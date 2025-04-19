Time Wizard

TIME WIZARD: Овладение временем
Умный помощник отложенных ордеров


"Time Wizard" — это советник (EA), разработанный специально для трейдеров, которые хотят воспользоваться высокой волатильностью, приближающейся к открытию рынка или выпуску новостей. Этот советник автоматически размещает отложенные ордера (Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit) в соответствии с указанным временем, обеспечивая гибкость и эффективность в исполнении сделок.

Предлагаемые функции:
Отложенные ордера на основе времени — устанавливаются, когда советник начинает автоматически открывать отложенные ордера.

Поддержка Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit — полная гибкость в стратегиях отложенных ордеров.
Настройка расстояния между ордерами (диапазон) — отрегулируйте расстояние между ордерами, чтобы установить уровень риска и потенциальной прибыли.
Многоуровневый ордер — определите количество отложенных ордеров, которые вы хотите открыть за одну сессию.
Идеально подходит для торговли на открытом рынке и новостях — идеально подходит для использования быстрых движений цен.
Автоматическое удаление отложенного ордера — удаляйте отложенные ордера, которые не были задействованы в течение определенного времени, чтобы избежать ненужных входов.
Автоматические стоп-лосс и тейк-профит — поддерживайте управление рисками с помощью SL и TP, которые можно установить в соответствии со стратегией.
Фильтр времени и торгового дня — избегайте входа в нежелательное время.
TP в деньгах — возможность настроить тейк-профит на желаемую сумму денег, а не пипсов.
Макс. спред — определите максимальный лимит спреда, чтобы советник открывал отложенные ордера только в том случае, если спред не превышает указанного лимита.
Закрыть противоположный отложенный ордер — автоматически закрывает противоположный отложенный ордер, если позиция уже открыта, избегая двойного риска.

Как это работает:
Установите время выполнения — определите час и минуту, когда советник начнет открывать отложенные ордера.
Выберите тип отложенного ордера — Buy ​​Stop, Sell Stop, Buy Limit или Sell Limit.
Конфигурация слоя и расстояния — определите количество ордеров и расстояние между ордерами для оптимальной стратегии стекирования.
Управление рисками — установите Stop Loss, Take Profit и автоматическое удаление отложенных ордеров.
Ограничение спреда — определите максимальный лимит спреда, чтобы гарантировать размещение ордеров только в хороших рыночных условиях.
TP in Money — определите Take Profit на основе суммы денег, которую вы хотите заработать, а не пипсов.
Закройте противоположный отложенный ордер — если позиция уже открыта, советник автоматически закроет противоположный отложенный ордер.
Позвольте советнику работать — когда наступит указанное время, советник автоматически разместит отложенные ордера в соответствии с вашими настройками.

Входные параметры:
Время начала — время начала открытия отложенных ордеров.
Тип ордера — выберите между Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit.
Layer Orders — количество отложенных ордеров, которые вы хотите разместить.
Distance Between Orders — расстояние между отложенными ордерами в пипсах.
Stop Loss & Take Profit — автоматически устанавливаете SL и TP.
Delete Pending Order After X Minutes — удаляете отложенные ордера, которые не были задействованы в течение определенного времени.
Trading Days Filter — ограничивает работу советника только в определенные дни.
Max Spread — устанавливает максимальный предел спреда (в пипсах), приемлемый для открытия отложенных ордеров.
TP in Money — устанавливает тейк-профит в деньгах, а не в пипсах.
Close Opposite Pending Order — автоматически закрывает противоположные отложенные ордера после открытия позиции.

Почему стоит выбрать «Time Wizard»?
Экономит время и полностью автоматизирован — не нужно вручную размещать отложенные ордера.
Подходит для новостей и открытого рынка — получайте прибыль от скачков цен.
Высокая гибкость — может использоваться для различных стратегий отложенных ордеров.
Строгое управление рисками — с SL, TP, максимальным спредом и закрытием противоположного отложенного ордера.

Сосредоточьтесь на денежных результатах — с функцией TP в деньгах для определения прибыли в более конкретных деньгах.

Станьте более эффективным трейдером с «Time Wizard»! Автоматизируйте свою стратегию отложенных ордеров и воспользуйтесь рыночной волатильностью более разумно!
Video Time Wizard
Рекомендуем также
Telegram Order
Agus Santoso
Утилиты
Блоги: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/765148 Версия для MT4: https://www.mql5.com/ru/market/product/154458 Версия для MT5: https://www.mql5.com/ru/market/product/154459 Telegram Order – умный менеджер торговли и уведомитель Telegram для MT4 Telegram Order – это умный инструмент для управления торговлей и уведомлений для MetaTrader 4. Он автоматически отслеживает все ваши ордера (рыночные и отложенные), отправляет подробные уведомления в Telegram (с возможностью создания скриншотов) и пред
FREE
Simple RSI Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4 (1)
Эксперты
Diversify the risk in your trading account by combining our Expert Advisors. Build your own custom trading system here:   Simple Forex Trading Strategies The expert advisor opens trades when RSI indicator enter in oversold or overbought areas. The Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop are calculated based on the ATR indicator. The recommended currency pair is EURGBP and the recommended timeframe to operate and to do backtests is H4. This Expert Advisor can be profitable in any TimeFrame an
FREE
Heaven Assistent Easy Managment EA
Nicolae Stelian Raiu
Утилиты
Heaven Assistant: Упрощение управления MT4 Упростите управление платформой MetaTrader 4 (MT4) с помощью Heaven Assistant . Этот советник (EA) является надежным инструментом, позволяющим контролировать и настраивать ваше торговое окружение эффективно и удобно. Основные характеристики: Открытие нескольких пар: Быстрый доступ к большинству валютных пар, как основных, так и второстепенных, плюс экзотические пары. Возможность открытия индексов, металлов и криптовалют одним кликом. Изменение шаблона:
Trend Catcher EA Pro
Issam Kassas
Эксперты
Trend Catcher EA Pro — основан на одном из самых популярных индикаторов Trend Catcher, и после многочисленных запросов теперь у нас есть полноценный Expert Advisor Trend Catcher EA. Эксперт нового поколения, сочетающий автоматическую алгоритмическую торговлю с ручным контролем трейдера для полного управления рынком. Он быстрый, адаптивный и создан для трейдеров, ценящих ясность, производительность и возможность выбора. Разработан и оптимизирован для EURUSD на реальных тиковых данных (99.9%). Tre
FREE
Chart Price Alerts EA MT4
Crusader Network S.R.L.
