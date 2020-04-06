Supertrend Professional Trading System
- Experts
- Tiziano Coco
- Versione: 1.17
- Aggiornato: 28 dicembre 2025
- Attivazioni: 5
Expert Advisor Professionale con Supertrend Integrato e Gestione Rischio Avanzata
✓ Crash-Resistant - Salvataggio stato automatico ogni 30 secondi
✓ Controllo Drawdown Multi-Livello - Protezione giornaliera e totale
✓ Money Management Completo - Lotti, Martingala, Target, Limiti
✓ 100% Compatibile MQL5 Market - Un solo file, nessun setup complesso
Descrizione
Supertrend Professional è un Expert Advisor avanzato che implementa una strategia di trading trend-following basata sull'indicatore Supertrend, con un sistema completo di gestione del rischio e money management professionale.
A differenza di altri EA che richiedono indicatori esterni, Supertrend Professional ha il calcolo del Supertrend completamente integrato nel codice, garantendo massima affidabilità, velocità e compatibilità.
Caratteristiche Principali
Strategia Supertrend Integrata
- Calcolo interno dell'indicatore Supertrend (nessuna dipendenza esterna)
- Algoritmo ATR-based standard e affidabile
- Parametri completamente personalizzabili (Periodo e Moltiplicatore)
- Segnali trend-following chiari e testati
Gestione Rischio Avanzata
- Stop Loss dinamico basato sul Supertrend
- Controllo Drawdown giornaliero con blocco automatico
- Controllo Drawdown totale dall'inizio del trading
- Break-Even automatico configurabile
- Trailing Stop progressivo che segue ogni movimento favorevole
- Sistema di retry per ordini falliti
Money Management Professionale
- Dimensione lotti configurabile
- Sistema Martingala opzionale (con protezioni)
- Limite massimo step martingala
- Soglia profitto minimo per martingala intelligente
- Target profitto giornaliero monetario
- Stop Loss giornaliero
- Limite operazioni giornaliere
Automazione Completa
- Gestione orari di trading personalizzabili
- Chiusura automatica posizioni a fine giornata (opzionale)
- Salvataggio automatico stato ogni 30 secondi (crash-resistant)
- Persistenza multi-day delle posizioni
- Reset automatico parametri a mezzanotte
- Rilevamento automatico giorni festivi
Come Funziona
L'EA monitora continuamente il mercato e identifica i trend utilizzando l'indicatore Supertrend.
|Segnale
|Condizione
|Azione
|BUY
|Supertrend diventa rialzista (uptrend)
|Apertura posizione Long
|SELL
|Supertrend diventa ribassista (downtrend)
|Apertura posizione Short
Una volta aperta la posizione, l'EA:
- Protegge immediatamente con Stop Loss (se configurato)
- Attiva il Break-Even al raggiungimento dei punti impostati
- Segue il prezzo con Trailing Stop progressivo dopo il BE
- Chiude la posizione al cambio segnale Supertrend o al target
Parametri Principali
|Categoria
|Parametro
|Descrizione
|Supertrend
|ST_Period
|Periodo ATR per il calcolo (default: 10)
|ST_Multiplier
|Moltiplicatore ATR per le bande (default: 3.0)
|Money Management
|BaseLots
|Dimensione lotto base delle posizioni
|UseMartingale
|Attiva/disattiva sistema martingala
|MartingaleFactor
|Fattore moltiplicazione per step martingala
|MaxMartingaleSteps
|Limite massimo step consecutivi
|DailyProfitTarget
|Target profitto/loss giornaliero in valuta
|Protezione
|UseBreakEven
|Attiva Break-Even automatico
|BreakEvenPoints
|Punti di profitto per attivare il BE
|UseTrailingAfterBE
|Trailing 1:1 dopo il Break-Even
|UseDynamicSL
|SL dinamico seguendo il Supertrend
|SLBuffer
|Buffer in punti dalla linea Supertrend
|Drawdown
|UseMaxDailyDD
|Attiva controllo DD giornaliero
|MaxDailyDDPercent
|Percentuale massima DD giornaliero (es. 5%)
|UseMaxTotalDD
|Attiva controllo DD totale
|MaxTotalDDPercent
|Percentuale massima DD totale (es. 10%)
Compatibilità
Timeframe consigliati: M5, M15, M30, H1
Broker: Qualsiasi broker MT4
Tipo account: Standard, ECN, Micro, Cent
Hedging: Non richiesto
Strategie Consigliate
|Strategia
|Lotto
|Martingala
|DD Max Giorno
|DD Max Totale
|Adatta per
|CONSERVATIVA
|0.01
|OFF
|2%
|5%
|Principianti, account piccoli
|BILANCIATA
|0.01-0.02
|ON (max 3)
|4%
|8%
|Trader intermedi, capitale medio
|AGGRESSIVA
|0.02+
|ON (max 5)
|5-7%
|10-15%
|Trader esperti, capitale adeguato
Vantaggi Rispetto alla Concorrenza
|Caratteristica
|Altri EA
|Supertrend Professional
|Indicatore Esterno
|Richiesto
|✓ Integrato
|Setup Complessità
|Alta
|✓ Facile
|Persistenza Stato
|No
|✓ Sì
|Controllo Drawdown
|Base
|✓ Avanzato
|Break-Even
|Manuale
|✓ Automatico
|Trailing Stop
|Statico
|✓ Progressivo
|Documentazione
|Minima
|✓ Completa
DISCLAIMER E AVVERTENZE
⚠ Rischi del Trading Automatico
Il trading comporta rischi significativi di perdita di capitale. I risultati passati non garantiscono performance future. Questo EA è uno strumento che richiede comprensione, configurazione corretta e monitoraggio.
Raccomandazioni
- Testa sempre su account DEMO prima di usare capitale reale
- Usa solo capitale che puoi permetterti di perdere
- Configura correttamente i limiti di Drawdown
- Monitora regolarmente le performance
- Non affidarti esclusivamente all'EA - supervisiona sempre
⚠ Sistema Martingala
Se attivato, il sistema martingala aumenta il rischio. Usa solo con:
- Capitale adeguato (almeno 10x il lotto base × max step)
- Limiti step bassi (massimo 3-5 step)
- Controlli Drawdown sempre attivi
- Comprensione completa del funzionamento
Inizia Subito
- Scarica e installa l'EA
- Testa su DEMO con impostazioni conservative
- Ottimizza i parametri Supertrend per il tuo strumento
- Configura i limiti di rischio appropriati
- Monitora i risultati per almeno 2 settimane
- Passa al reale solo se soddisfatto dei risultati
