AE MarketInfo Full indicator
- 指标
- Evgenii Averkiev
- 版本: 1.17
- 更新: 27 十二月 2025
- 激活: 10
市场信息显示是一个通用的指标，显示重要的市场信息组织在一个用户友好的界面直接在图表上。 它的功能旨在有效地显示数据，帮助交易者做出明智的决策。 它提供了当前点差，蜡烛收盘时间，当前交易时段，成交量，波动性，每日价格变化和ATR（每日波动性）的数据。 该指标支持多语言设置（俄语和英语），方便来自不同国家的用户。 您可以从面板中删除不必要的信息，以免占用图表上的太多空间，并且只需单击面板即可隐藏部分信息。 每个设置都允许您灵活地使指示器适应用户的要求。
分配指标设置:
1. Show_MainInfo（显示主线）-显示基本信息：对，时间帧和当前价格。
2. Show_Spread(显示点差)-启用当前点差的显示。
3. Show_TimeLeft（显示关闭时间）-显示当前蜡烛关闭之前的剩余时间。
4. Show_SwapInfo(显示掉期值)-显示掉期(多头和空头头寸)。
5. Show_Sessions（显示交易时段）-显示当前交易时段（亚洲，欧洲，美国）。
6. Show_Volativity(显示波动率)-显示给定期间的平均波动率。
7. Show_Volume(显示成交量)-显示当前成交量和前一时期的平均成交量。
8. Volatility_Period（用于计算波动率的周期）-用于计算平均波动率的蜡烛数。
9. Font_Size(Font Size)-设置指标文本的字体大小。
10. Font_Type（字体类型）是用于显示文本的字体。
11. Text_Color(文本颜色)-主要信息的文本的颜色。
12. Info_Color（附加信息的颜色）-附加信息（例如，交换、卷）的文本颜色。
13. Background(背景颜色)-指标标签的背景颜色。
14. 角（屏幕角）-将显示信息的图形的角（0-3）。
15. X_Distance(x offset)-所选角度的水平偏移量。
16. Y_Distance(Y offset)-从选定角度的垂直偏移。
17. Line_Spacing(行间距)-文本行之间的距离。
18. Value_Offset（名称和值之间的距离）是参数名称与其值之间的缩进。
19. Show_ATR_Info（显示ATR信息）-控制每日ATR，行程和可用范围上的数据显示。
20. Use_English（使用英语）-在英语（`true`）和俄语（默认情况下为`false'）之间切换界面语言。