BreakevenBoost définit automatiquement les niveaux de Take Profit pour tous les ordres ouverts sur le symbole actuel au prix d'équilibre plus un offset spécifié en points. À chaque nouvel ordre ouvert, l'utilitaire recalcule et met à jour le Take Profit de toutes les positions en fonction de leur prix d'entrée pondéré combiné.

Caractéristiques principales
  • Prend en charge les ordres d'achat et/ou de vente
  • Filtre les commandes par un nombre magique spécifié
  • Recalcule et applique automatiquement le TP chaque fois que le nombre de commandes change
  • Enregistre les messages de réussite et les erreurs dans le journal du terminal

Paramètres d'entrée
  • ProfitOffsetPoints — décalage par rapport au seuil de rentabilité en points (par défaut : 150)
  • ConsiderBuyOrders — inclure les ordres d'achat dans les calculs (vrai/faux, par défaut : vrai)
  • ConsiderSellOrders — inclure les ordres de vente dans les calculs (vrai/faux, par défaut : vrai)
  • MagicNumber — filtrer les commandes par numéro magique (0 = toutes les commandes sur le symbole actuel, par défaut : 0)
Comment ça marche
  1. À chaque tick, lit tous les ordres ouverts pour le symbole correspondant au nombre magique.
  2. Additionne le volume total et le coût d'entrée séparément pour les ordres d'achat et de vente.
  3. Calcule le prix d'entrée pondéré (seuil de rentabilité) :
    • Pour acheter : BE_buy = (∑lotᵢ × prixᵢ) / ∑lotᵢ
    • À vendre : BE_sell = (∑lotᵢ × prixᵢ) / ∑lotᵢ
  4. Détermine le TP cible :
    • Pour acheter : TP_buy = BE_buy + ProfitOffsetPoints × point
    • À vendre : TP_sell = BE_sell − ProfitOffsetPoints × point
  5. Pour chaque commande du type donné, vérifie si le TP actuel diffère de la valeur calculée. Si tel est le cas, appelle OrderModify pour définir le nouveau TP.
  6. Enregistre les résultats ou les codes d'erreur pour chaque modification dans le journal du terminal.
Usage
  1. Attachez BreakevenBoost au graphique du symbole souhaité dans MT4.
  2. Configurez le décalage TP et les filtres de commande dans les paramètres d'entrée.
  3. Chaque fois qu'une nouvelle commande est ouverte, les valeurs TP sont recalculées et appliquées automatiquement.
Remarques
  • Si une commande possède déjà le TP cible, elle ne sera pas modifiée.
  • Les codes d'erreur d'OrderModify sont affichés dans le journal si les modifications échouent.


