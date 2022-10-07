Time Wizard

TIME WIZARD: Dominando o Tempo
Assistente Inteligente de Encomendas Pendentes


"Time Wizard" é um Expert Advisor (EA) concebido especificamente para traders que querem aproveitar a elevada volatilidade que se aproxima da abertura do mercado ou da divulgação de notícias. Este EA coloca automaticamente as Ordens Pendentes (Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit) de acordo com o tempo especificado, proporcionando flexibilidade e eficiência na execução das negociações.

Recursos em destaque:
Ordens pendentes baseadas no tempo – Defina quando o EA começa a abrir as ordens pendentes automaticamente.
Suporte Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit – Flexibilidade total nas estratégias de ordens pendentes.
Configuração da distância do pedido (intervalo) – Ajuste a distância entre os pedidos para definir o nível de risco e o lucro potencial.
Pedido multicamadas – determine o número de pedidos pendentes que pretende abrir numa sessão.
Perfeito para o mercado aberto e negociação de notícias – Ideal para aproveitar movimentos rápidos de preços.
Apagar automaticamente os pedidos pendentes – Apagar os pedidos pendentes que não foram tocados dentro de um determinado período para evitar entradas irrelevantes.
Stop Loss e Take Profit automáticos – Mantenha a gestão de risco com SL e TP que podem ser definidos de acordo com a estratégia.
Filtro de hora e dia de negociação – Evite entrar em horários indesejados.
TP in Money – Opção para ajustar o Take Profit com a quantidade de dinheiro desejada, e não com os pips.
Max Spread – Determine o limite máximo de spread para que o EA só abra ordens pendentes se o spread não exceder o limite especificado.
Fechar ordem pendente oposta – Fecha automaticamente a ordem pendente oposta se a posição já estiver aberta, evitando a dupla exposição ao risco.

Como funciona:
Definir tempo de execução – determine a hora e o minuto em que o EA começará a abrir ordens pendentes.
Selecione o tipo de ordem pendente – Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit ou Sell Limit.
Configuração de camadas e distância – determine o número de encomendas e a distância entre elas para uma estratégia de empilhamento ideal.
Gestão de Risco – Defina Stop Loss, Take Profit e Apague Automaticamente Ordens Pendentes.
Limite de spread – Determine o limite máximo de spread para garantir que os pedidos são colocados apenas em boas condições de mercado.
TP em Dinheiro – Determine o Take Profit com base na quantidade de dinheiro que pretende ganhar, e não em pips.
Fechar ordem pendente oposta – Se a posição já estiver aberta, o EA fechará automaticamente a ordem pendente oposta.
Deixe o EA trabalhar – Quando chegar o momento especificado, o EA colocará automaticamente ordens pendentes de acordo com as suas definições.

Parâmetros de entrada:
Hora de início – Hora de iniciar a abertura de ordens pendentes.
Tipo de ordem – Escolha entre Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit.
Encomendas em camadas – O número de encomendas pendentes que pretende fazer.
Distância entre ordens – A distância entre ordens pendentes em pips.
Stop Loss e Take Profit – Defina SL e TP automaticamente.
Apagar pedido pendente após X minutos – Apagar pedidos pendentes que não foram tocados após um determinado tempo.
Filtro de dias de negociação – Limite o EA para funcionar apenas em determinados dias.
Max Spread – Defina o limite máximo de spread (em pips) aceite para a abertura de ordens pendentes.
TP em dinheiro – Defina Take Profit em dinheiro, não em pips.
Fechar ordem pendente oposta – Fechar automaticamente as ordens pendentes opostas após a abertura de uma posição.

Porquê escolher o "Time Wizard"?
Economia de tempo e totalmente automatizado – Não é necessário fazer encomendas pendentes manualmente.
Adequado para notícias e mercado aberto – Lucre com picos de preços.
Elevada flexibilidade – Pode ser utilizado para diversas estratégias de ordens pendentes.
Gestão rigorosa do risco – Com SL, TP, Max Spread e Fechar Ordem Pendente Oposta.
Foco nos resultados financeiros – Com a funcionalidade TP in Money para determinar lucros em dinheiro mais concreto.

Torne-se um trader mais eficiente com o "Time Wizard"! Automatize a sua estratégia de ordens pendentes e aproveite a volatilidade do mercado de forma mais inteligente!
Video Time Wizard
