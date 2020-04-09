Algoyin MT5 Strategy Tester

Problema che questo strumento risolve

Nel Strategy Tester di MetaTrader 5, i trader normalmente non possono eseguire operazioni manuali. Sei limitato a osservare il comportamento di un Expert Advisor (EA) automatizzato, senza poter aprire personalmente ordini Buy o Sell per testare manualmente una strategia, esercitarti con l’azione dei prezzi o fare analisi discrezionali.

Algoyin MT5 Strategy Tester risolve questa limitazione permettendoti di:

  • Eseguire operazioni direttamente nel Strategy Tester di MT5

  • Aprire posizioni Buy e Sell con bottoni a un clic

  • Applicare automaticamente livelli predefiniti di Stop Loss e Take Profit ad ogni operazione

  • Chiudere immediatamente tutte le posizioni aperte con un solo comando

  • Testare e perfezionare manualmente le tue idee di trading in un ambiente di backtesting controllato

  • Combinare l’esecuzione manuale delle operazioni con gli indicatori tecnici integrati per analisi e conferma

  • Impostare Stop Loss e Take Profit per ogni trade

Funzionalità di esecuzione manuale delle operazioni

  • Bottone BUY: per aprire immediatamente operazioni di acquisto

  • Bottone SELL: per aprire immediatamente operazioni di vendita

  • Bottone CLOSE: chiude tutte le posizioni aperte create dall’EA

  • Dimensione del lotto fissa e applicazione automatica di Stop Loss e Take Profit

  • Nessuna necessità di trascinare manualmente livelli o inserire prezzi

Spiegazione dei principali parametri di input

1. LOT-SIZE

Definisce il volume fisso di trading utilizzato per eseguire ordini Buy o Sell.

  • Ogni operazione utilizza la stessa dimensione di lotto

  • Mantiene la coerenza durante i test della strategia

  • Ideale per backtesting e sessioni di pratica

2. SL PRICE INTERVAL

Controlla la distanza tra il prezzo di ingresso e lo Stop Loss.

  • Definito come valore di prezzo, non in punti

  • Applicato automaticamente all’apertura di un’operazione

  • Per le operazioni Buy, lo SL è posto sotto il prezzo di ingresso; per le operazioni Sell, lo SL è posto sopra

3. TP PRICE INTERVAL

Controlla la distanza tra il prezzo di ingresso e il Take Profit.

  • Definito come valore di prezzo

  • Applicato automaticamente all’esecuzione dell’operazione

  • Rende semplice e veloce il test del rapporto rischio/rendimento

Indicatori opzionali (totalmente configurabili)

Puoi scegliere quali indicatori visualizzare e modificare le loro impostazioni. Tutti gli indicatori servono solo per analisi visiva e non eseguono operazioni automaticamente.

Indicatori inclusi

  • Fast Moving Average (Media Mobile Veloce)
    Visualizzazione della tendenza a breve termine e del momentum

  • Slow Moving Average (Media Mobile Lenta)
    Conferma della direzione della tendenza a lungo termine

  • RSI (Relative Strength Index)
    Condizioni di ipercomprato e ipervenduto

  • ATR (Average True Range)
    Misura della volatilità del mercato

  • ADX (Average Directional Index)
    Analisi della forza del trend

  • Stochastic Oscillator (Oscillatore Stocastico)
    Rilevamento del momentum, inversioni e pullback

Ogni indicatore può essere:

  • Attivato o disattivato

  • Personalizzato (periodi, metodi, tipi di prezzo)

Casi d’uso ideali

  • Test manuale di strategie nel Strategy Tester MT5

  • Esercitazione sul trading basato sull’azione dei prezzi e discrezionale

  • Validazione di strategie basate su indicatori

  • Apprendimento e miglioramento delle abilità di esecuzione delle operazioni


