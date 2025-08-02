AI ChartPattern Pro

AI ChartPattern Pro
AI ChartPattern Pro è un indicatore ad alta precisione progettato per aiutare i trader a identificare oggettivamente pattern grafici avanzati, senza pregiudizi o manipolazioni. La versione 1.0 include due potenti pattern: l’Onda di Wolfe e la figura Testa e Spalle.

Questo indicatore non si limita a mostrare i pattern, ma fornisce segnali operativi:

  • Prezzo di ingresso

  • Stop Loss (SL)

  • Take Profit 1 (TP1)

  • Take Profit 2 (TP2)

Tutto questo con un’impostazione minima da parte dell’utente. Nessun bisogno di regolare decine di parametri. È progettato per essere subito pronto all’uso, così puoi concentrarti sul trading.

Caratteristiche principali

  • Rilevamento automatico dei pattern Wolfe Wave e Testa e Spalle

  • Visualizzazione chiara dei livelli di ingresso, SL, TP1 e TP2

  • Riconoscimento oggettivo dei pattern (nessun intervento manuale)

  • Configurazione minima, pronto all’uso

  • Prezzo iniziale vantaggioso che aumenterà con l’aggiunta di nuovi pattern

Prossimi sviluppi

Gli aggiornamenti futuri espanderanno la libreria dei pattern, basandosi sui feedback e sulle richieste degli acquirenti. Ogni nuovo pattern renderà l’indicatore più potente, e il prezzo aumenterà con ogni aggiunta.

Pattern Onda di Wolfe

L’Onda di Wolfe è un pattern naturale composto da cinque onde che riflettono la dinamica tra domanda e offerta nel mercato. Viene spesso utilizzato per prevedere inversioni di prezzo e proiettare obiettivi futuri. È noto per la sua capacità di anticipare con precisione la direzione del prezzo, specialmente una volta completata la quinta onda.

Parametri

  1. Mostrare il pattern Wolfe Wave?

    • Se Sì, l’indicatore visualizzerà i segnali attuali e storici sulle ultime 500 candele.

    • Se No, nasconde i disegni del Wolfe Wave dal grafico.

  2. Livello massimo di estensione di Fibonacci tra le onde 1 e 2

    • Definisce l’estensione massima consentita per l’onda 3 rispetto alle onde 1 e 2.

    • Per esempio, impostando 200, l’onda 3 deve rimanere entro il 200% dell’estensione di 1 e 2.

  3. Livello minimo di estensione di Fibonacci tra le onde 1 e 2

    • L’onda 3 deve almeno raggiungere questo livello di estensione.

    • Ad esempio, con 161.8%, l’onda 3 deve superare tale livello.

  4. Livello massimo di estensione di Fibonacci tra le onde 3 e 4

    • Limita quanto può estendersi l’onda 5.

    • Ad esempio, a 161.8%, l’onda 5 non può superare questa estensione.

  5. Livello minimo di estensione di Fibonacci tra le onde 3 e 4

    • Definisce il minimo che l’onda 5 deve raggiungere per essere valida.

Pattern Testa e Spalle

Il Testa e Spalle è un classico pattern di inversione che segnala un possibile cambiamento di tendenza. È composto da tre picchi: una testa centrale (il punto più alto), affiancata da due spalle più basse situate a livelli simili. È uno dei pattern più affidabili per individuare inversioni di tendenza.

Parametri

  1. Mostrare il pattern Testa e Spalle?

    • Se Sì, l’indicatore cercherà segnali nelle ultime 500 candele.

    • Se No, la rilevazione sarà disattivata.

  2. Intervallo di prezzo per le aree A e B

    • Definisce quanto devono essere simmetrici la spalla sinistra (A) e la spalla destra (E), così come il punto D rispetto al punto B.

    • Un valore più basso (es. 0.0010, pari a 10 pip) richiede maggiore precisione.

    • Un valore più alto consente più tolleranza, utile in mercati volatili o pattern imperfetti.


