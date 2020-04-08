市場情報表示は、チャート上に直接ユーザーフレンドリーなインターフェイスで整理された重要な市場情報を表示する普遍的な指標です。 その機能は、トレーダーが情報に基づいた意思決定を行うのに役立つデータを効率的に表示するように設計されています。

これは、現在のスプレッド、キャンドルクローズまでの時間、現在の取引セッション、ボリューム、ボラティリティ、毎日の価格変化、およびATR（毎日のボラティリ





このインジケータは多言語設定（ロシア語と英語）をサポートしているため、さまざまな国のユーザーに便利です。





グラフ上で多くのスペースを占有しないようにパネルから不要な情報を削除することができ、パネルをクリックするだけで情報の一部が非表示になります。





各設定は柔軟にユーザーの要求に表示器を合わせることを可能にする。

区分設定の割り当て:

1. Show_maininfo(メインラインを表示)-ペア、時間枠、現在の価格の基本情報を表示します。

2. Show_spread(スプレッドを表示)-現在のスプレッドをピップで表示できます。

3. Show_timeleft(閉じるまでの時間を表示)-現在のキャンドルが閉じるまでの残り時間を表示します。

4. Show_swapinfo(スワップ値を表示)-スワップ(ロングポジションとショートポジション)を表示します。

5. Show_sessions(Show trading sessions)-現在の取引セッション(アジア、ヨーロッパ、アメリカ)を表示します。

6. Show_volativity(ボラティリティを表示)-特定の期間の平均ボラティリティを表示します。

7. Show_volume(Show volume)-現在のボリュームと前の期間の平均ボリュームを表示します。

8. Volatility_period(ボラティリティを計算するための期間)-平均ボラティリティを計算するためのローソク足の数。

9. Font_size(フォントサイズ)-インジケータテキストのフォントサイズを設定します。

10. Font_type(フォントタイプ)は、テキストを表示するために使用されるフォントです。

11. Text_color(テキストの色)-メイン情報のテキストの色。

12. Info_color(追加情報の色)-追加情報(スワップ、ボリュームなど)のテキストの色。

13. Background(Background color)-インジケータラベルの背景色。

14. Corner(Screen corner)-情報が表示されるグラフの角(0-3)。

15. X_distance(X offset)-選択した角度からの水平方向のオフセット。

16. Y_distance(Y offset)-選択した角度からの垂直方向のオフセット。

17. Line_spacing(Line spacing)-テキストの行間の距離。

18. Value_offset(名前と値の間の距離)は、パラメータ名とその値の間のインデントです。

19. Show_atr_info（ショー ATR情報）-毎日のATR、走行し、利用可能な範囲のデータの表示を制御します。

20. Use_english(Use English)-インターフェース言語を英語(`true`)とロシア語(`false',デフォルトでは)の間で切り替えます。