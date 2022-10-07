Time Wizard
- 实用工具
- Agus Santoso
- 版本: 1.5
- 更新: 4 一月 2026
- 激活: 10
时间精灵：掌控时间
智能挂单助手
“时间精灵”是一款智能交易系统 (EA)，专为希望利用市场开盘或新闻发布前高波动性进行交易的交易者而设计。该 EA 会根据指定时间自动下达挂单（买入止损、卖出止损、买入限价、卖出限价），从而提供灵活高效的交易执行。
特色功能：
基于时间的挂单 – 设置 EA 自动开始挂单的时间。
支持买入止损、卖出止损、买入限价、卖出限价 – 完全灵活的挂单策略。
订单距离设置（范围）—— 调整订单之间的距离，以设定风险和潜在利润水平。
多层订单—— 确定您希望在一个交易时段内开设的挂单数量。
非常适合公开市场和新闻交易——非常适合利用快速的价格波动。
自动删除挂单—— 删除一定时间内未触及的挂单，以避免不必要的入场。
自动止损和获利—— 使用可根据策略设置的止损和获利来管理风险管理。
时间和交易日过滤器—— 避免在不理想的时间入场。
获利金额—— 可选择以所需金额（而非点数）调整获利。
最大点差—— 确定最大点差限制，以便 EA 仅在点差不超过指定限制时开设挂单。
平仓反向挂单—— 如果仓位已开仓，则自动平仓反向挂单，避免双重风险敞口。
工作原理：
设置执行时间 – 确定 EA 开始挂单的小时和分钟。
选择挂单类型 – 买入止损、卖出止损、买入限价或卖出限价。
层级和距离配置 – 确定订单数量以及订单之间的距离，以实现最佳堆叠策略。
风险管理 – 设置止损、止盈和自动删除挂单。
价差限制 – 确定最大价差限制，以确保仅在市场状况良好时下单。
获利 – 根据您希望赚取的金额（而非点数）确定止盈。
关闭反向挂单 – 如果仓位已建，EA 将自动关闭反向挂单。
让 EA 开始工作 – 当到达指定时间时，EA 将根据您的设置自动下单。
输入参数：
开始时间 – 开始挂单的时间。
订单类型 – 在买入止损、卖出止损、买入限价、卖出限价之间选择。
分层订单 – 您要下达的挂单数量。
订单间距 – 挂单之间的间距（以点为单位）。
止损和止盈 – 自动设置止损和止盈。
X 分钟后删除挂单 – 删除在特定时间后未触及的挂单。
交易日筛选 – 限制 EA 仅在特定日期运行。
最大点差 – 设置挂单的最大点差限制（以点为单位）。
止盈（以金额为单位） – 设置止盈（以金额为单位，而非点为单位）。
平仓反向挂单 – 开仓后自动平仓反向挂单。
为什么选择“时间向导”？
省时且完全自动化 – 无需手动下达挂单。
适用于新闻和公开市场 – 从价格飙升中获利。
高度灵活 – 可用于各种挂单策略。
严格的风险管理 – 具有止损、止盈、最大点差和平仓反向挂单功能。
关注资金结果——使用“资金净值”功能，以更具体的资金计算利润。
使用“时间向导”成为更高效的交易者！自动化您的挂单策略，更智能地利用市场波动！