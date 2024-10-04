The Moving Average EA
- Experts
- Israel Pelumi Abioye
- Versione: 1.2
- Aggiornato: 22 febbraio 2025
- Attivazioni: 10
Introduzione all'EA Moving Average
L'EA Moving Average è uno strumento di trading flessibile progettato specificamente per indici sintetici, pur funzionando efficacemente anche con il forex e altre classi di asset. A differenza di molti EA che si basano su impostazioni fisse delle medie mobili, questo EA consente agli utenti di personalizzare completamente i propri parametri di media mobile senza necessità di abilità di programmazione. Grazie a questa flessibilità, gli utenti possono eseguire backtest dettagliati su diversi timeframe per identificare le impostazioni ottimali che funzionano bene per ciascun strumento.
L'EA determina in modo intelligente dove posizionare lo stop-loss in base alle condizioni di mercato, consentendo agli utenti di specificare il rapporto rischio-rendimento (RRR) per il livello di take-profit. Permette inoltre agli utenti di impostare la percentuale del saldo del proprio conto che desiderano negoziare per ogni operazione, offrendo così un controllo ancora più preciso sulla gestione del rischio.
Inoltre, gli utenti possono controllare il numero di operazioni all'interno di un periodo specificato utilizzando la funzione di separatore di periodo in MT5. Il separatore di periodo è determinato dal timeframe selezionato. Per i timeframe da M1 a H2, le barre tra due separatori di periodo rappresentano un giorno. I timeframe da H3 a H12 rappresentano una settimana. Sul timeframe D1, le barre rappresentano un mese e su qualsiasi timeframe superiore a D1, rappresentano un anno. Questa funzionalità consente ai trader di limitare il numero di operazioni in timeframe specifici, garantendo un controllo più preciso sulla frequenza delle operazioni. Ulteriori spiegazioni a riguardo saranno aggiunte al video.
Vantaggi dell'EA Moving Average
-
Evita i mercati irrequieti
L'EA limita il numero di operazioni all'interno di un periodo specificato, aiutandoti ad evitare di fare trading in condizioni di mercato irrequiete che sono sfavorevoli per le strategie di media mobile.
-
Posizionamento preciso dello stop-loss
Determina con precisione dove posizionare lo stop-loss, migliorando la sicurezza delle operazioni e la gestione del rischio.
-
Rischio percentuale costante
Gli utenti possono specificare la percentuale del proprio saldo di conto da rischiare per operazione, garantendo così coerenza nella gestione del rischio nonostante le fluttuazioni nel numero di pips.
-
Rapporto rischio-rendimento personalizzabile
L'EA consente agli utenti di scegliere il proprio rapporto rischio-rendimento desiderato, consentendo strategie di trading su misura che si adattano alle preferenze individuali in materia di rischio.
Parametri:
- Modalità MA: Puoi scegliere tra diversi metodi, come la media mobile esponenziale (EMA), la media mobile semplice (SMA), smussata o pesata linearmente.
- Prezzo MA: Specifica quale punto di prezzo viene utilizzato per il calcolo della MA, come il prezzo di chiusura, il prezzo di apertura, il massimo, il minimo, ecc.
- Periodo MA: Il numero di periodi utilizzati nel calcolo della media mobile. Un numero più elevato smussa le fluttuazioni a breve termine, mentre un numero più basso rende la MA più reattiva ai cambiamenti di prezzo.
- Time Frame MA: Consente agli utenti di selezionare il timeframe su cui viene applicata la media mobile, ad esempio, M1 (1 minuto), H1 (1 ora) o D1 (1 giorno).
- Operazioni Totali: Determina il numero massimo di operazioni che possono verificarsi tra due separatori di periodo nel timeframe selezionato.
- Saldo del Conto: Imposta il valore del saldo del conto che l'EA utilizzerà durante il calcolo della dimensione dei lotti e la gestione del rischio per ogni operazione.
- Percentuale da Rischiare: Consente agli utenti di specificare la percentuale del saldo del conto da rischiare per operazione, aiutando a gestire il rischio in modo sistematico.
- Consenti modifica del rischio?: Abilita l'opzione per l'EA di modificare i parametri di rischio durante il trading in tempo reale, offrendo flessibilità nella gestione delle operazioni.
- Consenti chiusura delle operazioni per un nuovo separatore di periodo?
- Numero Unico: Un identificatore unico per le operazioni effettuate da questo EA, rendendo più facile distinguere tra operazioni provenienti da diversi EA o operazioni manuali. Assicurati che il numero unico sia diverso se lo utilizzi per lo stesso simbolo/asset ma per timeframe diversi. Puoi anche cambiare il numero unico per aggiornare l'EA.
- Rapporto rischio-rendimento (RRR): Definisce il rapporto rischio-rendimento per ogni operazione, influenzando il modo in cui l'EA imposta i livelli di take-profit rispetto allo stop-loss, in base alle preferenze di rischio definite dall'utente.
- Max Profit: Il parametro Max Profit lavora con il Separatore di Periodi per controllare l'ingresso nelle operazioni in base ai guadagni delle operazioni chiuse durante il periodo definito. Una volta che l'EA è attivato, monitora il guadagno totale delle operazioni chiuse durante quel periodo. Se il guadagno totale delle operazioni chiuse raggiunge o supera l'obiettivo definito dal Max Profit (ad esempio, $10), l'EA non aprirà nuove operazioni in quel periodo, indipendentemente dal fatto che il periodo sia terminato o meno. È importante notare che l'EA non considera i guadagni delle operazioni aperte quando prende questa decisione.
Raccomandazioni:
- Si raccomanda vivamente di utilizzare un MT5-VPS per garantire che l'EA funzioni continuamente 24/7 e per evitare di perdere operazioni vincenti.
- Si raccomanda vivamente di rischiare un massimo del 2% per operazione.
- Si raccomanda vivamente di avere un numero unico diverso per diverse impostazioni dell'EA.
- Dopo aver inizializzato l'EA, si consiglia di aggiungere manualmente l'indicatore della media mobile utilizzando le stesse impostazioni utilizzate per l'EA su MT5 per monitorare efficacemente l'EA.
- Durante i backtest con il tester di strategia MT5, assicurati che il timeframe del tester di strategia sia lo stesso del parametro "Time Frame MA".
User friendly, great for beginners