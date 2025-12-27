AE MarketInfo Full indicator

Piyasa Bilgisi Ekranı, doğrudan grafiğin üzerinde kullanıcı dostu bir arayüzde düzenlenen önemli piyasa bilgilerini gösteren çok yönlü bir göstergedir. Özellikleri, tüccarların bilinçli kararlar vermesine yardımcı olan verileri etkili bir şekilde gösterecek şekilde tasarlanmıştır. 
Mevcut spread, mum kapanana kadar geçen süre, mevcut işlem seansı, hacim, oynaklık, günlük fiyat değişikliği ve ATR (günlük oynaklık) hakkında veri sağlar.

Gösterge, çok dilli özelleştirmeyi (Rusça ve ingilizce) destekler, bu da onu farklı ülkelerden kullanıcılar için uygun hale getirir.

Grafikte fazla yer kaplamamak için gerekli olmayan bilgileri panelden kaldırabilirsiniz, ayrıca paneldeki basit bir fare tıklamasıyla bilgilerin bir kısmı gizlenir.
 
 

Her ayar, göstergeyi kullanıcının gereksinimlerine göre esnek bir şekilde uyarlamanıza olanak tanır.
Gösterge ayarlarının atanması:
1. Show_MaınInfo (Ana satırı göster) - Ana bilgilerin görüntülenmesi: çift, zaman dilimi ve mevcut fiyat.
2. Show_Spread (Spread'i göster) - Geçerli spread'in pip cinsinden görüntülenmesini içerir.
3. Show_TimeLeft (Kapanana kadar süreyi göster) - Geçerli mumun kapanmasına kadar kalan süreyi gösterir.
4. Show_SwapInfo (Takas değerlerini göster) - Takasları (uzun ve kısa pozisyonlar) görüntüler.
5. Show_Sessions (İşlem oturumlarını göster) - Mevcut işlem oturumunu gösterir (Asya, Avrupa, Amerika).
6. Show_Volatility (Oynaklığı göster) - Belirli bir dönemdeki ortalama oynaklığı gösterir.
7. Show_Volume (Hacmi göster) - Önceki dönemlerin mevcut hacmini ve ortalama hacmini görüntüler.
8. Volatility_Period (Oynaklığı hesaplama süresi) - Ortalama oynaklığı hesaplamak için mum sayısı.
9. Font_Size (Yazı tipi Boyutu) - Gösterge metninin yazı tipi boyutunu ayarlar.
10. Font_Type (Yazı tipi Türü), metni görüntülemek için kullanılan yazı tipidir.
11. Text_Color (Metin Rengi) - Temel bilgilerin metin rengi.
12. İnfo_Color (Ek bilgilerin Rengi) - Ek bilgiler için metnin rengi (ör. takaslar, hacim).
13. Background (Arka plan rengi) - Gösterge etiketleri için arka plan rengi.
14. Köşe (Ekran açısı) - Grafiğin bilgilerin görüntüleneceği köşesi (0-3).
15. X_Distance (X'e göre girinti) - Seçilen köşeden yatay girinti.
16. Y_Distance (Y'ye göre girinti) - Seçilen köşeden dikey girinti.
17. Line_Spacing (Satırlar arasındaki girinti) - Metin satırları arasındaki mesafe.
18. Value_Offset (Ad ile değer arasındaki mesafe) - Parametre adı ile değeri arasındaki girintidir.
19. Show_ATR_İnfo (ATR bilgilerini göster) - Günlük ATR, seyahat edilen ve kullanılabilir aralık hakkındaki verilerin görüntülenmesini kontrol eder.
20. Use_English (İngilizce kullan) - Arayüz dilini ingilizce (`true`) ve Rusça (`false`, varsayılan) arasında değiştirme.
