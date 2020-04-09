Algoyin MT5 Strategy Tester
- Utilità
- Israel Pelumi Abioye
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
Problema che questo strumento risolve
Nel Strategy Tester di MetaTrader 5, i trader normalmente non possono eseguire operazioni manuali. Sei limitato a osservare il comportamento di un Expert Advisor (EA) automatizzato, senza poter aprire personalmente ordini Buy o Sell per testare manualmente una strategia, esercitarti con l’azione dei prezzi o fare analisi discrezionali.
Algoyin MT5 Strategy Tester risolve questa limitazione permettendoti di:
-
Eseguire operazioni direttamente nel Strategy Tester di MT5
-
Aprire posizioni Buy e Sell con bottoni a un clic
-
Applicare automaticamente livelli predefiniti di Stop Loss e Take Profit ad ogni operazione
-
Chiudere immediatamente tutte le posizioni aperte con un solo comando
-
Testare e perfezionare manualmente le tue idee di trading in un ambiente di backtesting controllato
-
Combinare l’esecuzione manuale delle operazioni con gli indicatori tecnici integrati per analisi e conferma
-
Impostare Stop Loss e Take Profit per ogni trade
Funzionalità di esecuzione manuale delle operazioni
-
Bottone BUY: per aprire immediatamente operazioni di acquisto
-
Bottone SELL: per aprire immediatamente operazioni di vendita
-
Bottone CLOSE: chiude tutte le posizioni aperte create dall’EA
-
Dimensione del lotto fissa e applicazione automatica di Stop Loss e Take Profit
-
Nessuna necessità di trascinare manualmente livelli o inserire prezzi
Spiegazione dei principali parametri di input
1. LOT-SIZE
Definisce il volume fisso di trading utilizzato per eseguire ordini Buy o Sell.
-
Ogni operazione utilizza la stessa dimensione di lotto
-
Mantiene la coerenza durante i test della strategia
-
Ideale per backtesting e sessioni di pratica
2. SL PRICE INTERVAL
Controlla la distanza tra il prezzo di ingresso e lo Stop Loss.
-
Definito come valore di prezzo, non in punti
-
Applicato automaticamente all’apertura di un’operazione
-
Per le operazioni Buy, lo SL è posto sotto il prezzo di ingresso; per le operazioni Sell, lo SL è posto sopra
3. TP PRICE INTERVAL
Controlla la distanza tra il prezzo di ingresso e il Take Profit.
-
Definito come valore di prezzo
-
Applicato automaticamente all’esecuzione dell’operazione
-
Rende semplice e veloce il test del rapporto rischio/rendimento
Indicatori opzionali (totalmente configurabili)
Puoi scegliere quali indicatori visualizzare e modificare le loro impostazioni. Tutti gli indicatori servono solo per analisi visiva e non eseguono operazioni automaticamente.
Indicatori inclusi
-
Fast Moving Average (Media Mobile Veloce)
Visualizzazione della tendenza a breve termine e del momentum
-
Slow Moving Average (Media Mobile Lenta)
Conferma della direzione della tendenza a lungo termine
-
RSI (Relative Strength Index)
Condizioni di ipercomprato e ipervenduto
-
ATR (Average True Range)
Misura della volatilità del mercato
-
ADX (Average Directional Index)
Analisi della forza del trend
-
Stochastic Oscillator (Oscillatore Stocastico)
Rilevamento del momentum, inversioni e pullback
Ogni indicatore può essere:
-
Attivato o disattivato
-
Personalizzato (periodi, metodi, tipi di prezzo)
Casi d’uso ideali
-
Test manuale di strategie nel Strategy Tester MT5
-
Esercitazione sul trading basato sull’azione dei prezzi e discrezionale
-
Validazione di strategie basate su indicatori
-
Apprendimento e miglioramento delle abilità di esecuzione delle operazioni