The Moving Average EA

TradeWatch EA Israel Pelumi Abioye Utilità

Migliora la tua strategia di trading con TradeWatch EA TradeWatch EA è uno strumento potente che offre informazioni in tempo reale e controllo sulle tue operazioni, semplificando così il tuo processo di trading e migliorando la gestione del rischio. Caratteristiche principali: Operazioni Visive: Mostra i livelli di stop-loss e take-profit direttamente sul grafico per un monitoraggio facile. La rappresentazione visiva aiuta a prendere decisioni rapide e a una migliore gestione del rischio. Indice