzun), Ichimoku, ADX, RSI, MACD, Stokastik, ATR, Bollinger Bantları, Pivot Noktaları, Fibonacci. Trendleri, farklılıkları ve temel seviyeleri belirlemek. 2. Haber geçmişiyle
MT5 for Telegram Signals
Sergey Batudayev
5 (9)
Yardımcı programlar
The utility is designed to send signals from MT4 to Telegram. It has several unique features, allowing not only the sending of trade signals but also the following functionalities: Send messages directly from the terminal to Telegram Send emojis along with custom text Send text and images from Telegram All of these features enable users to manage a signal channel while focusing on trading and finding quality signals. Customizable Signal Messages You can fully customize the signal message: Specif
HYT utility
Sergey Batudayev
Yardımcı programlar
HYT (İşlemlerinize Yardımcı Olun),   iki temel teknik kullanarak zarar eden pozisyonlarınızın   ortalamasını düşürmenize   yardımcı olmak için tasarlanmış bir araçtır: Standart ortalama. Trend yönünde pozisyon açılması ile korunma. Bu araç, hem alım hem de satım için farklı yönlerde açılan birden fazla pozisyonu yönetmenize olanak tanır. HYT, bir sonraki pozisyonun büyüklüğünü, emir fiyatını, ortalama yönünü ve pozisyonun belirlenen kar alma seviyesiyle kapatılmasını otomatik olarak hesaplar. Ay
Risk control of your Robots
Sergey Batudayev
4 (1)
Yardımcı programlar
Risk Controller Expert Advisor, hesabınızdaki ticaret danışmanlarınızın toplam riskini kontrol etmenizi sağlayan bir programdır. Bu program ile tüm danışmanlar için hesapta izin verilecek maksimum riski kontrol edebilirsiniz. Örneğin, maksimum düşüşün %30'u riskini belirlersiniz, yani hisse senedi alım satım robotlarınız %30'luk riski aşarsa, Risk Kontrolörü tüm danışman pozisyonlarını kapatacak ve ayrıca tüm açık çizelgeleri kapatarak, danışmanlar daha fazla çalışmaktan. Uzman Danışman, ortala
Smart expert advisor
Sergey Batudayev
Uzman Danışmanlar
Danışmanın açıklaması Smart Expert Advisor, her ticaret çifti için otomatik ayar seçimine sahip otomatik bir şebeke ticaret danışmanıdır. Expert Advisor, her bir döviz çifti için ayarları otomatik olarak seçer, böylece her bir çift için parametreleri tanımlamanız gerekmez, hesaplamalar işlem gören enstrümanın volatilitesine dayalıdır. İşlem sırasında giriş noktalarının yönünü ayarlayabilirsiniz. Trende göre filtreyi etkinleştir. strateji hakkında EA, geri çekilme hareketlerini yakalama mantığın
PercentTradePad
Sergey Batudayev
Yardımcı programlar
The panel has the most intuitive interface that every beginner can handle. In the SLp column  – you need to specify the SL size in pips. If the value turns gray and at the same time the Bay / Sell buttons are also inactive, then you have specified a SL value that is less than that allowed before it was set by your broker. In the TP% column   – you indicate TP in% of the account balance. In the settings, you can choose on the basis of what this indicator will be calculated, by equity, balance or
EasyTradePad
Sergey Batudayev
5 (5)
Yardımcı programlar
EasyTradePad – MetaTrader 4 için Ticaret Paneli EasyTradePad   , manuel ve yarı otomatik ticaret için bir araçtır. Panel, emirlerin ve pozisyonların hızlı bir şekilde yönetilmesini ve tek tıklamayla risk yönetimi hesaplamalarının yapılmasını sağlar. Panel Özellikleri: Önceden tanımlanmış risk (% veya mevduat para birimi) ile işlemleri açın ve kapatın SL ve TP'yi puan, yüzde veya parasal değerler olarak ayarlayın Risk-ödül oranını otomatik olarak hesaplayın Zarar durdurmayı breakeven'a taşıyın K
Indicator iPump for MT4
Sergey Batudayev
3 (2)
Göstergeler
The iPump indicator is a versatile indicator   that combines the advantages of three categories of indicators. simultaneous trend detection on several Timeframes defining zones of resistance and support determination of overbought and oversold zones Indicator functions: Defining a trend This function will be necessary for all traders who want to objectively assess the current market direction and avoid subjectivity. It will be clear and intuitive. Determination of support and resistance levels
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Yardımcı programlar
Bu elek, seçilen bir zaman aralığında (zaman çerçevesi) genellikle aşırı alımdan (% artış) veya aşırı satımdan (% düşüş) daha fazla olan varlıkları belirlemenize olanak tanır. Piyasa yasalarla yönetilir, daha ucuza satın alın, daha fazla satış yapın, ancak otomatik bir tarayıcı olmadan, örneğin içinde bulunulan hafta veya cari dönemde normalden daha fazla alınan veya aşırı satılan para birimlerini / hisse senetlerini belirlemeniz çok zor olacaktır. saat veya ay. Düzinelerce veya yüzlerce enstrü
