AE MarketInfo Full indicator

Market Info Display ist ein universeller Indikator, der wichtige Marktinformationen anzeigt, die in einer benutzerfreundlichen Oberfläche direkt auf dem Chart organisiert sind. Seine Funktionen sind so konzipiert, dass sie Daten effizient darstellen, die Händlern helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen. 
Es liefert Daten über den aktuellen Spread, die Zeit bis zum Schluss der Kerze, die aktuelle Handelssitzung, das Volumen, die Volatilität, die Änderung des Tagespreises und die ATR (tägliche Volatilität).

Die Anzeige unterstützt mehrsprachige Einstellungen (Russisch und Englisch), wodurch sie für Benutzer aus verschiedenen Ländern bequem ist.

Sie können nicht benötigte Informationen aus dem Panel entfernen, um nicht viel Platz im Diagramm zu belegen, und einige Informationen werden durch einen einfachen Mausklick auf das Panel verborgen.
 
 

Jede Einstellung ermöglicht eine flexible Anpassung des Indikators an die Anforderungen des Benutzers.
Zuweisen von Anzeigeeinstellungen:
1. Show_MainInfo (Hauptzeile anzeigen) - Zeigt die grundlegenden Informationen an: das Paar, den Zeitrahmen und den aktuellen Preis.
2. Show_Spread (Spread anzeigen) - Zeigt den aktuellen Spread in Pips an.
3. Show_TimeLeft (Zeit bis zum Schließen anzeigen) - Zeigt die verbleibende Zeit bis zum Schließen der aktuellen Kerze an.
4. Show_SwapInfo (Swap-Werte anzeigen) - Zeigt die Swaps (Long- und Short-Positionen) an.
5. Show_Sessions (Handelssitzungen anzeigen) - Zeigt die aktuelle Handelssitzung an (Asiatisch, europäisch, Amerikanisch).
6. Show_Volatility (Volatilität anzeigen) - Zeigt die durchschnittliche Volatilität für einen bestimmten Zeitraum an.
7. Show_Volume (Volumen anzeigen) - Zeigt das aktuelle Volumen und das durchschnittliche Volumen der vorherigen Perioden an.
8. Volatility_Period (Zeitraum zur Berechnung der Volatilität) - Die Anzahl der Kerzen zur Berechnung der durchschnittlichen Volatilität.
9. Font_Size (Schriftgröße) - Legt die Schriftgröße für den Anzeigentext fest.
10. Font_Type (Schrifttyp) - Die Schriftart, die zum Anzeigen von Text verwendet wird.
11. Text_Color (Textfarbe) - Die Farbe des Textes für grundlegende Informationen.
12. Info_Color (Farbe für zusätzliche Informationen) - Die Farbe des Textes für zusätzliche Informationen (z. B. Swaps, Volumen).
13. Background (Hintergrundfarbe) - Die Hintergrundfarbe für die Indikatormarkierungen.
14. Corner (Bildschirmwinkel) - Der Winkel des Diagramms, in dem die Informationen angezeigt werden (0-3).
15. X_Distance (X-Einzug) - Der horizontale Einzug von der ausgewählten Ecke entfernt.
16. Y_Distance (Y-Einzug) - Der vertikale Einzug von der ausgewählten Ecke entfernt.
17. Line_Spacing (Einzug zwischen den Zeilen) - Der Abstand zwischen den Textzeilen.
18. Value_Offset (Abstand zwischen Name und Wert) - Der Abstand zwischen dem Namen des Parameters und seinem Wert.
19. Show_ATR_Info (ATR-Informationen anzeigen) - Steuert die Anzeige von Daten über den täglichen ATR, den zurückgelegten Bereich und den verfügbaren Bereich.
20. Use_English (Englisch verwenden) - Schaltet die Sprache der Benutzeroberfläche zwischen Englisch (`true`) und Russisch um (`false`, Standard).
