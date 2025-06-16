GridTeam EA

Tutti gli indicatori in un singolo EA — scegli quello che vuoi, ottimizza ed esegui su più coppie simultaneamente. Prendi il controllo totale. Imposta tu stesso la tua gestione del rischio.

Come valori predefiniti viene utilizzato l'indicatore RSI ed è stato regolato secondo i risultati di ottimizzazione. Non è il valore migliore. Credo che tu possa trovarne uno migliore.

Una delle caratteristiche che rende bello questo EA è che quando l'equity drawdown scende, si riprende entro 1 mese.

È stata aggiunta un'altra caratteristica user-friendly. Non hai bisogno di aspettare mesi per fare prelievi. Per non controllare costantemente lo schermo mentre aspetti che l'equity drawdown migliori per fare prelievi, ti invia notifiche. Ad esempio, quando l'equity drawdown sale fino al 30% e non puoi prelevare, quando scende di nuovo sotto il 10% ti invierà una notifica raccomandando che puoi fare il prelievo.

Indicator List

  • 0 - Custom Indicator (Dovrai inserire il Path)
  • 1 - RSI
  • 2 - Bollinger
  • 3 - MACD
  • 4 - Moving Average
  • 5 - Stochastic
  • 6 - CCI
  • 7 - Williams %R

Suggerimento Backtest

Cerca di fare test a lungo termine per capire le prestazioni e l'affidabilità dell'EA. Puoi testare con un saldo di 1600$ nelle impostazioni predefinite.

Custom Indicator - (Sarà il Tuo Robot Speciale)

Hai un indicatore che usi con piacere? Allora puoi usarlo in questo robot. Vuoi provare qualcosa di nuovo? Allora inizia a cercare un nuovo indicatore utile nel mercato.
Dopo aver scaricato un indicatore dal mercato, seleziona "Custom Indicator" nella sezione input del robot. Scrivi "Market/IndicatorName" nella sezione Path. Quando non lo inserisci correttamente e l'indicatore non viene trovato, ti darà un avviso sul chart. Dopo aver selezionato il tuo indicatore;

Devi selezionare il Buffer Index. Il buffer index generalmente quando aggiungi l'indicatore al chart, inizia a mostrare nuove informazioni nella finestra "Data Window". In questa sezione, il primo data index appartenente all'indicatore appena aggiunto inizia come 0, i dati successivi vanno come 1,2,3. Tuttavia, in alcuni indicatori questo buffer index potrebbe non iniziare da 0. Devi contattare il proprietario dell'indicatore per confermarlo.

  • Per i segnali di buy e sell devi scegliere uno di questi. {IF NOT_EMPTY - IF LOWER_THAN - IF HIGHER_THAN - IF EQUAL}
  • Devi scegliere il metodo di confronto. {Current Bid price - Fixed Threshold}

Ad esempio:
In indicatori come moving average puoi scegliere Current Bid price. In indicatori come RSI puoi scegliere Fixed Threshold per dare un valore fisso.
Per il segnale di buy IF LOWER_THAN =>  se Current Bid price è selezionato, se il valore dell'indicatore scende sotto il valore attuale della coppia, questa condizione è soddisfatta per l'operazione Buy.


Multi Pair or Single Pair - (Abbiamo facilitato il Backtest)

Per facilitare i test è stata aggiunta l'opzione di testare su un singolo chart "Current Chart". Se vuoi, puoi anche metterlo in operazione su una singola coppia nel conto reale. Dopo aver usato il tuo Indicator e averlo testato su tutti gli strumenti adatti, puoi testarlo su tutti gli strumenti contemporaneamente e metterlo in operazione reale. "Multi Chart" Quando l'opzione è selezionata, devono essere utilizzati i valori nella scheda Multi Chart.
Puoi aggiungere 6 Strumenti da utilizzare simultaneamente e personalizzarli

  • Symbol 1  (può essere attivato e disattivato con true - false)
  • Symbol 2  (true - false)
  • Symbol 3  (true - false)
  • Symbol 4  (true - false)
  • Symbol 5  (true - false)
  • Symbol 6  (true - false)

Assicurati che i symbols siano gli stessi dei symbols supportati dal tuo broker!


Volume Multiplier

Se vuoi che anche il LotSize delle operazioni aperte cresca man mano che cresce il tuo saldo, imposta "volume multiplier" su true. Per far sì che le operazioni si raddoppino quando il tuo saldo si raddoppia, imposta il tuo saldo e il parametro initialBalance allo stesso valore. Sarà più logico che tu scelga Based on Balance, quindi per default verrà selezionato "Balance". Se scegli Equity, il tuo saldo attuale apparirà più basso a causa delle operazioni aperte, quindi l'armonia del lotsize tra le operazioni potrebbe essere compromessa.


Informazioni sullo Sviluppatore

Ha completato 10 anni nella sua carriera di sviluppo software. Amante della finanza e della matematica, per questo ha la passione di sviluppare robot di trading basati su algoritmi da oltre 2 anni. Ha sviluppato credendo di essere l'architetto di molti algoritmi e strategie che ha sviluppato. Tuttavia, anche se si è deluso nell'incontrare algoritmi simili nel mercato finanziario, continua a sviluppare con orgoglio per avere questa capacità. Crede che offrire gratuitamente i robot che sviluppa invece di venderli direttamente contribuirà di più al loro sviluppo.

Se ti sono piaciuti i miei robot e vuoi essere informato sulle loro nuove caratteristiche, unisciti al mio canale: Furkan's Robots

Se vuoi ottenere file set per strumenti ottimizzati, invia un messaggio privato.

Clicca per rivedere i miei altri prodotti



Recensioni 17
luam Silva
18
luam Silva 2025.09.08 17:09 
 

Thank you for providing the EA

Andrea Giudice
120
Andrea Giudice 2025.09.08 09:25 
 

Great EA, the first one really consistent with a solid framework. Do you suggest any optimized configuration for XAU/USD or for FOREX multi pair?

Aref Barakat
263
Aref Barakat 2025.09.01 14:45 
 

im using it on demo account and its looks good until now but i dont know if im using it with the best settings or there is settings might be much better must be used. i hope that developer can help with it before starting installing it on live account.

