AE MarketInfo Full indicator

Market Info Display è un indicatore versatile che mostra importanti informazioni di mercato organizzate in un'interfaccia intuitiva direttamente sul grafico. Le sue caratteristiche sono progettate per visualizzare in modo efficiente i dati che aiutano i trader a prendere decisioni informate. 
Fornisce dati sullo spread corrente, tempo fino alla chiusura della candela, sessione di negoziazione corrente, volume, volatilità, variazione del prezzo giornaliero e ATR (volatilità giornaliera).

L'indicatore supporta la personalizzazione multilingue (russo e inglese), che lo rende conveniente per gli utenti di diversi paesi.

Dal pannello è possibile rimuovere le informazioni non necessarie in modo da non occupare molto spazio sul grafico, inoltre alcune informazioni sono nascoste con un semplice clic del mouse sul pannello.
 
 

Ogni impostazione consente di adattare in modo flessibile l'indicatore alle esigenze dell'utente.
Assegnazione delle Impostazioni dell'indicatore:
1. Show_MainInfo (mostra riga principale) - visualizza le informazioni di base: coppia, intervallo di tempo e prezzo corrente.
2. Show_Spread (mostra spread) - Abilita la visualizzazione dello spread corrente in pips.
3. Show_TimeLeft-mostra il tempo rimanente fino alla chiusura della candela corrente.
4. Show_SwapInfo (Mostra valori di swap) - Visualizza gli swap (posizioni lunghe e corte).
5. Show_Sessions (mostra sessioni di trading) - mostra la sessione di trading corrente (asiatica, europea, americana).
6. Show_Volatility (mostra volatilità) - mostra la volatilità media per un determinato periodo.
7. Show_Volume (Mostra volume) - Visualizza il volume corrente e il volume medio dei periodi precedenti.
8. Volatility_Period ( periodo per calcolare la volatilità) - numero di candele per calcolare la volatilità media.
9. Font_Size-imposta la dimensione del carattere per il testo dell'indicatore.
10. Font_Type (tipo di carattere) - il carattere utilizzato per visualizzare il testo.
11. Text_Color (colore del testo) - Il colore del testo delle informazioni di base.
12. Info_Color ( Colore informazioni aggiuntive) - Il colore del testo per informazioni aggiuntive (ad esempio swap, volume).
13. Background (colore di sfondo) - il colore di sfondo per le etichette dell'indicatore.
14. Angolo (angolo dello schermo) - L'angolo del grafico in cui verranno visualizzate le informazioni (0-3).
15. X_distance (rientro x) - rientro orizzontale dall'angolo selezionato.
16. Y_distance (rientro y) - rientro verticale dall'angolo selezionato.
17. Line_Spacing ( rientro tra le righe) - spaziatura tra le righe di testo.
18. Value_Offset ( spaziatura tra nome e valore) - rientro tra il nome del parametro e il suo valore.
19. Show_ATR_Info (Mostra informazioni ATR) - controlla la visualizzazione dei dati SULL'ATR giornaliero, sull'intervallo percorso e disponibile.
20. Use_English (USA inglese) - cambia la lingua dell'interfaccia tra inglese ('true`) e russo (`false', per impostazione predefinita).
