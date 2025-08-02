AI ChartPattern Pro

AI ChartPattern Pro è un indicatore ad alta precisione progettato per aiutare i trader a identificare oggettivamente pattern grafici avanzati, senza pregiudizi o manipolazioni. La versione 1.0 include due potenti pattern: l’Onda di Wolfe e la figura Testa e Spalle.

Questo indicatore non si limita a mostrare i pattern, ma fornisce segnali operativi:

Prezzo di ingresso

Stop Loss (SL)

Take Profit 1 (TP1)

Take Profit 2 (TP2)

Tutto questo con un’impostazione minima da parte dell’utente. Nessun bisogno di regolare decine di parametri. È progettato per essere subito pronto all’uso, così puoi concentrarti sul trading.

Caratteristiche principali

Rilevamento automatico dei pattern Wolfe Wave e Testa e Spalle

Visualizzazione chiara dei livelli di ingresso, SL, TP1 e TP2

Riconoscimento oggettivo dei pattern (nessun intervento manuale)

Configurazione minima, pronto all’uso

Prezzo iniziale vantaggioso che aumenterà con l’aggiunta di nuovi pattern

Prossimi sviluppi

Gli aggiornamenti futuri espanderanno la libreria dei pattern, basandosi sui feedback e sulle richieste degli acquirenti. Ogni nuovo pattern renderà l’indicatore più potente, e il prezzo aumenterà con ogni aggiunta.

Pattern Onda di Wolfe

L’Onda di Wolfe è un pattern naturale composto da cinque onde che riflettono la dinamica tra domanda e offerta nel mercato. Viene spesso utilizzato per prevedere inversioni di prezzo e proiettare obiettivi futuri. È noto per la sua capacità di anticipare con precisione la direzione del prezzo, specialmente una volta completata la quinta onda.

Parametri

Mostrare il pattern Wolfe Wave? Se Sì, l’indicatore visualizzerà i segnali attuali e storici sulle ultime 500 candele.

Se No, nasconde i disegni del Wolfe Wave dal grafico. Livello massimo di estensione di Fibonacci tra le onde 1 e 2 Definisce l’estensione massima consentita per l’onda 3 rispetto alle onde 1 e 2.

Per esempio, impostando 200, l’onda 3 deve rimanere entro il 200% dell’estensione di 1 e 2. Livello minimo di estensione di Fibonacci tra le onde 1 e 2 L’onda 3 deve almeno raggiungere questo livello di estensione.

Ad esempio, con 161.8%, l’onda 3 deve superare tale livello. Livello massimo di estensione di Fibonacci tra le onde 3 e 4 Limita quanto può estendersi l’onda 5.

Ad esempio, a 161.8%, l’onda 5 non può superare questa estensione. Livello minimo di estensione di Fibonacci tra le onde 3 e 4 Definisce il minimo che l’onda 5 deve raggiungere per essere valida.

Pattern Testa e Spalle

Il Testa e Spalle è un classico pattern di inversione che segnala un possibile cambiamento di tendenza. È composto da tre picchi: una testa centrale (il punto più alto), affiancata da due spalle più basse situate a livelli simili. È uno dei pattern più affidabili per individuare inversioni di tendenza.

Parametri

Mostrare il pattern Testa e Spalle? Se Sì, l’indicatore cercherà segnali nelle ultime 500 candele.

Se No, la rilevazione sarà disattivata. Intervallo di prezzo per le aree A e B Definisce quanto devono essere simmetrici la spalla sinistra (A) e la spalla destra (E), così come il punto D rispetto al punto B.

Un valore più basso (es. 0.0010, pari a 10 pip) richiede maggiore precisione.

Un valore più alto consente più tolleranza, utile in mercati volatili o pattern imperfetti.



