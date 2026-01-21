SmartLot MT4

SmartLot MT5 Nikita Chernyshov Utilità

Versione gratuita per account demo | Versione MT4 SmartLot MT5 è un pannello interattivo e semplice per il calcolo rapido del lotto, il piazzamento di ordini in sospeso e di mercato direttamente dal grafico. Non funziona nello Strategy Tester. Per testare l'utility, scarica la versione gratuita per account demo. Le istruzioni e il file si trovano nell'intestazione della descrizione. Funzionalità: Interfaccia Grafica: Linee interattive di Entrata, SL, TP con zone di profitto e perdi