Prodotti consigliati
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicatori
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Basic Support and Resistance MT5
Mehran Sepah Mansoor
Indicatori
Il nostro indicatore   Basic Support and Resistance   è la soluzione necessaria per aumentare l'analisi tecnica.Questo indicatore consente di proiettare i livelli di supporto e resistenza sul grafico/ MT4 gratuita Funzionalità Integrazione dei livelli di Fibonacci: Con la possibilità di visualizzare i livelli di Fibonacci insieme a livelli di supporto e resistenza, il nostro indicatore ti dà una visione ancora più profonda del comportamento del mercato e delle possibili aree di inversione. Ot
HMA Trend Professional MT5
Pavel Zamoshnikov
4.25 (4)
Indicatori
Improved version of the free HMA Trend indicator (for MetaTrader 4) with statistical analysis. HMA Trend is a trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. The main differences from the free version: Ability to predict the probability of a trend reversal using analysis of history data. Plotting statistical charts for analyzi
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicatori
L'indicateur SMC Venom Model BPR est un outil professionnel pour les traders travaillant dans le concept Smart Money (SMC). Il identifie automatiquement deux modèles clés sur le graphique des prix: FVG   (Fair Value Gap) est une combinaison de trois bougies, dans laquelle il y a un écart entre la première et la troisième bougie. Forme une zone entre les niveaux où il n'y a pas de support de volume, ce qui conduit souvent à une correction des prix. BPR   (Balanced Price Range) est une combinaiso
Laguerre SuperTrend Clouds MT5
Libertas LLC
Indicatori
Laguerre SuperTrend Clouds   adds an Adaptive Laguerre averaging algorithm and alerts to the widely popular SuperTrend indicator. As the name suggests,   Laguerre SuperTrend Clouds (LSC)   is a trending indicator which works best in trendy (not choppy) markets. The SuperTrend is an extremely popular indicator for intraday and daily trading, and can be used on any timeframe. Incorporating Laguerre's equation to this can facilitate more robust trend detection and smoother filters. The LSC uses the
Supply demand zoning
Oluwatosin Isaac Omotayo
Indicatori
After forming a New Structure High the market will retrace creating a higher low. When this movement occurs, that NSH's now become an area of structure called  resistance . As price action pushes up from the newly created higher lows, that resistance level becomes the last stand for sellers to stop the buyers from rallying.    IF the resistance level cannot be penetrated, THEN it's likely that we'll see either a period of consolidation or a reversal in trend. IF price action breaks through t
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicatori
Il livello Premium è un indicatore unico con una precisione superiore all'80% delle previsioni corrette! Questo indicatore è stato testato dai migliori Specialisti di Trading per più di due mesi! L'indicatore dell'autore che non troverai da nessun'altra parte! Dagli screenshot puoi vedere di persona la precisione di questo strumento! 1 è ottimo per il trading di opzioni binarie con un tempo di scadenza di 1 candela. 2 funziona su tutte le coppie di valute, azioni, materie prime, criptovalu
DYJ BoS
Daying Cao
Indicatori
L'indicatore DYJ BoS identifica e contrassegna automaticamente gli elementi essenziali dei cambiamenti nella struttura del mercato, tra cui: Breakout of Structure (BoS): rilevato quando il prezzo effettua una mossa significativa, rompendo un precedente punto di struttura. Segna possibili linee di tendenza al rialzo e al ribasso (UP e DN, ovvero nuovi massimi e nuovi minimi continui) e una volta che il prezzo sfonda queste linee, segna frecce rosse (ORSO) e verdi (TORO) Il BoS si verifica sol
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Trend Line Map Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.09 (11)
Indicatori
Trend Line Map indicator is an addons for   Trend Screener Indicator . It's working as a scanner for all signals generated by Trend screener ( Trend Line Signals ) . It's a Trend Line Scanner based on Trend Screener Indicator.  If you don't have Trend Screener Pro Indicator,   the Trend Line Map Pro will not work.     LIMITED TIME OFFER : Trend Line Map Indicator is available for only 50 $ and lifetime. ( Original price 125$ ) By accessing to our MQL5 Blog,  you can find all our premium indicat