Утилиты
Price Alert EA for MT4 – Customizable Alert System with Intuitive Chart Interface The CFN  Price Alerts EA is a powerful yet easy-to-use Expert Advisor designed for traders who want full control over price level alerts directly from their MT4 charts. No need to manually set alerts through MT4’s native system – this EA gives you an on-chart interface to quickly set, view, and remove price alerts with flexibility. Key Features: Set unlimited price alerts directly on your chart. Visual display
FREE
Night Scalper EA Lite
Robots4Forex Ltd
2.33 (3)
Эксперты
The Night Scalper EA Lite is a fully automated Expert Advisor that trades at night and relies on price reversion. The EA trades using market orders and has the option to use time averaging to improve performance. This EA works best on EURUSD using the M5 timeframe, but will also work on AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF and likely many more. A VPS is advisable when trading this system and a low spread and commission based broker is best. Check the comments for back test results and optimiz
FREE
Copy MT4 copier Demo
Andriy Motuzka
1 (1)
Утилиты
Демо версия платного продукта - Copy MT4 copier ограничение по лотам 0.01 Универсальный копировщик сделок с MetaTrader 4 на MetaTrader 4 ( есть версия MT5<->MT5 , при наличии двух версий - сможете копировать MetaTrader 5<->MetaTrader 4, MetaTrader 4<->MetaTrader 5, MetaTrader 5<->MetaTrader 5, MetaTrader 4<->MetaTrader 4). Фильтр спреда. Выбор лучшей цены (начинать копировать с плюсовой или минусовой позиции). Настройка лота, фиксированный или коэффициент (можно копировать сигналы поставщиков по
FREE
PZ Trade Pad EA
PZ TRADING SLU
4.27 (30)
Утилиты
Clos Утилита PZ Trade Pad EA позволяет торговать с помощью панели прямо на ценовом графике. Продукт имеет встроенное управление риском и может работать с уже открытыми сделками. Возможность совершать сделки прямо на ценовом графике Управление капиталом Возможность установки стоп-уровней Закрытие всех открытых сделок в один клик Удаление всех отложенных ордеров в один клик Частичное закрытие прибыльных сделок в один клик Без входных параметров. Применение Утилита проста в использовании. Выберите
FREE
NAS100 Auto Sl And TP
Moustapha Boulouz
5 (2)
Утилиты
Представляем NAS100 Auto SL и TP Maker для MT4: Никогда больше не пропустите установку StopLoss и TakeProfit с нашим NAS100 Auto SL и TP Maker, незаменимым помощником для трейдеров, работающих на рынке Nasdaq 100 в MetaTrader 4. Этот инструмент предназначен для тех, кто ищет беспроблемное решение для автоматизации управления уровнями StopLoss и TakeProfit. Ключевые особенности: Эффективная автоматизация: Автоматически отслеживает сделки Nasdaq 100 без StopLoss и/или TakeProfit. Динамически регу
FREE
Timezone Filter MT4
Martins Chukwudi Osodi -
Утилиты
Timezone Filter EA: Precision Trading with Session Control The   Timezone Filter EA   is an essential tool for traders looking to refine their trading strategy by restricting trade execution to specific trading sessions. Designed for precision and discipline, this EA allows traders to   filter   which trading sessions they want to engage in—such as   Asian, London, or New York sessions —while ensuring that no trades occur outside the defined time periods. Key Features:   Customizable Trading
FREE
RedeeCash Statistics
Patrick Odonnell Ingle
1 (1)
Библиотеки
Описание Набор современных статистических функций, которые можно интегрировать в собственную стратегию. Включенные функции, Иметь в виду медиана Диапазон перекос Максимум Мин. IRange Отклонения Абсолютные отклонения БЕЗ УМА Стандартное отклонение Дисперсия Получить корреляцию SamplingDistributionStandardDeviation ZScore Коэффициент корреляции Ковариация Бета Уверенность СНормИнв процент значения Валуепроцент Заголовок MQL (mqh) Обязательный заголовок //+-----------------------------------
FREE
Harvest FX
Sayan Vandenhout
4.56 (9)
Эксперты
Harvest FX USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000 a
FREE
DF Fibonacci Trader Pro MT4
Mark David Griffin
Утилиты
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro — это автоматизированная торговая система, разработанная для MetaTrader 4. Она использует ценовые уровни Фибоначчи в сочетании с анализом тренда и структуры для определения точек входа и выхода. Советник поддерживает как длинные, так и короткие позиции и включает встроенные параметры управления рисками. Основные характеристики: • Использует логику коррекции и расширения Фибоначчи для построения точек входа, стоп-лосса и тейк-профита. • Настраиваемый размер л
FREE
Vanexio
Sayan Vandenhout
Эксперты
VANEXIO USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 5 great strategies The EA can be run on even a $20000 acco
FREE
Period Change Button
Rainer Albrecht
3 (1)
Утилиты
Самый быстрый способ поменять период. Подходит для трейдеров, использующих несколько графиков и таймфреймов. Размер форма и цвет настраиваются. Входные параметры Corner — выберите "Right lower chart corner" ("Нижний правый угол графика") в качестве угла размещения Color — цвет фона кнопки ColorText — цвет текста кнопки ColorOn — цвет фона кнопки для текущего периода ColorOnText — цвет текста кнопки для текущего периода Font — шрифт Arial, Verdana... FontSize — размер шрифта в пикселях DistanceX
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA
PZ TRADING SLU
2.73 (41)
Эксперты
Это последняя итерация моего известного скальпера, Goldfinch EA, впервые опубликованная почти десять лет назад. Он скальпирует рынок при внезапном увеличении волатильности, которое происходит в короткие промежутки времени: он предполагает и пытается извлечь выгоду из инерции движения цены после внезапного ускорения цены. Эта новая версия была упрощена, чтобы позволить трейдеру легко использовать функцию оптимизации тестера, чтобы найти лучшие торговые параметры. [ Руководство по установке | Руко
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Индикаторы
Free automatic fibonacci - это индикатор, который автоматически строит коррекции Фибоначчи, основываясь на количестве баров, выбранных в параметре BarsToScan. Линии Фибоначчи автоматически обновляются в реальном времени при появлении новых максимальных и минимальных значений среди выбранных баров. В настройках индикатора можно выбрать уровни, значения которых будут отображены. Также можно выбрать цвет уровней, что позволяет трейдеру прикреплять индикатор несколько раз с разными настройками и цве
FREE
SL and TP Setter
Giacomo Barone
4 (1)
Утилиты
You can manually open a trade (one click), and this EA will take care of setting the SL and TP. SL and TP are set based on the number of pips you specify in the input screen. You can also choose monetary SL and TP. SL and TP are determined based on the weighted average price (WAP), so if you open a new trade, SL and TP will be updated according to the new WAP. The WAP is not unique but differentiated between buy and sell trades (this is useful only if you open opposite trades on the same chart)
FREE
Script Delete Pending Orders
Kusuma Nungki S
Утилиты
Script for Delete all Pending Orders. Usage: - Enable Automate Trading - Attach / Double click the script ENJOY IT. //+------------------------------------------------------------------+ //|                                            Close ALL Pending.mq4 | //|                              Copyright 2015, SangBatosai-Code5 | //|                           https://www.mql5.com/en/users/mahakaya | //|      Credit:                                                     | //|       SangBatosai-Code5
FREE
Macd Martin
Roman Yablonskiy
2.5 (2)
Эксперты
Double Breakout  - автоматический торговый советник, ведущий торговлю сразу по двум стратегиям. Советник имеет полностью настраиваемый мартингейл. В качестве входов используется индикатор Macd c настраиваемыми параметрами для каждого потока сделок.  Для выхода из позиции используется задаваемый уровень тейкпрофита и стоплосса.  Общие рекомендации Минимальный рекомендуемый депозит 1000 центов. Спред рекомендуется не более 3 пунктов. Лучше использовать трендовые валютные пары. После сделки, котор
FREE
Advanced Trade Manager MT4
Moustapha Boulouz
Утилиты
Революционизируйте свою торговлю с нашим продвинутым торговым менеджером MT4 и MT5 Версия MT5: https ://www .mql5 .com /en /market /product /107253 Усильте свою торговую стратегию с помощью инструмента точности и контроля – нашего продвинутого торгового менеджера для MT4 и MT5. В отличие от обычных торговых менеджеров, наш не только динамически адаптируется к рыночным условиям, но и автоматически устанавливает уровни стоп-лосс и тейк-профит при входе в сделку. Ключевые особенности: Автоматическ
FREE
Vanda FX
Sayan Vandenhout
5 (2)
Эксперты
Vanda FX USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 4 great strategies The EA can be run on even a $20000 acc
FREE
CCI and ATR Trader
Evgeniia Terekhova
2.33 (3)
Эксперты
Советник работает на двух индикаторах CCI и ADX. Условия для входа в BUY: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень 100 снизу вверх 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень 100 сверху вниз. Условия для входа в SELL: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень -100 сверху вниз 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень -10
FREE
Manual Strategy Tester Assistant
Zahra Alansari
Утилиты
Ассистент эксперта Manual Strategy Tester - мощный инструмент, разработанный для помощи трейдерам в ручном тестировании своих стратегий с использованием Стратегического Тестера в MetaTrader 4. Этот советник предоставляет панель с интуитивно понятным интерфейсом, оснащенную удобными элементами управления, позволяющими задавать ордера, рассчитывать объем лота, управлять рисками и мониторить баланс и эквити счета прямо на графике. Основные функции: Панель с удобными кнопками для легкой навигации и
FREE
IceFX TradeInfo
Norbert Mereg
4.77 (44)
Утилиты
TradeInfo от IceFX - утилита, отображающая наиболее важную информацию текущем счете и позициях на нем. Отображаемая информация: Информация о текущем счете (баланс, средства, свободная маржа). Текущий спред, текущая просадка (DD), планируемая прибыль, ожидаемый убыток и т.д. Количество открытых позиций, объем (LOT), прибыль. Диапазон за прошлый и текущий день. Оставшееся время до следующей свечи. Информация о прибыли за последний день (при помощи интегрированного индикатора IceFX ProfitInfo). Ло
FREE
Fast Trade Copier
Volodymyr Hrybachov
4.2 (5)
Утилиты
Копировщик сделок предназначен для быстрого и точного копирования приказов между терминалами MetaTrader 4. Копировщик сделок копирует сделки с Master-счета на Slave-счет путем записи информации в общий файл, который находится в общей директории терминалов MT4. Это позволяет копировщику сделок гибко настроить различные схемы приема и передачи торговых сигналов путем изменения имени файла. Чтение и запись файла копировщика сделок производится по таймеру. Копировщик сделок контролирует все изменени
ET1 for MT4
Hui Qiu
4 (8)
Эксперты
ET1 for MT4 is new and completely free！！ ET1 for MT4 v4.20 Updated!! Now use on XAUUSD(Gold)!! The success rate is more than 75% !!! important update: Merge ET9 's breakout strategy Warning!! You can use ET1 completely free, but we do not guarantee ET1 stability, It is recommended that the more powerful ET9 for MT4 version includes the ET1 strategy and guarantees complete and stable returns. The Best Expert Advisor  on   XAUUSD   any timeframes  ET9  for MT4 Updated v4.70 !!  https://www.mql5
FREE
Grid Assistant Pro
Alessandro De Cristofaro
Утилиты
Grid Assistant Pro – Utility for Managing Grid Strategies on MetaTrader 4 Grid Assistant Pro is a professional utility that helps traders manage and monitor unidirectional grid strategies directly from the MT4 chart. It provides a visual dashboard , clear controls, and automated risk protection features for precise and efficient grid operation. Key Features Visual Dashboard Real-time metrics: Balance, Equity, Floating P/L, Drawdown %, Free Margin Grid status: active and pending or
FREE
Lot Calculate
Maksim Neimerik
Утилиты
Простенький скрипт, в котором очень часто нуждаются трейдеры. Он калькулирует лот в процентах от депозита. Для соблюдения риск-менеджмента очень даже нужная вещь. В настройках присутствует только одна опция: MaxRisk - риск в процентах для вычисления лота. Даный помощник работает как стандартный скрипт, то есть запускается только один раз на соответствующем графике, после чего можно приступать к торговле с вычисленым лотом. Все гениальное просто! Успешной торговли!
FREE
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
Индикаторы
Бесплатный информационный индикатор-помощник Email Alert & InfoPanel. Особенно будет полезен трейдерам, использующим большое количество валютных пар или сеточные торговые системы с усреднением или Мартингейлом. Также он просто удобен, как информатор с возможность отправки сообщения на почту или мобильное приложение. Выполняет следующие функции: Рассчитывает просадку депозита по эквити и отправляет сообщение пользователю, если она больше, чем указана в настройках. Отправляет уведомление о просадк
FREE
С этим продуктом покупают
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
Утилиты
Опыт экстремально быстрого копирования сделок с помощью Local Trade Copier EA MT4 . Благодаря простой установке в течение 1 минуты этот копировщик сделок позволяет вам копировать сделки между несколькими терминалами MetaTrader на одном компьютере с Windows или на Windows VPS с крайне быстрыми скоростями копирования менее 0.5 секунды. Независимо от того, новичок вы или профессиональный трейдер, Local Trade Copier EA MT4 предлагает широкий спектр опций, чтобы настроить его под ваши конкретные пот
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
Утилиты
Помогает рассчитать риск на сделку, простая установка нового ордера с помощью линий, управление ордерами с функциями частичного закрытия, 7 типов трейлинг-стопа и другие полезные функции. Дополнительные материалы и инструкции Инструкция по установке   -   Инструкция к приложению   -   Пробная версия приложения для демо счета Функция Линии   - отображает на графике линию открытия, стоп-лосс, тейк-профит. С помощью этой функции легко установить новый ордер и увидеть его дополнительные характери
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Утилиты
Добро пожаловать в Trade Manager EA — лучший инструмент для управления рисками, предназначенный для упрощения, точности и эффективности торговли. Это не просто инструмент для размещения ордеров; это комплексное решение для удобного планирования торгов, управления позициями и усиленного контроля над рисками. Независимо от того, начинающий вы трейдер, опытный специалист или скальпер, нуждающийся в быстром исполнении, Trade Manager EA адаптируется к вашим потребностям и работает с любыми активами:
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Утилиты
Trade Panel — это многофункциональный торговый помощник. Приложение содержит более 50 торговых функций для ручной торговли и позволяет автоматизировать большинство торговых операций. Внимание приложение не работает в тестере стратегий. Перед покупкой вы можете протестировать демоверсию на демо-счете. Демоверсия здесь . Полная инструкция здесь . Торговля. Позволяет совершать торговые операции в один клик: Открыть отложенные ордера и позиции с автоматическим расчетом риска. Открыть несколько ордер
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Утилиты
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Копия Кот MT4) — это не просто локальный торговый копировщик; это полноценная система управления рисками и исполнения, созданная для современных условий торговли. От испытаний в prop-фирмах до личного управления счетами — он адаптируется к любой ситуации, сочетая надежное исполнение, защиту капитала, гибкую настройку и расширенные функции обработки сделок. Копировщик работает как в режиме Master (отправитель), так и в режиме Slave (получатель), обеспечивая синхрон
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Утилиты
Копировщик позиций/сделок/ордеров для MetaTrader 4 ( Для копирования на терминал MetaTrader 4 ). Копирует сделки, позиции, ордера с любых счетов, в том числе и счетов, открытых по инвест паролю. Один из лучших копировщиков сделок COPYLOT  МТ4 - МТ4, МТ5 - МТ4 для версии  COPYLOT MT4  ( или  МТ4 - МТ5  МТ5 - МТ5 для версии COPYLOT MT5)  на сегодняшний день. Версия МТ5 Полное описание +DEMO +PDF Как купить Как установить    Как получить файлы журналов   Как тестировать и оптимизировать    Все
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Утилиты
MT4 к Telegram Signal Provider - это простой в использовании и полностью настраиваемый инструмент, который позволяет отправлять сигналы в Telegram, превращая ваш аккаунт в поставщика сигналов. Формат сообщений полностью настраиваем! Однако для простого использования вы также можете выбрать предопределенный шаблон и включать или отключать определенные части сообщения. [ Демо ]  [ Руководство ] [ Версия для MT5 ] [ Версия для Discord ] [ Телеграм-канал ]  New: [ Telegram To MT5 ] Настройка Шаг за
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Утилиты
Custom Alerts AIO: Универсальный сканер рынка — Без настройки Обзор Custom Alerts AIO — это самый быстрый и простой способ отслеживать рыночные сигналы в реальном времени на множестве инструментов без дополнительной настройки и без необходимости покупать другие продукты. В состав входят все необходимые индикаторы от Stein Investments, что делает этот инструмент идеальным решением «всё в одном» для трейдеров, ценящих простоту и эффективность. Просто установите на график и сразу получайте сигнал
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
Утилиты
Risk/Reward Tool — это профессиональный советник, созданный для того, чтобы революционизировать способ планирования, визуализации и исполнения сделок в MetaTrader 4. Независимо от того, являетесь ли вы дискреционным трейдером, ценящим точное управление рисками, или разработчиком стратегий, которому необходимо визуально тестировать торговые настройки, этот инструмент предоставляет всё необходимое в одном элегантном и интуитивно понятном интерфейсе. В отличие от простых калькуляторов позиций, Risk
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Утилиты
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
Утилиты
Копир->Удобное и быстрое взаимодействие с интерфейсом, пользователи могут использовать его сразу       ->>>> Рекомендуется использовать на компьютерах Windows или VPS Windows Функции: Разнообразные и персонализированные настройки копирования сделок: 1. Различные режимы лота могут быть установлены для различных источников сигналов. 2. Различные источники сигналов могут быть установлены для прямого и обратного копирования сделок. 3. Сигналы могут быть установлены с комментариями. 4. Следует ли ка
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
Draw Agent
Omar Alkassar
Утилиты
Draw Agent разработан как красивый и инновационный способ создавать и управлять всеми вашими анализами диаграмм, каракулями, заметками и многим другим. Этот инструмент обеспечивает метод рисования от руки, чтобы рассматривать пространство диаграммы как классную доску и рисовать от руки. Этот инструмент рисования от руки позволяет рисовать на графиках MT4/MT5, чтобы отмечать или выделять события на графике. Это полезный инструмент, если вам нравится   чертить волны Эллиотта вручную, рисовать лин
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
Утилиты
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
The News Filter
Leolouiski Gan
5 (25)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки The News Filter вам больше не придется полагаться на встроенные
Arrow indicator to Martingale EA
Sofiia Butenko
Утилиты
Если нужен советник по сигналах   любого стрелочного индикатора   - эта утилита однозначно вам поможет.  Вы сможете, с помощью этой утилиты сформировать неограниченное количество советников по ВАШИХ сигналах , с вашим набором настроек, с вашим копирайтом и полным исходным кодом . Вы сможете неограниченно использовать полученные советники, в том числе размещать на Маркете и других ресурсах.  Бесплатная простая версия скрипта для генерации,  которая поможет вам понять принцип работы - вот Что дела
X2 Copy MT4
Liubov' Shkandrii
Утилиты
Откройте для себя мгновенное копирование сделок с революционным X2 Copy MT4. Всего за 10 секунд простой установки вы получите мощный инструмент для синхронизации сделок между терминалами MetaTrader на одном компьютере Windows или VPS с беспрецедентной скоростью — менее 0.1 секунды. Управляете несколькими счетами, следуете сигналам или масштабируете свою стратегию — X2 Copy MT4 адаптируется к вашему рабочему процессу с непревзойдённой точностью и контролем. Хватит ждать — начните копировать с лид
Take a Break
Eric Emmrich
5 (31)
Утилиты
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
News Dashboard MT4
Taras Slobodyanik
4.5 (8)
Утилиты
Этот дашбоард отображает текущие новости с сайтов ForexFactory.com (календарь FFC) и Investing.com. Вы можете одним кликом сортировать новости по важности и стране, и отображать их на чарте. При удержании клавиши 'Ctrl' вы можете выбрать несколько разных валют или 'важностей влияния' для сортировки. Также это утилита показывает не только прогноз, но и актуальные значения после их появления на сайте. На каждую новость вы можете устанавливать отдельное уведомление. Вы можете использовать новости
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Утилиты
Averaging Helper - Это некий разруливатель поможет вам усреднить открытые вами ранее убыточные позиции с помощью двух техник: стандартного усреднения хеджирования с последующим открытием позиций по тренду Утилита имеет возможность разрулить сразу несколько позиций открытых в разных направлениях как на бай так и на селл. К примеру вы открыли 1 позицию на селл и вторую на бай, и они обе в минусе, или одна в минусе а одна в плюсе но недостаточном и вы бы хотели усреднить две эти позиции что-бы зак
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Утилиты
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
Утилиты
Trading History - Программа для торговли и управления капиталом на истории котировок в тестере стратегий. Может работать с отложенными и немедленными ордерами, оснащена функциями трейлинг стопа, безубытка и тейкпрофита. Очень хорошо подходит для тренировок и тестирования различных стратегий. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) Преимущества 1. В кратчайшие сроки позволяет протестировать любую торговую стратегию 2. Отличный тренажёр для тренировок трейдинга. Можно получи
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Утилиты
Торговая Панель для торговли в 1 клик.  Работа с позициями и ордерами!  Торговля с  чарта  (график) или с  клавиатуры . С помощью нашей торговой панели Вы можете торговать   в один клик с графика   и совершать торговые операции в   30   раз быстрее стандартного управления в MetaTrader.  Автоматические расчеты параметров и функции, которые облегчают жизнь трейдеру и помогают трейдеру вести свою торговую деятельность в разы быстрее и удобнее. Графические подсказки и полная информация по торговым с
Auto Stop Loss All Trades MT4
Prafull Manohar Nikam
Утилиты
This is a simple utility which will put Automatic Stop Loss and Take Profit. It also has Trailing Stop Loss and Break Even features. The input value of the Stop Loss and Take Profit is in Pips. Whenever you open a trade it will put stop loss and take profit in pips automatically. *If you need a more practical stop loss and take profit for your trades then you may like this ATR based stop loss utility,  Here! Inputs: 1. SL and Trailing SL - This is the Stop Loss value in Pips. Also used as Traili
Auto Martingale Trade Manager
DADALI ARWALY
5 (1)
Утилиты
DESCRIPTION: The EA is a trade manager for managing manual or other trades by EA. It can place Stoploss, Takeprofit, Trailing, and Martingale/Average all open positions. Make sure to just place 1 type of open orders for each symbols   (Examples: 1 Buy or 1 Sell). The EA will not open the initial trades, but can be backtested to see how it works. FEATURES: Multicurrency or Single Pair Mode. Placing Stoploss / Takeprofit. Auto Martingale / Average Positions. Trailing for All Open Positions (Singl
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Утилиты
Мгновенно просматривайте историю закрытых сделок по дням и неделям, текущие открытые сделки и экспозицию форекс на одном графике! Используйте тепловую карту для определения прибыльных сделок и текущего проседания в вашем торговом портфеле. Кнопки быстрого закрытия Используйте кнопки быстрого закрытия, чтобы закрыть каждую сделку по одному символу, закрыть отдельные сделки полностью или зафиксировать частичную прибыль или убыток одним нажатием кнопки. Больше не нужно искать сделки в списке и ду
Fast Trade MT4
Alexey Valeev
4.8 (5)
Утилиты
Данная торговая панель разрабатывалась для быстрой и комфортной работы на финансовых рынках. Оснащена необходимыми функциями для ручной и полуавтоматической торговли. Благодаря наличию функций трейлинга ордеров, трейлинг-стопу и автоматическому закрытию по средствам, профиту, времени, Вы можете автоматизировать свою торговую систему. Вам останется лишь открыть позицию и задать параметры сопровождения, всё остальное советник сделает за вас. Если Вы хотите ограничить свои убытки, задайте автоматич
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Утилиты
Автоматически торгуйте зонами поддержки и сопротивления или спроса и предложения, как только вы определите ключевые области, из которых хотите торговать. Этот советник позволяет вам рисовать зоны покупки и продажи одним щелчком мыши, а затем размещать их именно там, где вы ожидаете разворота цены. Затем советник отслеживает эти зоны и автоматически совершает сделки на основе ценового действия, которое вы указываете для зон. После совершения первоначальной сделки советник выйдет с прибылью в про
Alert Msg to Market Order
Nguyen Quoc Hung
5 (2)
Утилиты
This EA is fully automated , it is built based on  the method of catching the pop-up Alert event and Open Market Orders (BUY/SELL) . Download trial version here:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/751340 ***NOTE:   It is recommended to remove the available filter settings, only install the filter for your indicator. Parameters of the EA: -------- <EA Settings> -------- Magic Number:   The identifying (magic) number of the currently selected order. Allow Open trade:   Enable/ Disable Open Trade
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Утилиты
Remote Trade Copier   is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both   local   and   remote   modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes a second.  In new version, in remote mode , the copy operation can be performed with a delay of milliseconds or zero . After purchase, ask how to activate it MT4 Version (Only Loc
Другие продукты этого автора
Virtual Reality MT5
Agus Santoso
5 (2)
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/103400 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/103401 Советник виртуальной реальности (EA) — это сложный торговый инструмент, предназначенный для оптимизации использования маржи при исполнении позиций на финансовых рынках. Его уникальная стратегия включает в себя двухэтапный процесс: открытие виртуальной позиции, за которой следует соответствующая реальная позиция, направленная на минимизацию маржинальных требований. Вот описание
Mirror Copier Client MT5
Agus Santoso
5 (1)
Утилиты
ТОРГОВЫЙ КОПИР - ПАРОЛЬ ИНВЕСТОРА - КОПИРОВАТЬ ТОРГОВЛЮ - КРОСС-ПЛАТФОРМА MT4 x MT5 Примечание. Вам понадобится «Mirror Copier Master» в основной учетной записи, за которой будет следовать клиентская учетная запись, и «Mirror Copier Client» в клиентской учетной записи, которая будет следовать за основной учетной записью. Блоги: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897. КАК ЭТО РАБОТАЕТ : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Версия МТ4 Мастер: https://www.mql5.com/en/market/produ
Supply and Demand Assistant
Agus Santoso
4.89 (19)
Утилиты
БЕСПЛАТНЫЙ ИНДИКАТОР MT4: https://www.mql5.com/ru/market/product/125434 БЕСПЛАТНЫЙ ПОМОЩНИК MT4: https://www.mql5.com/ru/market/product/107986 Пожалуйста, оставьте оценку в 5 звезд, если вам понравился этот бесплатный инструмент! Большое спасибо :) RALLY BASE RALLY (RBR), DROP BASE RALLY (DBR), DROP BASE DROP (DBD), RALLY BASE DROP (RBD), FAIR VALUE GAP (FVG) / IMBALANCE, HIDDEN BASE Представляем советника «Supply and Demand Assistant» (EA) — ваш лучший инструмент для навигации в динамичном м
FREE
Rebate Hunter MT5
Agus Santoso
Эксперты
Версия для MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90950 Версия для MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93706 Rebate Hunter – Многопарный хеджирующий сетевой советник (динамически адаптивный) Rebate Hunter – это многопарный хеджирующий сетевой советник, разработанный для генерации стабильного торгового объема с целью получения контролируемой прибыли от корзины сделок. Советник открывает позиции на покупку и продажу одновременно (хеджированный вход), а затем управляет ими, использу
Mirror Copier Master MT5
Agus Santoso
5 (1)
Утилиты
ТОРГОВЫЙ КОПИР - ПАРОЛЬ ИНВЕСТОРА - КОПИРОВАТЬ ТОРГОВЛЮ - КРОСС-ПЛАТФОРМА MT4 x MT5 Примечание. Вам понадобится «Mirror Copier Master» в основной учетной записи, за которой будет следовать клиентская учетная запись, и «Mirror Copier Client» в клиентской учетной записи, которая будет следовать за основной учетной записью. Блоги: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897. КАК ЭТО РАБОТАЕТ : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Версия МТ4 Мастер: https://www.mql5.com/en/market/produ
FREE
Mirror Copier Client MT4
Agus Santoso
Утилиты
ТОРГОВЫЙ КОПИР - ПАРОЛЬ ИНВЕСТОРА - КОПИРОВАТЬ ТОРГОВЛЮ - КРОСС-ПЛАТФОРМА MT4 x MT5 Примечание. Вам понадобится «Mirror Copier Master» в основной учетной записи, за которой будет следовать клиентская учетная запись, и «Mirror Copier Client» в клиентской учетной записи, которая будет следовать за основной учетной записью. Блоги: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897. КАК ЭТО РАБОТАЕТ : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Версия МТ4 Мастер: https://www.mql5.com/en/market/produ
Marti Lovers
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/ru/market/product/114590 Версия MT5: https://www.mql5.com/ru/market/product/120764 Советник «Marti Lovers» — это сложная и агрессивная торговая система, разработанная для опытных трейдеров, способных работать с высокорискованными стратегиями. Этот советник объединяет несколько торговых логиок в один мощный инструмент, предлагая уникальный и динамичный подход к торговле на Форекс. Учитывая агрессивный характер стратегии, «Marti Lovers» требует значительного бала
Fast Scalper MT5
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/110557 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/110558 Сигнал в реальном времени: https://www.mql5.com/en/signals/2047369 Представляем передовой экспертный советник "FAST SCALPER": раскройте силу мировых рынков с точностью и мастерством В динамичной сфере торговли на рынке Форекс, чтобы оставаться на шаг впереди, требуется непревзойденное сочетание интеллекта и технологий. Экспертный советник "FAST SCALPER" является вершиной сложны
Rebate Hunter
Agus Santoso
Эксперты
Версия для MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90950 Версия для MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93706 Rebate Hunter – Многопарный хеджирующий сетевой советник (динамически адаптивный) Rebate Hunter – это многопарный хеджирующий сетевой советник, разработанный для генерации стабильного торгового объема с целью получения контролируемой прибыли от корзины сделок. Советник открывает позиции на покупку и продажу одновременно (хеджированный вход), а затем управляет ими, использу
Gold Buster
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/102622 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/102624 Представляем советник Gold Buster: динамическую систему поддержки-сопротивления и управления рисками нового поколения. Советник "Gold Buster" представляет собой новейшую автоматизированную торговую систему, использующую последние достижения в области управления открытыми позициями и технологии анализа рисков, чтобы по-новому определить, как определяются и используются уровни под
Hedging Breakout
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/104671 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/110506 Советник Hedging Breakout Expert — это сложный торговый инструмент, предназначенный для извлечения выгоды из прорывов рынка и одновременного использования надежного управления рисками с помощью стратегий хеджирования. Этот советник тщательно разработан для определения оптимальных возможностей прорыва, используя повышенную ликвидность рынка для максимизации торгового потенциала.
Multi Pair Currency Strength MT5
Agus Santoso
1 (1)
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90091 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93707. Экспертный советник (EA) «Multi Pair Currency Strength Meter» — это продвинутый торговый инструмент, предназначенный для форекс-трейдеров, стремящихся оптимизировать свои торговые стратегии посредством комплексного анализа рынка и надежных методов управления рисками. Этот советник использует метод силы валюты, обеспечивая четкое представление относительной силы и слабости различны
Mirror Copier Master MT4
Agus Santoso
5 (1)
Утилиты
ТОРГОВЫЙ КОПИР - ПАРОЛЬ ИНВЕСТОРА - КОПИРОВАТЬ ТОРГОВЛЮ - КРОСС-ПЛАТФОРМА MT4 x MT5 Примечание. Вам понадобится «Mirror Copier Master» в основной учетной записи, за которой будет следовать клиентская учетная запись, и «Mirror Copier Client» в клиентской учетной записи, которая будет следовать за основной учетной записью. Блоги: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897. КАК ЭТО РАБОТАЕТ : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Версия МТ4 Мастер: https://www.mql5.com/en/market/produ
FREE
Watermark MT5
Agus Santoso
Утилиты
Водяной знак Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/120783 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/120784 Логотип Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/121289 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/121290 Скрипт «Водяной знак» предназначен для улучшения вашего торгового графика путем отображения важной информации непосредственно на фоне графика. Этот скрипт обеспечивает понятный и ненавязчивый способ отслеживания ключевых данных, таких как текущ
FREE
Averaging Assistant MT5
Agus Santoso
5 (1)
Утилиты
Пожалуйста, поставьте оценку в 5 звезд, если вам понравился этот бесплатный инструмент! Большое спасибо :) Коллекция советников "Risk Management Assistant" представляет собой комплексный набор инструментов, разработанных для улучшения торговых стратегий путем эффективного управления рисками в различных рыночных условиях. Эта коллекция состоит из трех ключевых компонентов: советников по усреднению, переключению и хеджированию, каждый из которых предлагает особые преимущества, адаптированные к ра
FREE
Hedging Assistant MT5
Agus Santoso
Утилиты
Пожалуйста, поставьте оценку в 5 звезд, если вам понравился этот бесплатный инструмент! Большое спасибо :) Коллекция советников "Risk Management Assistant" представляет собой комплексный набор инструментов, разработанных для улучшения торговых стратегий путем эффективного управления рисками в различных рыночных условиях. Эта коллекция состоит из трех ключевых компонентов: советников по усреднению, переключению и хеджированию, каждый из которых предлагает особые преимущества, адаптированные к ра
FREE
Smart Trader MT4
Agus Santoso
2 (1)
Утилиты
Версия MT4: https://www.mql5.com/ru/market/product/91169 Версия MT5: https://www.mql5.com/ru/market/product/110193 Сигнал в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2345410 Представляем торгового советника-помощника «Smart Trader» — передовой инструмент, которому доверяют профессиональные трейдеры по всему миру благодаря его непревзойденной адаптивности и передовым стратегиям управления рисками. В основе «Smart Trader» лежит революционная система переключения управления рисками, тщат
Switching Assistant MT5
Agus Santoso
Утилиты
Пожалуйста, поставьте оценку в 5 звезд, если вам понравился этот бесплатный инструмент! Большое спасибо :) Коллекция советников "Risk Management Assistant" представляет собой комплексный набор инструментов, разработанных для улучшения торговых стратегий путем эффективного управления рисками в различных рыночных условиях. Эта коллекция состоит из трех ключевых компонентов: советников по усреднению, переключению и хеджированию, каждый из которых предлагает особые преимущества, адаптированные к ра
FREE
Hedging Assistant MT4
Agus Santoso
Утилиты
Пожалуйста, поставьте оценку в 5 звезд, если вам понравился этот бесплатный инструмент! Большое спасибо :) Коллекция советников "Risk Management Assistant" представляет собой комплексный набор инструментов, разработанных для улучшения торговых стратегий путем эффективного управления рисками в различных рыночных условиях. Эта коллекция состоит из трех ключевых компонентов: советников по усреднению, переключению и хеджированию, каждый из которых предлагает особые преимущества, адаптированные к ра
FREE
Trade Advisor MT4
Agus Santoso
3.5 (2)
Утилиты
Trade Advisor: Mastering The Chart Лучший помощник Expert Advisor (EA) для профессиональных трейдеров ВЕРСИЯ Версия MT4 | Версия MT5 | Блоги v.3.0 — интеграция с Telegram Bot Примечание: версия MT4 легче версии MT5 Trade Advisor: Mastering The Chart Trade Advisor — это продвинутый помощник по торговле, разработанный для улучшения торговых стратегий путем интеграции ключевых инструментов анализа рынка и бесшовной функциональности для трейдеров. Вот обзор того, что делает Trade Advisor мощн
Averaging Assistant MT4
Agus Santoso
Утилиты
Пожалуйста, поставьте оценку в 5 звезд, если вам понравился этот бесплатный инструмент! Большое спасибо :) Коллекция советников "Risk Management Assistant" представляет собой комплексный набор инструментов, разработанных для улучшения торговых стратегий путем эффективного управления рисками в различных рыночных условиях. Эта коллекция состоит из трех ключевых компонентов: советников по усреднению, переключению и хеджированию, каждый из которых предлагает особые преимущества, адаптированные к ра
FREE
Switching Assistant MT4
Agus Santoso
Утилиты
Пожалуйста, поставьте оценку в 5 звезд, если вам понравился этот бесплатный инструмент! Большое спасибо :) Коллекция советников "Risk Management Assistant" представляет собой комплексный набор инструментов, разработанных для улучшения торговых стратегий путем эффективного управления рисками в различных рыночных условиях. Эта коллекция состоит из трех ключевых компонентов: советников по усреднению, переключению и хеджированию, каждый из которых предлагает особые преимущества, адаптированные к ра
FREE
Grandmaster
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/79803 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/107840 "Grandmaster" EA — точная торговля одним выстрелом с помощью интеллектуальных индикаторов Устали от запутанных стратегий, чрезмерной торговли и ненужного риска? Познакомьтесь с Grandmaster EA — чистым, точным и деловым советником, созданным для трейдеров, которым нужен один выстрел, одно убийство с интеллектуальным принятием решений. Работает на основе Triple Indicator Logic Gran
Liquidity Side
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/86275 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/94339 Liquidity Side EA — интеллектуальный вход на основе институциональной ликвидности Liquidity Side — это автоматизированный экспертный советник, разработанный для обнаружения скрытых областей ликвидности на рынке, где учреждения, скорее всего, будут торговать. Объединяя технические индикаторы и фильтры новостей в реальном времени, этот эксперт способен избегать рыночного шума и фоку
Volatility Switching
Agus Santoso
Эксперты
MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88159. MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/104672 «Переключение волатильности» — это усовершенствованный советник (EA), тщательно разработанный для трейдеров, стремящихся оптимизировать свои позиции в динамичных рыночных условиях. Этот советник работает по принципу распознавания волатильности рынка и динамической корректировки своих стратегий для снижения рисков и повышения прибыльности. Используя метод открытой позиции с пристальным внима
Fibo SnR
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88381 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/94573 Представляем новейший советник Fibo SnR – ваш лучший помощник в торговле! Измените свой торговый опыт с помощью новейшего и самого сложного эксперта (EA) — советника Fibo SnR. Этот новаторский инструмент использует мощь передовых алгоритмов и вечные принципы уровней Фибоначчи, чтобы обеспечить беспрецедентную точность и аккуратность в ваших торговых начинаниях. Ключевая особенн
Wayang
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88605 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/159106 "Wayang EA" — интеллектуальная торговля с точностью тренда и поддержки/сопротивления Обзор "Wayang EA" — это интеллектуальный экспертный советник, который сочетает стратегию отложенных ордеров с анализом поддержки и сопротивления и тренда для использования лучших возможностей на рынке. Созданный на основе алгоритмов, протестированных в различных рыночных условиях, этот советник
KingKong MT4
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90077. Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/103136 Экспертный советник (EA) «KingKong» — это сложный торговый алгоритм, разработанный для рынка Форекс и использующий стратегию прорыва, которая активируется в периоды повышенной ликвидности рынка. Этот советник создан для извлечения выгоды из значительных движений цен, которые происходят при резком росте объема торгов, гарантируя, что сделки выполняются в оптимальные моменты рын
Multi Pair Currency Strength
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90091 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93707. Экспертный советник (EA) «Multi Pair Currency Strength Meter» — это продвинутый торговый инструмент, предназначенный для форекс-трейдеров, стремящихся оптимизировать свои торговые стратегии посредством комплексного анализа рынка и надежных методов управления рисками. Этот советник использует метод силы валюты, обеспечивая четкое представление относительной силы и слабости различны
Dynamite Breakout
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90165 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/90469 Dynamite Breakout EA — интеллектуальный торговый алгоритм на основе волатильности Обзор Dynamite Breakout EA — это продвинутый экспертный советник, разработанный для извлечения выгоды из волатильности рынка путем динамического определения зон прорыва на основе внутридневных ценовых движений. Этот советник интеллектуально вычисляет потенциальные торговые области, анализируя ценовое
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв