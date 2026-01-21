SmartLot MT4
- Utilità
- Nikita Chernyshov
- Versione: 1.12
- Attivazioni: 5
SmartLot MT4 è un pannello interattivo e semplice per il calcolo rapido del lotto, il piazzamento di ordini in sospeso e di mercato direttamente dal grafico.
Non funziona nello Strategy Tester. Per testare l'utility, scarica la versione gratuita per account demo. Le istruzioni e il file si trovano nell'intestazione della descrizione.
Funzionalità:
-
Interfaccia Grafica: Linee interattive di Entrata, SL, TP con zone di profitto e perdita codificate a colori.
-
Calcolo in Tempo Reale: Quando si modificano i livelli SL/TP, il pannello ricalcola automaticamente i valori rischio/profitto (Valuta / Pips / %).
-
Esecuzione: L'apertura di un ordine avviene cliccando un pulsante sulla linea grafica. Supporto per i principali tipi di ordine.
-
Gestione del Rischio: Modulo integrato per lavorare con lotto dinamico (percentuale del deposito) o volume fisso.
-
Magic Individuale: Possibilità di specificare un numero Magic per ogni ordine separatamente.