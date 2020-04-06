Supertrend Professional Trading System

Supertrend Professional v1.0

Expert Advisor Professionale con Supertrend Integrato e Gestione Rischio Avanzata

✓ Nessuna Dipendenza Esterna - Supertrend completamente integrato
✓ Crash-Resistant - Salvataggio stato automatico ogni 30 secondi
✓ Controllo Drawdown Multi-Livello - Protezione giornaliera e totale
✓ Money Management Completo - Lotti, Martingala, Target, Limiti
✓ 100% Compatibile MQL5 Market - Un solo file, nessun setup complesso

Descrizione

Supertrend Professional è un Expert Advisor avanzato che implementa una strategia di trading trend-following basata sull'indicatore Supertrend, con un sistema completo di gestione del rischio e money management professionale.

A differenza di altri EA che richiedono indicatori esterni, Supertrend Professional ha il calcolo del Supertrend completamente integrato nel codice, garantendo massima affidabilità, velocità e compatibilità.

Caratteristiche Principali

Strategia Supertrend Integrata

  • Calcolo interno dell'indicatore Supertrend (nessuna dipendenza esterna)
  • Algoritmo ATR-based standard e affidabile
  • Parametri completamente personalizzabili (Periodo e Moltiplicatore)
  • Segnali trend-following chiari e testati

Gestione Rischio Avanzata

  • Stop Loss dinamico basato sul Supertrend
  • Controllo Drawdown giornaliero con blocco automatico
  • Controllo Drawdown totale dall'inizio del trading
  • Break-Even automatico configurabile
  • Trailing Stop progressivo che segue ogni movimento favorevole
  • Sistema di retry per ordini falliti

Money Management Professionale

  • Dimensione lotti configurabile
  • Sistema Martingala opzionale (con protezioni)
  • Limite massimo step martingala
  • Soglia profitto minimo per martingala intelligente
  • Target profitto giornaliero monetario
  • Stop Loss giornaliero
  • Limite operazioni giornaliere

Automazione Completa

  • Gestione orari di trading personalizzabili
  • Chiusura automatica posizioni a fine giornata (opzionale)
  • Salvataggio automatico stato ogni 30 secondi (crash-resistant)
  • Persistenza multi-day delle posizioni
  • Reset automatico parametri a mezzanotte
  • Rilevamento automatico giorni festivi

Come Funziona

L'EA monitora continuamente il mercato e identifica i trend utilizzando l'indicatore Supertrend.

Segnale Condizione Azione
BUY Supertrend diventa rialzista (uptrend) Apertura posizione Long
SELL Supertrend diventa ribassista (downtrend) Apertura posizione Short

Una volta aperta la posizione, l'EA:

  1. Protegge immediatamente con Stop Loss (se configurato)
  2. Attiva il Break-Even al raggiungimento dei punti impostati
  3. Segue il prezzo con Trailing Stop progressivo dopo il BE
  4. Chiude la posizione al cambio segnale Supertrend o al target

Parametri Principali

Categoria Parametro Descrizione
Supertrend ST_Period Periodo ATR per il calcolo (default: 10)
ST_Multiplier Moltiplicatore ATR per le bande (default: 3.0)
Money Management BaseLots Dimensione lotto base delle posizioni
UseMartingale Attiva/disattiva sistema martingala
MartingaleFactor Fattore moltiplicazione per step martingala
MaxMartingaleSteps Limite massimo step consecutivi
DailyProfitTarget Target profitto/loss giornaliero in valuta
Protezione UseBreakEven Attiva Break-Even automatico
BreakEvenPoints Punti di profitto per attivare il BE
UseTrailingAfterBE Trailing 1:1 dopo il Break-Even
UseDynamicSL SL dinamico seguendo il Supertrend
SLBuffer Buffer in punti dalla linea Supertrend
Drawdown UseMaxDailyDD Attiva controllo DD giornaliero
MaxDailyDDPercent Percentuale massima DD giornaliero (es. 5%)
UseMaxTotalDD Attiva controllo DD totale
MaxTotalDDPercent Percentuale massima DD totale (es. 10%)

Compatibilità

Strumenti: Indici, Forex, Commodities, Crypto
Timeframe consigliati: M5, M15, M30, H1
Broker: Qualsiasi broker MT4
Tipo account: Standard, ECN, Micro, Cent
Hedging: Non richiesto

Strategie Consigliate

Strategia Lotto Martingala DD Max Giorno DD Max Totale Adatta per
CONSERVATIVA 0.01 OFF 2% 5% Principianti, account piccoli
BILANCIATA 0.01-0.02 ON (max 3) 4% 8% Trader intermedi, capitale medio
AGGRESSIVA 0.02+ ON (max 5) 5-7% 10-15% Trader esperti, capitale adeguato

Vantaggi Rispetto alla Concorrenza

Caratteristica Altri EA Supertrend Professional
Indicatore Esterno Richiesto ✓ Integrato
Setup Complessità Alta ✓ Facile
Persistenza Stato No ✓ Sì
Controllo Drawdown Base ✓ Avanzato
Break-Even Manuale ✓ Automatico
Trailing Stop Statico ✓ Progressivo
Documentazione Minima ✓ Completa

DISCLAIMER E AVVERTENZE

⚠ Rischi del Trading Automatico

Il trading comporta rischi significativi di perdita di capitale. I risultati passati non garantiscono performance future. Questo EA è uno strumento che richiede comprensione, configurazione corretta e monitoraggio.

Raccomandazioni

  • Testa sempre su account DEMO prima di usare capitale reale
  • Usa solo capitale che puoi permetterti di perdere
  • Configura correttamente i limiti di Drawdown
  • Monitora regolarmente le performance
  • Non affidarti esclusivamente all'EA - supervisiona sempre

⚠ Sistema Martingala

Se attivato, il sistema martingala aumenta il rischio. Usa solo con:

  • Capitale adeguato (almeno 10x il lotto base × max step)
  • Limiti step bassi (massimo 3-5 step)
  • Controlli Drawdown sempre attivi
  • Comprensione completa del funzionamento

Inizia Subito

  1. Scarica e installa l'EA
  2. Testa su DEMO con impostazioni conservative
  3. Ottimizza i parametri Supertrend per il tuo strumento
  4. Configura i limiti di rischio appropriati
  5. Monitora i risultati per almeno 2 settimane
  6. Passa al reale solo se soddisfatto dei risultati

Copyright © 2025
Tutti i diritti riservati

