AI ChartPattern Pro
- Indicatori
- Israel Pelumi Abioye
- Versione: 1.0
AI ChartPattern Pro
AI ChartPattern Pro è un indicatore ad alta precisione progettato per aiutare i trader a identificare oggettivamente pattern grafici avanzati, senza pregiudizi o manipolazioni. La versione 1.0 include due potenti pattern: l’Onda di Wolfe e la figura Testa e Spalle.
Questo indicatore non si limita a mostrare i pattern, ma fornisce segnali operativi:
-
Prezzo di ingresso
-
Stop Loss (SL)
-
Take Profit 1 (TP1)
-
Take Profit 2 (TP2)
Tutto questo con un’impostazione minima da parte dell’utente. Nessun bisogno di regolare decine di parametri. È progettato per essere subito pronto all’uso, così puoi concentrarti sul trading.
Caratteristiche principali
-
Rilevamento automatico dei pattern Wolfe Wave e Testa e Spalle
-
Visualizzazione chiara dei livelli di ingresso, SL, TP1 e TP2
-
Riconoscimento oggettivo dei pattern (nessun intervento manuale)
-
Configurazione minima, pronto all’uso
-
Prezzo iniziale vantaggioso che aumenterà con l’aggiunta di nuovi pattern
Prossimi sviluppi
Gli aggiornamenti futuri espanderanno la libreria dei pattern, basandosi sui feedback e sulle richieste degli acquirenti. Ogni nuovo pattern renderà l’indicatore più potente, e il prezzo aumenterà con ogni aggiunta.
Pattern Onda di Wolfe
L’Onda di Wolfe è un pattern naturale composto da cinque onde che riflettono la dinamica tra domanda e offerta nel mercato. Viene spesso utilizzato per prevedere inversioni di prezzo e proiettare obiettivi futuri. È noto per la sua capacità di anticipare con precisione la direzione del prezzo, specialmente una volta completata la quinta onda.
Parametri
-
Mostrare il pattern Wolfe Wave?
-
Se Sì, l’indicatore visualizzerà i segnali attuali e storici sulle ultime 500 candele.
-
Se No, nasconde i disegni del Wolfe Wave dal grafico.
-
-
Livello massimo di estensione di Fibonacci tra le onde 1 e 2
-
Definisce l’estensione massima consentita per l’onda 3 rispetto alle onde 1 e 2.
-
Per esempio, impostando 200, l’onda 3 deve rimanere entro il 200% dell’estensione di 1 e 2.
-
-
Livello minimo di estensione di Fibonacci tra le onde 1 e 2
-
L’onda 3 deve almeno raggiungere questo livello di estensione.
-
Ad esempio, con 161.8%, l’onda 3 deve superare tale livello.
-
-
Livello massimo di estensione di Fibonacci tra le onde 3 e 4
-
Limita quanto può estendersi l’onda 5.
-
Ad esempio, a 161.8%, l’onda 5 non può superare questa estensione.
-
-
Livello minimo di estensione di Fibonacci tra le onde 3 e 4
-
Definisce il minimo che l’onda 5 deve raggiungere per essere valida.
-
Pattern Testa e Spalle
Il Testa e Spalle è un classico pattern di inversione che segnala un possibile cambiamento di tendenza. È composto da tre picchi: una testa centrale (il punto più alto), affiancata da due spalle più basse situate a livelli simili. È uno dei pattern più affidabili per individuare inversioni di tendenza.
Parametri
-
Mostrare il pattern Testa e Spalle?
-
Se Sì, l’indicatore cercherà segnali nelle ultime 500 candele.
-
Se No, la rilevazione sarà disattivata.
-
-
Intervallo di prezzo per le aree A e B
-
Definisce quanto devono essere simmetrici la spalla sinistra (A) e la spalla destra (E), così come il punto D rispetto al punto B.
-
Un valore più basso (es. 0.0010, pari a 10 pip) richiede maggiore precisione.
-
Un valore più alto consente più tolleranza, utile in mercati volatili o pattern imperfetti.
-
L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.