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Indicatori
The trend is your friend! Look at the color of the indicator and trade on that direction. It does not  repaint. After each candle is closed, that's the color of the trend. You can focus on shorter faster trends or major trends, just test what's most suitable for the symbol and timeframe you trade. Simply change the "Length" parameter and the indicator will automatically adapt. You can also change the color, thickness and style of the lines. Download and give it a try! There are big movements w
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.07 (30)
Indicatori
Versione MT4  |  FAQ L' indicatore Owl Smart Levels è un sistema di trading completo all'interno dell'unico indicatore che include strumenti di analisi di mercato popolari come i frattali avanzati di Bill Williams , Valable ZigZag che costruisce la corretta struttura a onde del mercato, e i livelli di Fibonacci che segnano i livelli esatti di entrata nel mercato e luoghi per prendere profitti. Descrizione dettagliata della strategia Istruzioni per lavorare con l'indicatore Consulente-assistente
SmartTrendATR
Firas Al-qasimi
Indicatori
SmartTrend ATR – Professional Trend Indicator  Overview SmartTrend ATR is an advanced trading indicator based on the SuperTrend algorithm combined with the ATR (Average True Range). It is designed to detect trend reversals and continuations with high accuracy, providing clear BUY/SELL signals suitable for scalping, day trading, swing trading, and long-term strategies. The indicator features non-repainting logic, improved visual elements with readable arrows, percentage strength labels, and adap
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Indicatori
Indicatore unico che implementa un approccio professionale e quantitativo al trading di reversione. Sfrutta il fatto che il prezzo devia e ritorna alla media in modo prevedibile e misurabile, il che consente regole di entrata e uscita chiare che superano di gran lunga le strategie di trading non quantitative. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Segnali di trading chiari Incredibilmente facile da scambiare Colori e dimensioni personalizzabili Implementa l
Scalper Pivot
Yosi Malatta Madsu
Indicatori
Scalper Pivot detects respectable small reversal areas that can be used to mark repeatable opportunity windows. For M1 timeframe. Setup/inputs: First, set one pip on price, e.g. EURUSD to 0.0001, USDJPY to 0.01, or XAUUSD to 0.1. Or select AUTO for autodetect common symbols. Set minimum and maximum range on pips, if you want scalp between 10 to 20 pips then set it to 10 and 20 respectively. Set detection window to any candle count you want. Set it too low or too high would be less accurate.
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (13)
Indicatori
Innanzitutto, vale la pena sottolineare che questo Strumento di Trading è un Indicatore Non-Ridipingente, Non-Ridisegnante e Non-Laggante, il che lo rende ideale per il trading professionale. Corso online, manuale utente e demo. L'Indicatore Smart Price Action Concepts è uno strumento molto potente sia per i nuovi che per i trader esperti. Racchiude più di 20 utili indicatori in uno solo, combinando idee di trading avanzate come l'Analisi del Trader del Circolo Interno e le Strategie di Tradin
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.5 (2)
Indicatori
The volume profile indicator of the market + a smart oscillator. It works on almost all instruments-currency pairs, stocks, futures, cryptocurrency, on real volumes and on tick ones. You can set both the automatic definition of the profile range, for example, for a week or a month, etc., and set the range manually by moving the boundaries (two vertical lines red and blue). It is shown as a histogram. The width of the histogram at this level means, conditionally, the number of transactions condu
Market Structure Flow Pro
Muhsin Mukhtar
Indicatori
Smart Money Flow Indicator – Professional SMC Analysis Tool The Smart Money Flow Indicator is designed for traders who want to apply institutional-grade market analysis directly in MetaTrader. It automatically detects key Smart Money Concept (SMC) patterns and levels, helping you identify high-probability trading opportunities with clarity and precision. Features: Automatic Fair Value Gap detection Order Block identification (bullish and bearish) Break of Structure signals Multi-timeframe suppor
