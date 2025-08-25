BreakevenBoost
- Yardımcı programlar
- Sergey Batudayev
- Sürüm: 1.2
- Güncellendi: 25 Ağustos 2025
- Etkinleştirmeler: 5
BreakevenBoost, mevcut semboldeki tüm açık emirler için Kâr Al seviyelerini otomatik olarak, denge fiyatına ve puan cinsinden belirtilen bir ofsete göre ayarlar. Yeni bir emir açıldığında, yardımcı program tüm pozisyonlar için TP'yi, toplam ağırlıklı giriş fiyatlarına göre yeniden hesaplar ve günceller.Temel Özellikler
- Satın Alma ve/veya Satış emirlerini destekler
- Siparişleri belirtilen bir Sihirli Sayıya göre filtreler
- Sipariş sayısı değiştiğinde TP'yi otomatik olarak yeniden hesaplar ve uygular
- Başarı mesajlarını ve hataları terminal günlüğüne kaydeder
Topluluğumuza katılın ve sonuçlarınızı, sorularınızı ve geri bildirimlerinizi MQL5 ve Tg'da paylaşın:
- MQL5 Kanalı
- Tg Kanalı @AlgoTrader_Sergey
- ProfitOffsetPoints — puan cinsinden denge noktasından mahsup (varsayılan: 150)
- ConsiderBuyOrders — hesaplamalara Satın alma emirlerini dahil et (doğru/yanlış, varsayılan: doğru)
- ConsiderSellOrders — hesaplamalara Satış emirlerini dahil et (doğru/yanlış, varsayılan: doğru)
- MagicNumber — siparişleri Magic Number'a göre filtrele (0 = geçerli semboldeki tüm siparişler, varsayılan: 0)
- Her tikte, Sihirli Sayıya uyan sembol için açık olan tüm emirler okunur.
- Alış ve Satış emirleri için toplam hacmi ve giriş maliyetini ayrı ayrı toplar.
- Ağırlıklı giriş fiyatını (breakeven) hesaplar:
- Satın Almak İçin: BE_buy = (∑lotᵢ × priceᵢ) / ∑lotᵢ
- Satılık: BE_sell = (∑lotᵢ × priceᵢ) / ∑lotᵢ
- Hedef TP'yi belirler:
- Satın Almak İçin: TP_buy = BE_buy + ProfitOffsetPoints × puan
- Satılık: TP_sell = BE_sell − ProfitOffsetPoints × puan
- Belirtilen türdeki her sipariş için, mevcut TP'nin hesaplanan değerden farklı olup olmadığını kontrol eder. Farklıysa, yeni TP'yi ayarlamak için OrderModify'ı çağırır.
- Her değişiklik için sonuçları veya hata kodlarını terminal günlüğüne kaydeder.
- BreakevenBoost'u MT4'te istediğiniz sembolün grafiğine ekleyin.
- Giriş ayarlarında TP ofset ve sıra filtrelerini yapılandırın.
- Yeni bir emir açıldığında TP değerleri yeniden hesaplanarak otomatik olarak uygulanır.
- Eğer bir emir hedef TP'ye sahipse, değiştirilmeyecektir.
- Değişiklikler başarısız olursa OrderModify'dan gelen hata kodları günlükte görüntülenir.
- Herhangi bir sayıda emir ve hacimle doğru şekilde çalışır, her zaman ağırlıklı giriş fiyatını kullanır.