BreakevenBoost
- Utilitaires
- Sergey Batudayev
- Version: 1.2
- Mise à jour: 25 août 2025
- Activations: 5
BreakevenBoost définit automatiquement les niveaux de Take Profit pour tous les ordres ouverts sur le symbole actuel au prix d'équilibre plus un offset spécifié en points. À chaque nouvel ordre ouvert, l'utilitaire recalcule et met à jour le Take Profit de toutes les positions en fonction de leur prix d'entrée pondéré combiné.Caractéristiques principales
- Prend en charge les ordres d'achat et/ou de vente
- Filtre les commandes par un nombre magique spécifié
- Recalcule et applique automatiquement le TP chaque fois que le nombre de commandes change
- Enregistre les messages de réussite et les erreurs dans le journal du terminal
Rejoignez notre communauté et partagez vos résultats, questions et commentaires sur MQL5 et Tg :
- Chaîne MQL5
- Chaîne Tg @AlgoTrader_Sergey
- ProfitOffsetPoints — décalage par rapport au seuil de rentabilité en points (par défaut : 150)
- ConsiderBuyOrders — inclure les ordres d'achat dans les calculs (vrai/faux, par défaut : vrai)
- ConsiderSellOrders — inclure les ordres de vente dans les calculs (vrai/faux, par défaut : vrai)
- MagicNumber — filtrer les commandes par numéro magique (0 = toutes les commandes sur le symbole actuel, par défaut : 0)
- À chaque tick, lit tous les ordres ouverts pour le symbole correspondant au nombre magique.
- Additionne le volume total et le coût d'entrée séparément pour les ordres d'achat et de vente.
- Calcule le prix d'entrée pondéré (seuil de rentabilité) :
- Pour acheter : BE_buy = (∑lotᵢ × prixᵢ) / ∑lotᵢ
- À vendre : BE_sell = (∑lotᵢ × prixᵢ) / ∑lotᵢ
- Détermine le TP cible :
- Pour acheter : TP_buy = BE_buy + ProfitOffsetPoints × point
- À vendre : TP_sell = BE_sell − ProfitOffsetPoints × point
- Pour chaque commande du type donné, vérifie si le TP actuel diffère de la valeur calculée. Si tel est le cas, appelle OrderModify pour définir le nouveau TP.
- Enregistre les résultats ou les codes d'erreur pour chaque modification dans le journal du terminal.
- Attachez BreakevenBoost au graphique du symbole souhaité dans MT4.
- Configurez le décalage TP et les filtres de commande dans les paramètres d'entrée.
- Chaque fois qu'une nouvelle commande est ouverte, les valeurs TP sont recalculées et appliquées automatiquement.
- Si une commande possède déjà le TP cible, elle ne sera pas modifiée.
- Les codes d'erreur d'OrderModify sont affichés dans le journal si les modifications échouent.