Lydians Indicator

Questo indicatore mostra i punti in cui la tendenza della candela cambia a causa di una pressione istantanea, mentre la tendenza generale si muove verso l’alto o verso il basso. La freccia visualizzata dall’indicatore viene disegnata se la candela precedente soddisfa determinati criteri.

Quando crei la tua strategia, puoi interpretare 3-4 frecce consecutive come un potenziale segnale di breakout. Ad esempio, quando compare la quarta freccia, puoi considerare di aprire un’operazione. Questo fornisce uno strumento affidabile per anticipare i movimenti significativi del mercato e ottimizzare le tue decisioni di trading.

In breve, questo indicatore genera segnali basati su pattern di candele:

  • La candela è ribassista, ma la sua ombra superiore supera la candela precedente.
  • La candela è rialzista, ma la sua ombra inferiore scende sotto la candela precedente.

Segnali forti,
Puoi riconoscere quando il segnale è forte. Verificarlo nella "Data Window" prima di entrare in un’operazione aumenterà il tuo tasso di successo. 

Quando usi questo indicatore insieme al VolumeHedger EA, puoi ottenere ottimi risultati e persino utilizzare un file set con fino al 100% di precisione. 

Recensioni
Benjamin Afedzie
3092
Benjamin Afedzie 2025.07.02 22:46 
 

great product

James Erasmus
1870
James Erasmus 2025.01.25 12:06 
 

Great product for short term signal to enter or exit. Versatile with options such as consecutive arrows for less frequent entries. Excellent support from developer, responds and made changes. Yes arrows on lower time frame will vary between broker this is because price action is not exactly the same, some bars not making high above previous and so signal appears on one broker not other, again the lower the time frame the more likely.

Benjamin Afedzie
3092
Benjamin Afedzie 2025.07.02 22:46 
 

great product

Huseyin Furkan Ozturk
41163
Risposta dello sviluppatore Huseyin Furkan Ozturk 2025.07.04 22:22
You honored me. Thank you
Игорь Чурашев
71
Игорь Чурашев 2025.06.27 07:36 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Huseyin Furkan Ozturk
41163
Risposta dello sviluppatore Huseyin Furkan Ozturk 2025.07.04 22:23
Thank you so much
James Erasmus
1870
James Erasmus 2025.01.25 12:06 
 

Great product for short term signal to enter or exit. Versatile with options such as consecutive arrows for less frequent entries. Excellent support from developer, responds and made changes. Yes arrows on lower time frame will vary between broker this is because price action is not exactly the same, some bars not making high above previous and so signal appears on one broker not other, again the lower the time frame the more likely.

Huseyin Furkan Ozturk
41163
Risposta dello sviluppatore Huseyin Furkan Ozturk 2025.03.09 08:43
I have updated version now. Could you check and let me know if it is as you wish
