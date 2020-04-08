AE MarketInfo Full indicator

O Market Info Display é um indicador universal que exibe informações importantes do mercado organizadas em uma interface amigável diretamente no gráfico. Suas funções são projetadas para exibir dados de forma eficiente que ajudam os comerciantes a tomar decisões informadas. 
Ele fornece dados sobre o spread atual, o tempo até o fechamento do candle, a sessão de negociação atual, volume, volatilidade, mudança de preço diário e ATR (volatilidade diária).

O indicador suporta configuração multilíngue (russo e inglês), O que o torna conveniente para usuários de diferentes países.

Você pode remover as informações desnecessárias do painel para não ocupar muito espaço no gráfico, além disso, algumas das informações são ocultadas por um simples clique no painel.
 
 

Cada configuração permite adaptar o indicador de forma flexível às necessidades do Usuário.
Atribuir configurações do indicador:
1. Show_MainInfo (mostrar linha principal) - exibe as informações básicas: par, período de tempo e preço atual.
2. Show_Spread (Mostrar spread) - exibe o spread atual em pips.
3. Show_TimeLeft (Mostrar tempo até fechar) - mostra o tempo restante até fechar a vela atual.
4. Show_SwapInfo (Mostrar valores de swap) - exibe swaps (posições longas e curtas).
5. Show_Sessions (Mostrar sessões de negociação) - mostra a sessão de negociação atual (asiática, europeia, Americana).
6. Show_Volatility (Mostrar volatilidade) - mostra a volatilidade média para um determinado período.
7. Show_Volume (Mostrar volume) - exibe o volume atual e o volume médio para períodos anteriores.
8. Volatility_Period (período Para calcular a volatilidade) - número de velas para calcular a volatilidade média.
9. Font_Size (tamanho da fonte) - define o tamanho da fonte para o texto do indicador.
10. Font_Type (tipo de fonte) - a fonte usada para exibir o texto.
11. Text_Color (cor do texto) - a cor do texto da Informação básica.
12. Info_Color-a cor do texto para informações adicionais (por exemplo, swaps, volume).
13. Background (cor de fundo) - A cor de fundo para as marcas do indicador.
14. Corner ( canto da Tela) - O ângulo do gráfico onde as informações serão exibidas (0-3).
15. X_distance (recuo x) - recuo horizontal do ângulo selecionado.
16. Y_Distance ( recuo em Y) - recuo vertical do ângulo selecionado.
17. Line_Spacing (recuo entre linhas) - a distância entre as linhas do texto.
18. Value_Offset (distância entre o nome e o valor) - o recuo entre o nome do parâmetro e seu valor.
19. Show_ATR_Info (mostrar informações sobre o ATR) - controla a exibição de dados sobre o ATR diário, o intervalo percorrido e o intervalo disponível.
20. Use_English (usar Inglês) - alterna o idioma da interface entre Inglês (`true`) e russo (`false`, por padrão).
