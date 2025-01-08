Lydians Indicator
- Indicatori
- Huseyin Furkan Ozturk
- Versione: 2.0
- Aggiornato: 31 agosto 2025
Questo indicatore mostra i punti in cui la tendenza della candela cambia a causa di una pressione istantanea, mentre la tendenza generale si muove verso l’alto o verso il basso. La freccia visualizzata dall’indicatore viene disegnata se la candela precedente soddisfa determinati criteri.
Quando crei la tua strategia, puoi interpretare 3-4 frecce consecutive come un potenziale segnale di breakout. Ad esempio, quando compare la quarta freccia, puoi considerare di aprire un’operazione. Questo fornisce uno strumento affidabile per anticipare i movimenti significativi del mercato e ottimizzare le tue decisioni di trading.
In breve, questo indicatore genera segnali basati su pattern di candele:
- La candela è ribassista, ma la sua ombra superiore supera la candela precedente.
- La candela è rialzista, ma la sua ombra inferiore scende sotto la candela precedente.
Segnali forti,
Puoi riconoscere quando il segnale è forte. Verificarlo nella "Data Window" prima di entrare in un’operazione aumenterà il tuo tasso di successo.
Quando usi questo indicatore insieme al VolumeHedger EA, puoi ottenere ottimi risultati e persino utilizzare un file set con fino al 100% di precisione.