Volality Index Scalper
Lesedi Oliver Seilane
5 (1)
Indicatori
Volality Index scalper indicator  Meant for Volality pairs such as Volality 10, 25, 50, 75 and 100 The indicator works on all timeframes from the 1 minute to the monthly timeframe the indicator is non repaint the indicator has 3 entry settings 1 color change on zero cross 2 color change on slope change 3 color change on signal line cross Orange line is your sell signal Blue line is your buy signal.
BOA Multi Currency Dashboard
Eugene Kendrick
Indicatori
Binary Options Assistant (BOA) Multi Currency Dashboard for Binary Options (MT5) . You can use any of the BOA Signals Indicators with the dashboard. Just change the BOA Signals Indicator Name in the dashboard settings to the indicator you want to get signals from. For example: CHILL. BLAZE:  BOA_BLAZE_Indicator_v1   Strategy :   BLW Online Trading Binary Options Strategy (3 Moving Average) LAVA:  BOA_LAVA_Indicator_v1   Strategy:   Lady Trader Binary Options Strategy (Bollinger Bands & Stochas
Max Min Delta Indicator
TitanScalper
Indicatori
Max Min Delta Indicator - Market Volume Imbalance Analysis Gain Deeper Insights into Market Volume Imbalance with Delta Analysis What is the Max Min Delta Indicator? The Max Min Delta Indicator is a powerful market volume analysis tool that visually represents maximum and minimum delta values using a histogram. It helps traders identify market strength, weakness, absorption, and aggressive buying/selling activity with precision. Key Features Histogram Visualization: Displays Max Delta (Green) an
Trend Reversal Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (6)
Indicatori
**   All Symbols   x   All Timeframes   scan just by pressing scanner button ** Discount: The price is $50$, But now it is just $35, Limited time offer is active. *** Contact me  to send you instruction and add you in "Trend Reversal group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction: Trendlines are the most famous technical analysis in trading . Trendlines continually form on the charts of markets across all the different timeframes providing huge opportunities for traders
SMC Drawing tool
Yue Li
Utilità
Due to limitations in MetaTrader 5, this indicator cannot be run in the Strategy Tester. To see it in action, you can download the demo version. SMC Drawing Tool User Guide Function Overview The SMC Drawing Tool is a professional technical analysis indicator for MetaTrader 5 that provides a variety of drawing tools, a smart labeling system, and supports multi-timeframe display and chart synchronization features. Main Functions Drawing Tools Trendline (Q key): Draws trendlines and adds labels.
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicatori
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
Buy and Sell Zones MT5
Evgeniy Zhdan
Indicatori
Indicatore per determinare flat e trend. Se il prezzo è inferiore a uno qualsiasi dei due istogrammi e delle due linee (rossa e blu), questa è una zona di vendita. Quando acquisti questa versione dell'indicatore, versione MT4 per un conto reale e uno demo - in regalo (per ricevere, scrivimi un messaggio privato)! Se il prezzo è al di sopra di uno dei due istogrammi e delle due linee (rossa e blu), questa è una zona di acquisto. Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/3793 Se il
Long island reversal MT5
Dmitry Fedoseev
Indicatori
An indicator of pattern #31 ("Long Island") from Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas N. Bulkowski. The second gap is in the opposite direction. Parameters: Alerts - show alert when an arrow appears   Push - send a push notification when an arrow appears (requires configuration in the terminal) GapSize - minimum gap size in points ArrowType - a symbol from 1 to 17 ArrowVShift - vertical shift of arrows in points   ShowLevels - show levels ColUp - color of an upward line ColDn - color of a d
Gann Squaring Out of Time and Price
Yardley Zuniga
Indicatori
Gann Time–Price Square Cycles (MT5) This indicator applies the concept of time–price balance introduced by W.D. Gann. It detects price swings on the chart and projects Quarter, Half, and Full cycle time intervals forward, marking them with vertical lines. The tool is designed to help traders study the relationship between swing size and elapsed time directly on MT5 charts. Functions Detects swing highs and lows based on pivot depth and minimum swing size. Projects Quarter, Half, and Full harmon
Trading Utility
Tahir Hussain
Utilità
Trading Utility for Forex Currency Pairs Only not for Gold  Functions Auto Lot Calculation based on Risk Auto stoploss  Auto TakeProfit Breakeven Auto Close Half % Close in percentage with respect to the PIPs Pending Orders BuyLimit Sell Limit with distances BuyStop Sell Stop    with distances Trading Informations Risk in percentage For Multiple trades Combine Takeprofit and Combine Stoplosses
Fibo Channels
Jeffrey Quiatchon
Indicatori
Fibo Daily Channel Indicator The  Indicator is a powerful tool for traders, providing precise daily support and resistance levels based on Fibonacci retracement and extension calculations. This indicator automatically draws key pivot points (PP, R1, R2, S1, S2) as well as additional extension levels (R3, R4, S3, S4), helping traders identify potential reversal and breakout zones with ease. It includes customizable alerts and push notifications, allowing traders to receive updates whenever the pr
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicatori
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Indicatori
Ogni acquirente dell’indicatore riceverà inoltre gratuitamente: L’utilità esclusiva “Bomber Utility”, che gestisce automaticamente ogni operazione, imposta i livelli di Stop Loss e Take Profit e chiude le posizioni secondo le regole della strategia I file di configurazione (set file) per adattare l’indicatore a diversi asset I set file per configurare il Bomber Utility in tre modalità: “Rischio Minimo”, “Rischio Bilanciato” e “Strategia di Attesa” Una guida video passo-passo per installare, conf
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.87 (91)
Indicatori
Indicatore di tendenza, soluzione unica rivoluzionaria per il trading di tendenze e il filtraggio con tutte le importanti funzionalità di tendenza integrate in un unico strumento! È un indicatore multi-timeframe e multi-valuta al 100% non ridipingibile che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti: forex, materie prime, criptovalute, indici e azioni. Trend Screener è un indicatore di tendenza che segue un indicatore efficiente che fornisce segnali di tendenza a freccia con punti nel gra
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Indicatori
How many times have you bought a trading indicator with great back-tests, live account performance proof with fantastic numbers and stats all over the place but after using it, you end up blowing your account? You shouldn't trust a signal by itself, you need to know why it appeared in the first place, and that's what RelicusRoad Pro does best! User Manual + Strategies + Training Videos + Private Group with VIP Access + Mobile Version Available A New Way To Look At The Market RelicusRoad is the
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.85 (20)
Indicatori
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe è uno strumento di analisi di mercato in tempo reale sviluppato basandosi sul framework Smart Money Concepts (SMC). Analizza automaticamente i punti di inversione e le zone chiave su più timeframe, concentrandosi sulla fornitura di segnali senza repaint e sull’evidenziazione dei Points of Interest (POI). Inoltre, dispone di un sistema Auto Fibonacci Level che traccia automaticamente le linee di Fibonacci per aiutare a rilevare punti di pullback e invers
Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.92 (189)
Indicatori
Gold Stuff mt5 è un indicatore di tendenza progettato specificamente per l'oro e può essere utilizzato anche su qualsiasi strumento finanziario. L'indicatore non ridisegna e non è in ritardo. Periodo consigliato H1. Contattami subito dopo l'acquisto per avere le impostazioni e un bonus personale!   I risultati in tempo reale possono essere visualizzati qui.  Puoi ottenere una copia gratuita del nostro indicatore Strong Support e Trend Scanner, per favore scrivi in ​​privato.    IMPOSTAZIONI
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Indicatori
Ti presento un eccellente indicatore tecnico: Grabber, che funziona come una strategia di trading "tutto incluso", pronta all’uso. In un solo codice sono integrati strumenti potenti per l’analisi tecnica del mercato, segnali di trading (frecce), funzioni di allerta e notifiche push. Ogni acquirente di questo indicatore riceve anche gratuitamente: L’utility Grabber: per la gestione automatica degli ordini aperti Video tutorial passo dopo passo: per imparare a installare, configurare e utilizzare
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.63 (40)
Indicatori
Innanzitutto è importante sottolineare che questo sistema di trading è un indicatore Non-Repainting, Non-Redrawing e Non-Lagging, il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello automatico. Corso online, manuale e download di preset. Il "Sistema di Trading Smart Trend MT5" è una soluzione completa pensata sia per i trader principianti che per quelli esperti. Combina oltre 10 indicatori premium e offre più di 7 robuste strategie di trading, rendendolo una scelta versatile per div
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Indicatori
Trend Ai indicator è un ottimo strumento che migliorerà l'analisi di mercato di un trader combinando l'identificazione della tendenza con punti di ingresso utilizzabili e avvisi di inversione. Questo indicatore consente agli utenti di navigare nelle complessità del mercato forex con fiducia e precisione Oltre ai segnali primari, l'indicatore Ai di tendenza identifica i punti di ingresso secondari che si presentano durante i pullback o i ritracciamenti, consentendo ai trader di capitalizzare le
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Indicatori
FX Volume: Scopri il Vero Sentimento di Mercato dalla Prospettiva di un Broker Panoramica Rapida Vuoi portare la tua strategia di trading a un livello superiore? FX Volume ti offre informazioni in tempo reale su come i trader retail e i broker sono posizionati—molto prima che compaiano report in ritardo come il COT. Che tu miri a guadagni costanti o desideri semplicemente un vantaggio più solido sui mercati, FX Volume ti aiuta a individuare grandi squilibri, confermare i breakout e perfezionar
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Indicatori
PUMPING STATION – La tua strategia personale "all inclusive" Ti presentiamo PUMPING STATION — un indicatore Forex rivoluzionario che trasformerà il tuo modo di fare trading in un’esperienza efficace ed entusiasmante. Non si tratta solo di un assistente, ma di un vero e proprio sistema di trading completo con potenti algoritmi che ti aiuteranno a operare in modo più stabile. Acquistando questo prodotto, riceverai GRATUITAMENTE: File di configurazione esclusivi: per un'impostazione automatica e pr
Atbot
Zaha Feiz
4.67 (51)
Indicatori
AtBot:  Come funziona e come usarlo ### Come funziona L'indicatore "AtBot" per la piattaforma MT5 genera segnali di acquisto e vendita utilizzando una combinazione di strumenti di analisi tecnica. Integra la Media Mobile Semplice (SMA), la Media Mobile Esponenziale (EMA) e l'indice di Gamma Vero Medio (ATR) per identificare opportunità di trading. Inoltre, può utilizzare le candele Heikin Ashi per migliorare la precisione dei segnali. Lascia una recensione dopo l'acquisto e ricevi un regalo bon
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indicatori
Gold Entry Sniper – Dashboard ATR Multi-Timeframe per Scalping e Swing Trading sull’Oro Gold Entry Sniper è un indicatore avanzato per MetaTrader 5 che offre segnali di acquisto/vendita precisi per XAUUSD e altri strumenti, basato sulla logica ATR Trailing Stop e l' analisi multi-timeframe . Caratteristiche e Vantaggi Analisi Multi-Timeframe – Visualizza trend su M1, M5, M15 in un'unica dashboard. Trailing Stop Basato su ATR – Stop dinamici che si adattano alla volatilità. Dashboard Professional
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Indicatori
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Caratteristiche principali: Segnale di ingresso accurato senza rendering! Una volta che il segnale appare, rimane rilevante. Questa è una differenza importante rispetto agli indicatori di ridisegno, che forniscono un segnale e poi lo modificano, con conseguente potenziale perdita dei fondi depositati. Ora puoi entrare nel mercato con maggiore probabilità e precisione. C'è anche la possibilità di colorare le candele
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Indicatori
Matrix Arrow Indicator MT5   è un trend unico 10 in 1 che segue un indicatore multi-timeframe al   100% non ridipinto   che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti:   forex ,   materie prime ,   criptovalute ,   indici ,   azioni .  Matrix Arrow Indicator MT5  determinerà la tendenza attuale nelle sue fasi iniziali, raccogliendo informazioni e dati da un massimo di 10 indicatori standard, che sono: Indice di movimento direzionale medio (ADX) Indice del canale delle materie prime (CCI
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indicatori
Zone di inversione - livelli / Zone attive di un attore importante ISTRUZIONI RUS   /   ISTRUZIONI   ENG   /   Versione MT4 OGNI ACQUIRENTE DI QUESTO INDICATORE       OTTIENI ANCHE   GRATUITAMENTE   : 3 mesi       accesso ai segnali di trading dal servizio       SUPER SEGNALI       — punti di ingresso già pronti secondo l'algoritmo TPSproSYSTEM. 3 mesi       accesso a materiali di formazione con aggiornamenti regolari: immersione nella strategia e nella crescita professionale. Assistenza 24 ore
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Indicatori
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicatori
L'indicatore Berma Bands (BBs) è uno strumento prezioso per i trader che cercano di identificare e capitalizzare i trend di mercato. Analizzando la relazione tra il prezzo e le BBs, i trader possono discernere se un mercato è in una fase di trend o di range. Visita il [ Berma Home Blog ] per saperne di più. Le Berma Bands sono composte da tre linee distinte: la Upper Berma Band, la Middle Berma Band e la Lower Berma Band. Queste linee sono tracciate attorno al prezzo, creando una rappresentazion
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.81 (21)
Indicatori
Support And Resistance Screener è in un indicatore di livello per MetaTrader che fornisce più strumenti all'interno di un indicatore. Gli strumenti disponibili sono: 1. Screener della struttura del mercato. 2. Zona di ritiro rialzista. 3. Zona di ritiro ribassista. 4. Punti pivot giornalieri 5. Punti pivot settimanali 6. Punti pivot mensili 7. Forte supporto e resistenza basati sul modello e sul volume armonici. 8. Zone a livello di banca. OFFERTA A TEMPO LIMITATO: il supporto HV e l'indicatore
Smart Breakout Channels MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicatori
Offerta speciale : ALL TOOLS , solo $35 ciascuno! Nuovi strumenti   a   $30   per la   prima settimana   o per   i primi 3 acquisti !  Canale Trading Tools su MQL5 : unisciti al mio canale MQL5 per ricevere le ultime novità Questo indicatore traccia zone di rilevamento del breakout, denominate “Smart Breakout Channels”, basate sul movimento dei prezzi normalizzato per la volatilità. Queste zone sono visualizzate come box dinamici con overlay di volume. Lo strumento rileva range temporanei di ac
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (16)
Indicatori
Ecco   Quantum TrendPulse   , lo strumento di trading definitivo che combina la potenza di   SuperTrend   ,   RSI   e   Stocastico   in un unico indicatore completo per massimizzare il tuo potenziale di trading. Progettato per i trader che cercano precisione ed efficienza, questo indicatore ti aiuta a identificare con sicurezza le tendenze di mercato, i cambiamenti di momentum e i punti di entrata e uscita ottimali. Caratteristiche principali: Integrazione SuperTrend:   segui facilmente l'andame
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (20)
Indicatori
FX Power: Analizza la Forza delle Valute per Decisioni di Trading Più Intelligenti Panoramica FX Power è lo strumento essenziale per comprendere la reale forza delle principali valute e dell'oro in qualsiasi condizione di mercato. Identificando le valute forti da comprare e quelle deboli da vendere, FX Power semplifica le decisioni di trading e rivela opportunità ad alta probabilità. Che tu segua le tendenze o anticipi inversioni utilizzando valori estremi di Delta, questo strumento si adatta
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicatori
L'indicatore " Dynamic Scalper System MT5 " è progettato per il metodo di scalping, ovvero per il trading all'interno di onde di trend. Testato sulle principali coppie di valute e sull'oro, è compatibile con altri strumenti di trading. Fornisce segnali per l'apertura di posizioni a breve termine lungo il trend, con ulteriore supporto al movimento dei prezzi. Il principio dell'indicatore. Le frecce grandi determinano la direzione del trend. Un algoritmo per generare segnali per lo scalping sott
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Italo Arrows Indicator MT5
Italo Santana Gomes
Indicatori
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Risk Killer AI Navigator MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Indicatori
RiskKILLER_AI Navigator è un Assistente di Direzione di Mercato e Strategia Multi-timeframe basato sull'IA. La performance nel trading consiste nel comprendere il mercato come fanno i professionisti. Questo è esattamente ciò che offre il RiskKILLER_AI Navigator : Ottieni insight di livello istituzionale con analisi di trend, sentiment e macro driven dall'IA esterna a MQL5 , personalizzata per il tuo stile di trading. Dopo l'acquisto, per ottenere il Manuale Utente: 1. pubblica un commento per ri
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicatori
L’indicatore ACB Breakout Arrows fornisce un segnale di ingresso fondamentale nel mercato rilevando uno specifico pattern di breakout. L’indicatore analizza costantemente il grafico per individuare un momentum stabile in una direzione e fornisce un segnale preciso subito prima del movimento principale. Ottieni lo scanner multi-simbolo e multi-timeframe da qui - Scanner per ACB Breakout Arrows MT5 Caratteristiche principali I livelli di Stop Loss e Take Profit sono forniti automaticamente dall’
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (7)
Indicatori
FX Levels: Supporti e Resistenze di Precisione Eccezionale per Tutti i Mercati Panoramica Rapida Cercate un modo affidabile per individuare livelli di supporto e resistenza in ogni mercato—coppie di valute, indici, azioni o materie prime? FX Levels fonde il metodo tradizionale “Lighthouse” con un approccio dinamico all’avanguardia, offrendo una precisione quasi universale. Basato sulla nostra esperienza reale con i broker e su aggiornamenti automatici giornalieri più quelli in tempo reale, FX
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicatori
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Altri dall’autore
Deriv Volatility Bot
Israel Pelumi Abioye
Experts
Il Deriv Volatility Bot è un potente algoritmo di trading, facile da usare, progettato specificamente per gli asset degli Indici di Volatilità di Deriv . Dopo numerosi test approfonditi e utilizzo in condizioni di mercato reali, questo EA è stato attentamente ottimizzato per gestire le caratteristiche uniche degli indici sintetici . Sebbene sia ottimizzato per gli Indici di Volatilità di Deriv , può anche essere utilizzato su altri strumenti finanziari , come coppie di valute e oro . Tuttavia, g
Boom and Crash Ultimate Spikes
Israel Pelumi Abioye
Experts
Introduzione a Boom and Crash Ultimate Spikes Boom and Crash Ultimate Spikes EA è progettato specificamente per il trading sui mercati Boom e Crash, inclusi Boom 1000 Index, Boom 900 Index, Boom 600 Index, Boom 500 Index, Boom 300 Index, Crash 1000 Index, Crash 900 Index, Crash 600 Index, Crash 500 Index e Crash 300 Index. Questo EA è estremamente facile da usare, richiedendo solo un parametro di input per operare, a differenza di altri EA con configurazioni complicate e frustranti. Tutte le imp
TradeWatch EA
Israel Pelumi Abioye
Utilità
Migliora la tua strategia di trading con TradeWatch EA TradeWatch EA è uno strumento potente che offre informazioni in tempo reale e controllo sulle tue operazioni, semplificando così il tuo processo di trading e migliorando la gestione del rischio. Caratteristiche principali: Operazioni Visive: Mostra i livelli di stop-loss e take-profit direttamente sul grafico per un monitoraggio facile. La rappresentazione visiva aiuta a prendere decisioni rapide e a una migliore gestione del rischio. Indice
FREE
The Moving Average EA
Israel Pelumi Abioye
5 (1)
Experts
Introduzione all'EA Moving Average NOTA - Dopo aver acquistato The Moving Average EA, inviami un messaggio privato per ricevere gratuitamente il mio utilitario TradeWatch EA! L'EA Moving Average è uno strumento di trading flessibile progettato specificamente per indici sintetici, pur funzionando efficacemente anche con il forex e altre classi di asset. A differenza di molti EA che si basano su impostazioni fisse delle medie mobili, questo EA consente agli utenti di personalizzare completamente i
Filtro:
Yassou Kalimera
712
Yassou Kalimera 2025.09.10 10:04 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Israel Pelumi Abioye
6252
Risposta dello sviluppatore Israel Pelumi Abioye 2025.09.10 10:05
You’re welcome
Rispondi alla recensione