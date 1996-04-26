AE MarketInfo Full indicator

시장 정보 디스플레이는 차트에 직접 사용자 친화적 인 인터페이스로 구성 중요한 시장 정보를 표시하는 보편적 인 지표입니다. 그 기능은 거래자가 정보에 입각 한 결정을 내리는 데 도움이되는 데이터를 효율적으로 표시하도록 설계되었습니다.

현재 스프레드,캔들 마감 시간,현재 거래 세션,볼륨,변동성,일일 가격 변동 및 현금 인출기(일일 변동성)에 대한 데이터를 제공합니다.





이 표시기는 다국어 설정(러시아어 및 영어)을 지원하므로 다른 국가의 사용자가 편리하게 사용할 수 있습니다.





당신은 차트에 많은 공간을 차지하지 않도록 패널에서 불필요한 정보를 제거 할 수 있으며,정보의 일부는 단순히 패널을 클릭하여 숨겨져 있습니다.





각 설정을 사용하면 표시기를 사용자 요구 사항에 유연하게 조정할 수 있습니다.

표시기 설정 지정:

1. 표시 _메인 인포(메인 라인 표시)-기본 정보를 표시합니다:쌍,기간 및 현재 가격.

2. 스프레드 표시(스프레드 표시)-현재 스프레드를 핍으로 표시할 수 있습니다.

3. 표시_타임 레프트(닫는 시간 표시)-현재 촛불이 닫힐 때까지 남은 시간을 표시합니다.

4. -스왑(롱 포지션 및 숏 포지션)을 표시합니다.

5. 거래 세션 표시-현재 거래 세션(아시아,유럽,미국)을 표시합니다.

6. 변동성 표시(변동성 표시)-주어진 기간의 평균 변동성을 표시합니다.

7. 볼륨 표시(볼륨 표시)-현재 볼륨과 이전 기간의 평균 볼륨을 표시합니다.

8. 변동성_기간(변동성 계산 기간)-평균 변동성을 계산하기 위한 양초 수입니다.

9. 글꼴 크기(글꼴 크기)-표시기 텍스트의 글꼴 크기를 설정합니다.

10. 글꼴 유형(글꼴 유형)은 텍스트를 표시하는 데 사용되는 글꼴입니다.

11. 텍스트 _색상(텍스트 색상)-주요 정보의 텍스트 색상.

12. 정보 _색상(추가 정보의 색상)-추가 정보에 대한 텍스트의 색상(예:스왑,볼륨).

13. 배경(배경색)-표시기 레이블의 배경색.

14. 모서리(화면 모서리)-정보가 표시 될 그래프의 모서리(0-3).

15. 간격띄우기-선택한 각도에서 수평 간격띄우기.

16. 선택한 각도에서 수직 오프셋.

17. 줄 간격(줄 간격)-텍스트 줄 사이의 거리.

18. 매개 변수 이름과 값 사이의 들여쓰기(이름과 값 사이의 거리)는 매개 변수 이름과 값 사이의 들여쓰기입니다.

19. -일일,여행 및 사용 가능한 범위의 데이터 표시를 제어합니다.

20. 사용 _영어(영어 사용)-인터페이스 언어를 영어(`참`)와 러시아어(`거짓',기본적으로)간에 전환합니다.