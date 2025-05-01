Forex Wheel EA
Mercati in trend ,Mercati laterali .A chi importa ! . Quante volte le coppie casuali non correlate possono sbagliare? .
Ruota del Forex è un sistema di trading ibrido manuale/automatizzato progettato per aiutare i trader a sviluppare competenze essenziali attraverso un approccio pratico al mercato. Questo sistema si concentra sul dimensionamento delle posizioni, sulla gestione del rischio e sulla strategia di uscita - i componenti che realmente determinano la redditività a lungo termine.
Filosofia di Trading Fondamentale
Ruota del Forex è costruito sui principi matematici che sostengono il trading redditizio:
- Con un rapporto rischio/rendimento di 2:1, è sufficiente avere ragione solo il 33% delle volte per ottenere profitto
- Con un rapporto di 3:1, puoi sbagliare il 75% delle volte e comunque guadagnare
- Il nostro rapporto predefinito di 2,5:1 richiede solo il 29% di operazioni vincenti per raggiungere il punto di pareggio
Caratteristiche Principali
- Interfaccia interattiva per la selezione delle coppie di valute
- Opera su 1-20 coppie simultaneamente (se permesso dal broker)
- Soglie automatiche di profitto/perdita basate su rapporti matematici collaudati
- Funzione di trade bonus che premia le posizioni redditizie
- Analisi di correlazione per diversificare il tuo paniere di trading
- Controlli intuitivi sul grafico
- Interruttore di Emergenza che chiude TUTTE le operazioni con un solo clic
Sviluppo delle Competenze di Trading
Ruota del Forex aiuta i trader a sviluppare:
- Distacco emotivo dai risultati delle singole operazioni
- Padronanza del momento di uscita
- Consapevolezza del flusso di mercato
- Velocità di esecuzione
- Disciplina nel dimensionamento delle posizioni
- Abitudini di gestione del rischio
Utilizzo Consigliato
- Inizia con conti demo fino a quando non hai familiarità con tutte le funzioni
- Inizia con micro-lotti (0,01) quando passi al trading live
- Dimensione minima consigliata del conto: $400
- Premi sempre RESET dopo aver chiuso le operazioni per tornare alla dimensione del lotto di 0,01
- Limita l'esposizione giornaliera e costruisci un buffer di profitto prima di aumentare la dimensione della posizione
Note Importanti
Questo EA utilizza logica adattiva e selezione casuale delle coppie, rendendo i backtest tradizionali inaffidabili. È progettato per le dinamiche di mercato in tempo reale piuttosto che per l'ottimizzazione storica.
Il sistema richiede il coinvolgimento dell'utente - è semi-automatico per progettazione. Se intervieni manualmente nelle operazioni, le soglie preimpostate di profitto/perdita non funzioneranno come previsto e dovrai gestire queste operazioni personalmente.
Supporto
Tutti i clienti ricevono un manuale PDF completo. Per domande prima o dopo l'acquisto, contatta direttamente per ricevere assistenza.
5-stars for the good customer support! But for the EA I'm still in test...right now I'm not quite understand the strategy and running negative with demo account.