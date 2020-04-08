AE MarketInfo Full indicator

Market Info Display es un indicador universal que muestra información importante del mercado organizada en una interfaz fácil de usar directamente en el gráfico. Sus funciones están diseñadas para Mostrar datos de manera efectiva que ayudan a los comerciantes a tomar decisiones informadas.

Proporciona datos sobre el spread actual, el tiempo hasta el cierre de la vela, la sesión de negociación actual, el volumen, la volatilidad, el cambio de precio por día y el ATR (volatilidad diaria).





El indicador Admite la configuración multilingüe (ruso e Inglés), lo que lo hace conveniente para los usuarios de diferentes países.





Desde el panel, puede eliminar la información innecesaria para no ocupar mucho espacio en el gráfico, también parte de la información se oculta con un simple clic en el panel.





Cada configuración le permite adaptar el indicador de forma flexible a los requisitos del usuario.

Asignación de la configuración del indicador:

1. Show_MainInfo (Mostrar la línea principal) - Muestra la información básica: el par, el marco de tiempo y el precio actual.

2. Show_Spread (Mostrar spread) - Permite Mostrar el spread actual en pips.

3. Show_TimeLeft (Mostrar tiempo hasta el cierre): Muestra el tiempo restante hasta el cierre de la vela actual.

4. Show_SwapInfo (Mostrar valores de swap) - Muestra swaps (posiciones largas y cortas).

5. Show_Sessions (Mostrar sesiones de negociación): Muestra la sesión de negociación actual (asiática, Europea, Estadounidense).

6. Show_Volatility (Mostrar volatilidad): Muestra la volatilidad promedio durante un período determinado.

7. Show_Volume (Mostrar volumen): Muestra el volumen actual y el volumen promedio de períodos anteriores.

8. Volatility_Period (Período para calcular la volatilidad) - Número de velas para calcular la volatilidad promedio.

9. Font_Size (Tamaño de fuente) - Establece el Tamaño de fuente para el texto del indicador.

10. Font_Type ( tipo de fuente) - la Fuente utilizada para Mostrar el texto.

11. Text_Color (color del texto) - El color del texto de la información básica.

12. Info_Color (color de información adicional) - Color del texto para información adicional (por ejemplo, swaps, volumen).

13. Background (color de fondo) - El color de fondo de las etiquetas del indicador.

14. Corner ( esquina de la pantalla) - el Ángulo del gráfico donde se mostrará la información (0-3).

15. X_distance (Sangría x) - sangría Horizontal desde la esquina seleccionada.

16. Y_distance (Sangría en Y) - sangría Vertical desde la esquina seleccionada.

17. Line_Spacing (Sangría entre líneas) - la Distancia entre líneas de texto.

18. Value_Offset (Distancia entre el nombre y el valor) - Sangría entre el nombre del parámetro y su valor.

19. Show_ATR_Info (Mostrar información sobre ATR): Controla la visualización de los datos sobre el ATR diario, el recorrido y el rango disponible.

20. Use_English (Usar Inglés) - Cambia el idioma de la interfaz entre Inglés (`true`) y ruso (`false`, por defecto).