Power Reserve MT4
Sergey Batudayev
Göstergeler
çalışma mantığı Bu göstergenin önemi, “cihazda ne kadar yakıt kaldığını” anlamanıza izin vermesi gerçeğinde yatmaktadır. Aküsü yarı boş bir arabada bıraktığınız durumu bir düşünün, ortalama olarak bu miktar bir araba için 250 km'lik bir enerji yeterlidir, yani isterseniz 700 km'lik bir mesafeyi aşamazsınız. Yani her enstrüman için belirli bir günlük fiyat hareketi var ve istatistiksel gözlemler sonucunda varlığın günde 1 ATR'yi geçtiği zamanın %95'inde ve zamanın sadece %5'inde 2 veya daha faz
Main Trading Info
Sergey Batudayev
Yardımcı programlar
MetaTrader yardımcı programı MTI (Ana Ticaret Bilgisi) – bir tüccar için temel ticaret bilgilerini gösterir, yani: ortalama ve mevcut yayılma boyutu Kısa ve uzun pozisyonlar için takas boyutu 1 işlem lotu için 1 pip maliyeti Durdurma Düzeyi boyutu (bekleyen siparişler vermek için minimum mesafe) Mevcut (kırmızı) işlemin sonuna kadar olan süre ve bir sonraki (gri) işlem seansının başlangıcına kadar olan süre Mevcut işlem seansının sonuna kadar geçen süre kırmızı, bir sonraki seansın açılışına kad
Impuls Pro MT4
Sergey Batudayev
5 (2)
Uzman Danışmanlar
EA'nın stratejisi, iPump göstergesi tarafından hesaplanan keskin darbelerden sonra girişlerle Swing ticaretine dayanmaktadır. Daha önce de belirtildiği gibi, EA, otomatik destek ile manuel ticaret açma yeteneğine sahiptir. - düşüş trendi için ↓ fiyatta düzeltici bir artıştan sonra bir ticarete gireriz, varlık aşırı alım bölgesine düşer, trend boyunca satarız. - bir yükseliş trendi için ↑, fiyatta düzeltici bir düşüşten sonra bir ticarete gireriz, varlık aşırı satım bölgesine düşer, trend boyunc
Stop Out Line for MT4
Sergey Batudayev
Yardımcı programlar
çalışma mantığı Stop Out yardımcı programı, Stop Out seviyesine kaç puan kaldığını gösteren basit ama çok kullanışlı bir göstergedir / Avantajı, birçok tüccarın kâr peşinde alım satım yaparken riski kasıtlı olarak fazla tahmin etmesi, mevcut marjı maksimumda kullanması ve bu durumda komisyoncunun pozisyonlarınızı zorla nerede kapatabileceğini bilmek çok önemlidir. Sadece göstergeyi grafiğe yerleştirin ve Al veya Sat'taki açık pozisyona bağlı olarak, bu işlem için fiyatın sınır işaretini graf
EA Pump and Dump for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Uzman Danışmanlar
strateji mantığı Pump and Dump Expert Advisor, bir tüccar tarafından tüccarlar için oluşturulmuş tam otomatik bir ticaret danışmanıdır. Strateji “daha ​​ucuza al, daha pahalıya sat”. Fiyatta önemli bir artış/düşüş sonrasında emirler açılır. Pompa ve Boşaltma stratejisinin temel anlamı, bir varlığı fiyatı düştüğünde daha ucuza almak ve fiyatı yükseldiğinde daha yükseğe satmaktır. Muhtemelen fark etmişsinizdir, piyasadaki keskin fiyat hareketlerinden sonra, ters yönde önemli bir fiyat gerilemes
Close All Orders for MT4
Sergey Batudayev
Yardımcı programlar
Close All Orders for MT4 script - closes absolutely all orders, whether pending or market ones. Orders are closed at the current profit/loss indicators at the time of closing. The script is suitable for moments when you need to quickly close all orders at the current indicators. The script is very easy to use, just drag the script onto the chart and it will do its job. Add me as a friend , I have many other useful products.
EA Ice Cube Scalper
Sergey Batudayev
4.71 (21)
Uzman Danışmanlar
Ticaret Danışmanı Ice Cube Scalper -           bu bir gün kafa derisi       , günlük çok sayıda işlem yaparak, her işlemde birkaç puan alarak. EA'nın stratejisi, RSI göstergesini kullanarak trendle ticaret yapmaktır. EA, çarpan lotu ile ortalamayı kullanır, EA'yı kullanmadan önce bunu anlamanız gerekir, ancak strateji hem geriye dönük testlerde hem de canlı ticarette iyi performans gösterdi. Satın almadan önce, strateji test cihazında danışmanın çalışmalarını test ettiğinizden emin olun. Expert
Close All Positive Orders
Sergey Batudayev
Yardımcı programlar
Komut Dosyası MT4 için Tüm Pozitif Siparişleri Kapat       - hesabınızdaki tüm karlı siparişleri hızlı bir şekilde kapatmanıza olanak tanır. Komut dosyası,   tüm karlı siparişleri hızlı bir şekilde kapatmanız gereken   anlar için   uygundur   . Komut dosyası, Profit_in_pips'i ayarlamak için tek parametreye sahiptir - içinde, pozisyonu kapatma koşullarının altına düşmesi için siparişte kaç puan olması gerektiğini belirtirsiniz. Komut dosyasının kullanımı çok kolaydır   , komut dosyasını grafiğin
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt