Time Wizard

TIME WIZARD: Dominando el Tiempo
Asistente Inteligente para Órdenes Pendientes


"Time Wizard" es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para operadores que desean aprovechar la alta volatilidad que se aproxima a la apertura del mercado o a la publicación de noticias. Este EA coloca automáticamente órdenes pendientes (Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit) según el horario especificado, lo que proporciona flexibilidad y eficiencia en la ejecución de operaciones.

Características destacadas:
Órdenes pendientes basadas en tiempo: Configure cuándo el EA comienza a abrir órdenes pendientes automáticamente.
Compatible con Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit: Flexibilidad total en las estrategias de órdenes pendientes. Ajuste de Distancia de Órdenes (Rango): Ajuste la distancia entre órdenes para establecer el nivel de riesgo y la ganancia potencial.
Órdenes Multicapa: Determine el número de órdenes pendientes que desea abrir en una sesión.
Perfecto para operar en Mercado Abierto y Noticias: Ideal para aprovechar las fluctuaciones rápidas de precios.
Eliminación Automática de Órdenes Pendientes: Elimine las órdenes pendientes que no se tocan en un tiempo determinado para evitar entradas irrelevantes.
Stop Loss y Take Profit Automáticos: Mantenga la gestión del riesgo con SL y TP, que se pueden configurar según la estrategia.
Filtro de Hora y Día de Negociación: Evite entrar en momentos no deseados.
TP en Dinero: Opción para ajustar el Take Profit con la cantidad de dinero deseada, no pips.
Spread Máximo: Determine el límite máximo de spread para que el EA solo abra órdenes pendientes si el spread no excede el límite especificado.
Cerrar Orden Pendiente Opuesta: Cierra automáticamente la orden pendiente opuesta si la posición ya está abierta, evitando la doble exposición al riesgo.

Cómo Funciona:
Establecer Hora de Ejecución: Determine la hora y el minuto en que el EA comenzará a abrir órdenes pendientes. Seleccione el tipo de orden pendiente: Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit o Sell Limit.
Configuración de capas y distancia: Determine el número de órdenes y la distancia entre ellas para una estrategia de apilamiento óptima.
Gestión de riesgos: Establezca Stop Loss, Take Profit y elimine automáticamente las órdenes pendientes.
Límite de spread: Determine el límite máximo de spread para garantizar que las órdenes solo se coloquen en buenas condiciones de mercado.
TP in Money: Determine el Take Profit según la cantidad de dinero que desea ganar, no en pips.
Cerrar orden pendiente opuesta: Si la posición ya está abierta, el EA cerrará automáticamente la orden pendiente opuesta.
Dejar que el EA trabaje: Cuando llegue la hora especificada, el EA colocará automáticamente órdenes pendientes según su configuración.

Parámetros de entrada:
Hora de inicio: Hora de inicio para abrir órdenes pendientes.
Tipo de orden: Elija entre Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit o Sell Limit.
Órdenes de capas: El número de órdenes pendientes que desea colocar.
Distancia entre órdenes: La distancia entre órdenes pendientes en pips. Stop Loss y Take Profit: Establezca SL y TP automáticamente.
Eliminar órdenes pendientes después de X minutos: Elimine las órdenes pendientes que no se tocan después de cierto tiempo.
Filtro de días de negociación: Limite el EA para que funcione solo en ciertos días.
Spread máximo: Establezca el límite máximo de spread (en pips) aceptado para abrir órdenes pendientes.
TP en dinero: Establezca Take Profit en dinero, no en pips.
Cerrar orden pendiente opuesta: Cierre automático de órdenes pendientes opuestas después de abrir una posición.

¿Por qué elegir "Time Wizard"?
Ahorro de tiempo y totalmente automatizado: No es necesario colocar órdenes pendientes manualmente.
Adecuado para noticias y mercado abierto: Benefíciese de las subidas de precios.
Alta flexibilidad: Se puede utilizar para diversas estrategias de órdenes pendientes.
Estricta gestión de riesgos: Con SL, TP, Spread máximo y Cerrar orden pendiente opuesta.
Enfoque en los resultados financieros: Con la función TP en dinero para determinar las ganancias en términos financieros más concretos.

¡Conviértase en un operador más eficiente con "Time Wizard"! ¡Automatiza tu estrategia de órdenes pendientes y aprovecha la volatilidad del mercado de forma más inteligente!
