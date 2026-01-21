SmartLot MT4

🔥 Versione gratuita per account demo | Versione MT4

SmartLot MT4 è un pannello interattivo e semplice per il calcolo rapido del lotto, il piazzamento di ordini in sospeso e di mercato direttamente dal grafico.

Non funziona nello Strategy Tester. Per testare l'utility, scarica la versione gratuita per account demo. Le istruzioni e il file si trovano nell'intestazione della descrizione.

Funzionalità:

  • Interfaccia Grafica: Linee interattive di Entrata, SL, TP con zone di profitto e perdita codificate a colori.

  • Calcolo in Tempo Reale: Quando si modificano i livelli SL/TP, il pannello ricalcola automaticamente i valori rischio/profitto (Valuta / Pips / %).

  • Esecuzione: L'apertura di un ordine avviene cliccando un pulsante sulla linea grafica. Supporto per i principali tipi di ordine.

  • Gestione del Rischio: Modulo integrato per lavorare con lotto dinamico (percentuale del deposito) o volume fisso.

  • Magic Individuale: Possibilità di specificare un numero Magic per ogni ordine separatamente.


Altri dall’autore
Account Balance
Nikita Chernyshov
5 (2)
Utilità
Простая утилита, которая показывает на какую сумму средств куплено активов в портфеле. Необходима для отслеживания загрузки депозита. Выводит информацию в удобную надпись, которую можно разместить в любом месте графика.  Учитывает валюту депозита: USD или RUB Учитывает, в какой валюте торгуется актив (USD или RUB) и автоматически конвертирует по текущему курсу. Можно настроить размер и цвет надписи
FREE
Month Profit
Nikita Chernyshov
Utilità
Convenient and easy to use mini-panel, which displays the profitability from January to the current month . This will help to quickly evaluate the results of transactions without resorting to monitoring the account. Data is updated automatically Each panel element can be configured with its own color and transparency . There are English and Russian languages. The panel can be run in the strategy tester and see how it is built. Monthly profitability is calculated using the fo
FREE
Telegram Signal
Nikita Chernyshov
5 (2)
Utilità
Utility Description A utility that sends text and graphics messages from MetaTrader to Telegram . The information transmitted relates to trading activity on the account: Opening \ closing deals; Placing \ deleting pending orders; Modification of Stop Loss \ Take Profit \ pending order prices; Triggering Stop Loss \ Take Profit; Pending order activation. It does not work in the strategy tester. Check the utility on the demo account using the free version of Telegram Signal Free  The utility ha
SmartLot MT5
Nikita Chernyshov
Utilità
Versione gratuita per account demo | Versione MT4 SmartLot   MT5   è un pannello interattivo e semplice per il calcolo rapido del lotto, il piazzamento di ordini in sospeso e di mercato direttamente dal grafico. Non funziona nello Strategy Tester.   Per testare l'utility, scarica la versione gratuita per account demo. Le istruzioni e il file si trovano nell'intestazione della descrizione. Funzionalità: Interfaccia Grafica:   Linee interattive di Entrata, SL, TP con zone di profitto e perdi
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione