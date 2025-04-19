Time Wizard
- Утилиты
- Agus Santoso
- Версия: 1.5
- Обновлено: 4 января 2026
- Активации: 10
TIME WIZARD: Овладение временем
Умный помощник отложенных ордеров
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/136790
Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/136791
"Time Wizard" — это советник (EA), разработанный специально для трейдеров, которые хотят воспользоваться высокой волатильностью, приближающейся к открытию рынка или выпуску новостей. Этот советник автоматически размещает отложенные ордера (Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit) в соответствии с указанным временем, обеспечивая гибкость и эффективность в исполнении сделок.
Предлагаемые функции:
Отложенные ордера на основе времени — устанавливаются, когда советник начинает автоматически открывать отложенные ордера.
Поддержка Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit — полная гибкость в стратегиях отложенных ордеров.
Настройка расстояния между ордерами (диапазон) — отрегулируйте расстояние между ордерами, чтобы установить уровень риска и потенциальной прибыли.
Многоуровневый ордер — определите количество отложенных ордеров, которые вы хотите открыть за одну сессию.
Идеально подходит для торговли на открытом рынке и новостях — идеально подходит для использования быстрых движений цен.
Автоматическое удаление отложенного ордера — удаляйте отложенные ордера, которые не были задействованы в течение определенного времени, чтобы избежать ненужных входов.
Автоматические стоп-лосс и тейк-профит — поддерживайте управление рисками с помощью SL и TP, которые можно установить в соответствии со стратегией.
Фильтр времени и торгового дня — избегайте входа в нежелательное время.
TP в деньгах — возможность настроить тейк-профит на желаемую сумму денег, а не пипсов.
Макс. спред — определите максимальный лимит спреда, чтобы советник открывал отложенные ордера только в том случае, если спред не превышает указанного лимита.
Закрыть противоположный отложенный ордер — автоматически закрывает противоположный отложенный ордер, если позиция уже открыта, избегая двойного риска.
Как это работает:
Установите время выполнения — определите час и минуту, когда советник начнет открывать отложенные ордера.
Выберите тип отложенного ордера — Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit или Sell Limit.
Конфигурация слоя и расстояния — определите количество ордеров и расстояние между ордерами для оптимальной стратегии стекирования.
Управление рисками — установите Stop Loss, Take Profit и автоматическое удаление отложенных ордеров.
Ограничение спреда — определите максимальный лимит спреда, чтобы гарантировать размещение ордеров только в хороших рыночных условиях.
TP in Money — определите Take Profit на основе суммы денег, которую вы хотите заработать, а не пипсов.
Закройте противоположный отложенный ордер — если позиция уже открыта, советник автоматически закроет противоположный отложенный ордер.
Позвольте советнику работать — когда наступит указанное время, советник автоматически разместит отложенные ордера в соответствии с вашими настройками.
Входные параметры:
Время начала — время начала открытия отложенных ордеров.
Тип ордера — выберите между Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit.
Layer Orders — количество отложенных ордеров, которые вы хотите разместить.
Distance Between Orders — расстояние между отложенными ордерами в пипсах.
Stop Loss & Take Profit — автоматически устанавливаете SL и TP.
Delete Pending Order After X Minutes — удаляете отложенные ордера, которые не были задействованы в течение определенного времени.
Trading Days Filter — ограничивает работу советника только в определенные дни.
Max Spread — устанавливает максимальный предел спреда (в пипсах), приемлемый для открытия отложенных ордеров.
TP in Money — устанавливает тейк-профит в деньгах, а не в пипсах.
Close Opposite Pending Order — автоматически закрывает противоположные отложенные ордера после открытия позиции.
Почему стоит выбрать «Time Wizard»?
Экономит время и полностью автоматизирован — не нужно вручную размещать отложенные ордера.
Подходит для новостей и открытого рынка — получайте прибыль от скачков цен.
Высокая гибкость — может использоваться для различных стратегий отложенных ордеров.
Строгое управление рисками — с SL, TP, максимальным спредом и закрытием противоположного отложенного ордера.
Сосредоточьтесь на денежных результатах — с функцией TP в деньгах для определения прибыли в более конкретных деньгах.
Станьте более эффективным трейдером с «Time Wizard»! Автоматизируйте свою стратегию отложенных ордеров и воспользуйтесь рыночной волатильностью более разумно!