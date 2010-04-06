AE MarketInfo indicator EURUSD


На графике EURUSD это БЕСПЛАТНО.

Версия со всеми символами!

Свяжитесь со мной по любым вопросам
Market Info Display — это универсальный индикатор, отображающий важную рыночную информацию, организованную в удобном интерфейсе прямо на графике. Его функции рассчитаны на эффективное отображение данных, которые помогают трейдерам принимать взвешенные решения. 

Он предоставляет данные о текущем спреде, времени до закрытия свечи, текущей торговой сессии, объеме, волатильности, изменении цены за день и ATR (дневной волатильности).

Индикатор поддерживает многоязычную настройку (русский и английский языки), что делает его удобным для пользователей из разных стран.

Из панели можно убрать не нужную информацию, чтобы не занимать много места на графике, также часть информации скрывается простым щелчком мыши по панели.
 
 

Каждая настройка позволяет гибко адаптировать индикатор под требования пользователя.
Назначение настроек индикатора:
1. Show_MainInfo (Показывать основную строку) -    Отображение основной информации: пара, таймфрейм и текущая цена.
2. Show_Spread (Показывать спред) -   Включает отображение текущего спреда в пипсах.
3. Show_TimeLeft (Показывать время до закрытия) -  Показывает оставшееся время до закрытия текущей свечи.
4. Show_SwapInfo (Показывать значения свопа) -   Отображает свопы (длинные и короткие позиции).
5. Show_Sessions (Показывать торговые сессии) -   Показывает текущую торговую сессию (Азиатская, Европейская, Американская).
6. Show_Volatility (Показывать волатильность) -   Показывает среднюю волатильность за заданный период.
7. Show_Volume (Показывать объем) -   Отображает текущий объем и средний объем за предыдущие периоды.
8. Volatility_Period (Период для расчета волатильности) -   Количество свечей для вычисления средней волатильности.
9. Font_Size (Размер шрифта) -   Устанавливает размер шрифта для текста индикатора.
10. Font_Type (Тип шрифта) -   Шрифт, используемый для отображения текста.
11. Text_Color (Цвет текста) -   Цвет текста основной информации.
12. Info_Color (Цвет дополнительной информации) -   Цвет текста для дополнительной информации (например, свопы, объем).
13. Background (Цвет фона) -   Цвет фона для меток индикатора.
14. Corner (Угол экрана) -   Угол графика, где будет отображаться информация (0–3).
15. X_Distance (Отступ по X) -   Горизонтальный отступ от выбранного угла.
16. Y_Distance (Отступ по Y) -   Вертикальный отступ от выбранного угла.
17. Line_Spacing (Отступ между строками) -   Расстояние между строками текста.
18. Value_Offset (Расстояние между названием и значением) -    Отступ между названием параметра и его значением.
19. Show_ATR_Info (Показывать информацию об ATR) -    Управляет отображением данных о дневном ATR, пройденном и доступном диапазоне.
20. Use_English (Использовать английский язык) -   Переключение языка интерфейса между английским (`true`) и русским (`false`, по умолчанию). 


Prodotti consigliati
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
Indicatori
The indicator displays signals according to the strategy of Bill Williams on the chart. Demo version of the indicator has the same features as the paid, except that it can work only on a demo account . Signal "First Wise Man" is formed when there is a divergent bar with angulation.  Bullish divergent bar - with lower minimum and closing price in the upper half. Bearish divergent bar - higher maximum and the closing price at the bottom half. Angulation is formed when all three lines of Alligator
FREE
Support Resistance Multi Time Frame FREE
FXsolutions
4.67 (6)
Indicatori
This indicator shows the latest untouched support and resistance as horizontal lines. The indicator can show support/resistance from higher timeframes. With this indicator you can e.g. easily see the support/resistance of the timeframes H4, D1 and W1 on a H1 chart, which can be a big advantage while time your entry on H1. This is the FREE version of the indicator: Support Resistance Multi Time Frame The free version works only on EURUSD and GBPUSD! Parameters referenceTF: the timeframe from whi
FREE
TreendLines
Sajjad Karimi
Indicatori
''Trendlines'' is an Indicator, that every Trader need and shows Trendline and  Support and resistance levels in all  Timeframe's. Also In 1-hour, 4-hour and daily time frames and Current timeframes, support, and resistance levels are specified and trend lines are drawn so that the trader can see all levels on a chart.   In   Properties   it is possible to turn off unnecessary Lines.  In ' Tendency indicator '' , as full package of Predictions that every Trader need, there  is also the Predict
FREE
Support resistanses show
Meysam Ghasemi
Indicatori
.....................................hi....................... ................for showing high s and low s and support and resistanses .....................we have a lot of ways............................... it can be helpful for finding trends , higher highs , higher lows , lower highs , lower lows .......................today i write on of thems.......................... ........................you can enter the number of last support and resistanses .........................and it will dra
FREE
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
Indicatori
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Indicatori
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Auto Fib MT4
Part-time Day Trader
Indicatori
Fibonacci retracement levels — always ready when they matter most. Auto Fib for MT4 keeps precise, up-to-date Fibonacci levels on your chart for those who seek perfectly timed pullback entries on Fib levels, or want an extra layer of confluence alongside their regular indicators. With one click, the tool automatically detects the latest impulse move and draws Fibonacci levels from wick to wick with maximum precision. Need a clean chart for execution? Click again — the levels instantly hide. Who
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Indicatori
FOLLOW THE LINE GET THE FULL VERSION HERE: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL.  It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more
FREE
Trend Filter Pro
Aleksandr Makarov
5 (1)
Indicatori
Special offer!   https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Trend Filter Pro Trend filter indicator. Very good filter for your trading system, I recommend to use it together with - System Trend Pro   or  Quantum Entry PRO The indicator no repaint!!! Settings: Change the Period parameter for better filtering ( default is 90) Any questions? Need help?, I am always happy to help, write me in private messages or In Telegram: https://t.me/Trader35_Admin
FREE
SuperMac Free
Agus Wahyu Pratomo
4 (1)
Experts
FREE VERSION ONLY USE LOT SIZE 0.01 TO UNLOCK IT GO HERE  https://www.mql5.com/en/market/product/61498 SuperMac EA is a trading robot  for the trading on forex and trades  Scalping  Strategy and Tren Follower. This is a Trend Following system that trades in all session.   It use Multi Complex Algorithm to determine tren behaviour.  EA optimized on EURUSD, GBPUSD and NZDUSD (Use together) but can be use on other pair  Use PAIR can use 3 pairs (recommended to maximize profit) at the same time (
FREE
Raven
Dmitriy Prigodich
5 (1)
Experts
"Raven" is an expert scalper who does not use dangerous strategies in his work. It trades at the extremes of the pullback, according to the trend. Channel scalping means confidence, reliability and minimal risks. The Expert Advisor implements all types of stops from the percentage of the balance to the signal stop, so you can always control your balance and not worry. It is recommended to use a signal stop - this will optimize losses and increase profits. The first 10 copies are priced at $ 10
FREE
PZ Trendlines
PZ TRADING SLU
4.27 (11)
Indicatori
Tired of plotting trendlines? The PZ TrendLines indicator applies a mechanical approach to the construction of trend lines for you! [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It can draw up to 18 trendlines Trendlines can be optionally based on fractals Each line represents a breakout level Each trendline can be broken or rejected Configurable amount of lines Configurable colors Author Arturo López Pérez, private investor and speculator, software engineer and
FREE
Wicks UpDown Target GJ
Lee Teik Hong
Indicatori
Wicks UpDown Target GJ Wicks UpDown Target GJ is specialized in GJ forex pairs. Choppy movement up and down on the opening range every day.  Trading breakouts on London session and New York session is recommended. Guideline Entry Strategy Idea: Step 1 - Breakout Forming (Warning! Trade on London Session and New York Session) Step 2 - Breakout Starting (Take Action on your trading plan) Step 3 - Partial Close your order & set breakeven (no-risk) Step 4 - Target complete Step 5 - Don't trade
FREE
DF Fibonacci Trader Pro MT4
Mark David Griffin
Utilità
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro è un sistema di trading automatizzato progettato per MetaTrader 4. Utilizza livelli di prezzo basati su Fibonacci combinati con analisi di trend e struttura per definire punti di ingresso e di uscita. L'EA supporta posizioni sia lunghe che corte e include parametri di gestione del rischio integrati. Caratteristiche principali: • Utilizza la logica di ritracciamento ed estensione di Fibonacci per tracciare punti di ingresso, SL e TP. • Dimensione del lotto e
FREE
PZ Pivot Points
PZ TRADING SLU
4.6 (10)
Indicatori
This indicator displays pivot points in the chart, including historical vales, and supports many calculation modes for Pivot Points and S/R levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It plots historical levels for backtesting purposes It allows you to select the reference timeframe It implements different Pivot Point calculation modes It implements different SR calculation modes It implements customizable colors and sizes Calculation Modes The indicator
FREE
Two Period RSI
Libertas LLC
5 (4)
Indicatori
Two Period RSI compares long-term and short-term RSI lines, and plots a fill between them for improved visualization. Fill is colored differently according to an uptrend (short period RSI above long period RSI) or a downtrend (short period RSI below long period RSI). Short-term RSI crossing long-term RSI adds a more robust trend confirmation signal than using single period RSI alone. This is a small tool to help visualize and confirm RSI trends. We hope you enjoy! Looking for RSI alerts? You can
FREE
Super Auto Fibonacci
Muhammed Emin Ugur
Indicatori
Discover the power of precision and efficiency in your trading with the " Super Auto Fibonacci " MT4 indicator. This cutting-edge tool is meticulously designed to enhance your technical analysis, providing you with invaluable insights to make informed trading decisions. Key Features: Automated Fibonacci Analysis: Say goodbye to the hassle of manual Fibonacci retracement and extension drawing. "Super Auto Fibonacci" instantly identifies and plots Fibonacci levels on your MT4 chart, saving you tim
FREE
The Four Pillars
Andri Maulana
Indicatori
The Four Pillars: Your All-in-One Trading Powerhouse! Tired of juggling multiple indicators and missing out on perfect entries? The Four Pillars is the ultimate solution, merging four proven market analysis tools into one powerful, easy-to-use indicator. Get crystal-clear, high-conviction Buy and Sell signals directly on your chart, filtered for maximum accuracy. Stop guessing and start trading with confidence! Key Advantages & Features Precision Signals, Zero Clutter: This indicator combine
FREE
OrderBlock TS Roman
Vladislav Vlastovskii
3.8 (5)
Indicatori
Индикатор строит блоки заказов (БЗ) по торговой системе (ТС) Романа. Поиск блоков осуществляется одновременно на двух таймфремах: текущем и старшем (определяемым в настройках). Для оптимизации и игнорирования устаревших блоков в настройках задается ограничение количества дней в пределах которых осуществляется поиск блоков. Блоки строятся по правилам ТС состоящем из трех шагов: какую свечу вынесли (что?); какой свечой вынесли (чем?); правило отрисовки (как?).
FREE
Hi Low Levels Last Day MT4
Igor Vishnevskii
5 (1)
Indicatori
The free version of the Hi Low Last Day MT4 indicator . The Hi Low Levels Last Day MT4 indicator shows the high and low of the last trading day . The ability to change the color of the lines is available . Try the full version of the Hi Low Last Day MT4 indicator , in which additional indicator features are available : Displaying the minimum and maximum of the second last day Displaying the minimum and maximum of the previous week Sound alert when crossing max . and min . levels Selecting an arb
FREE
SMA Indicator
Nitu Brijesh Yadav
Indicatori
Arrow Indicator (Buy/Sell Alerts) – Simple Yet Powerful Tool!             Product Version: 1.01           Indicator Type: Trend Reversal Signals           Timeframes Supported: All (Recommended: H1, H4, D1)           Key Features: Buy Signal: Green upward arrow () appears below the candle  Sell Signal : Red downward arrow () appears above the candle Accurate Trend Reversal Detection – Based on tried and tested SMA strategy. ️ Clean Chart View – Minimalist, non-i
FREE
FlatBreakout
Aleksei Vorontsov
Indicatori
FlatBreakout (Free Version) Flat Range Detector and Breakout Panel for MT4 — GBPUSD Only FlatBreakout is the free version of the professional FlatBreakoutPro indicator, specially designed for flat (range) detection and breakout signals on the GBPUSD pair only. Perfect for traders who want to experience the unique fractal logic of FlatBreakout and test breakout signals on a live market without limitations. Who Is This Product For? For traders who prefer to trade breakout of flat ranges (breakout,
FREE
Red Dragons Support and Resistance Levels
Irina Cherkashina
Indicatori
The Red Dragons Support and Resistance Levels indicator automatically determines support and resistance levels using the proprietary algorithm based on historical and current data, so the levels are dynamic, which allows you to adjust trading targets based on the current price movement. For this reason, we use this indicator in our advisors, for example, Red Dragons, which you can purchase here: https://www.mql5.com/en/market/product/128713?source=Site +Market+MT4+New+Rating006 The panel also
FREE
WH Price Wave Pattern MT4
Wissam Hussein
4.4 (5)
Indicatori
Benvenuti nel nostro   modello di ondata di prezzo   MT4 --(modello ABCD)--     Il modello ABCD è un modello di trading potente e ampiamente utilizzato nel mondo dell'analisi tecnica. È un modello di prezzo armonico che i trader utilizzano per identificare potenziali opportunità di acquisto e vendita sul mercato. Con il modello ABCD, i trader possono anticipare potenziali movimenti di prezzo e prendere decisioni informate su quando entrare e uscire dalle negoziazioni. Versione EA:   Price Wave
FREE
Lisek Levels and Channels Indicator
Darius Hans Lischka
4.8 (20)
Indicatori
Sei pronto a diventare lo Sherlock Holmes del trading forex? ️‍️ Presentiamo l'ultimo strumento per il trading: l'indicatore Lisek Levels and Channels !!! Dimentica di fare il giocoliere con più indicatori come in un numero da circo. Abbiamo racchiuso tutto ciò di cui hai bisogno in uno spettacolo impressionante: Livelli di prezzo? Fatto! Canali di prezzo? Ci puoi scommettere! VWAP del prezzo? Oh sì! Volume On Balance? C'è tutto! E la ciliegina sulla torta? Allarmi e notifiche push
FREE
DR IDR for all sessions
Chi Chun Ho
4.93 (15)
Indicatori
Updates 9/12/2023 - If you are looking for the Spock EA, I don't sell it anymore. DM me for more info. 24/10/2023  -  Check out my other products. Starting to roll out some EAs & indicators based on this range. Currently there is no MT5 version. I am using MT4 myself. So I will spend my time mostly to develop more extensive stats for the Stats version and maybe even an EA. But I might  develop a MT5 version. All depends on the demand. Meaning, the more people request it, the bigger the chan
FREE
Tipu Heikin Ashi Panel
Kaleem Haider
4.56 (18)
Indicatori
Tipu Heikin-Ashi Panel is the modified version of the original Heiken Ashi indicator published by MetaQuotes here . A professional version of this indicator is available here . Features An easy to use Panel that shows the Heiken Ashi trend of selected timeframe. Customizable Buy/Sell alerts, push alerts, email alerts, or visual on-screen alerts. Customizable Panel. The panel can be moved to any place on the chart or minimized to allow more space. Heikin means "the average", and Ashi means "foot
FREE
UPD1 Rsi Dots Dashboard
Vitaliy Kuznetsov
5 (2)
Indicatori
L'indicatore mostra segnali basati sull'oscillatore RSI terminale sul grafico. È possibile filtrare i segnali ripetuti. Qui l'oscillatore viene utilizzato per cercare un segnale inverso. È raccomandato come punto di ingresso nelle strategie swing e nel trading dai livelli. È disponibile una dashboard multi-valuta. Con esso, puoi facilmente passare da un grafico all'altro. Nelle discussioni sui prodotti, è possibile suggerire un algoritmo in cui è possibile incorporare un dashboard. Parametri
FREE
QualifiedEngulfing
Ashkan Hazegh Nikrou
Indicatori
QualifiedEngulfing è la versione gratuita dell'indicatore ProEngulfing . ProEngulfing è la versione a pagamento dell'indicatore Advance Engulf. Scaricalo qui. Qual è la differenza tra la versione gratuita e la versione a pagamento di ProEngulfing ? La versione gratuita ha un limite di un segnale al giorno. Presentazione di QualifiedEngulfing - Il tuo indicatore professionale per i modelli Engulf su MT4 Sblocca la potenza della precisione con QualifiedEngulfing, un indicatore all'avanguardia pro
FREE
Basic Harmonic Pattern
Mehran Sepah Mansoor
4.56 (57)
Indicatori
Questo indicatore identifica i pattern armonici più popolari che predicono i punti di inversione del mercato. Questi modelli armonici sono formazioni di prezzo che si ripetono costantemente nel mercato forex e suggeriscono possibili movimenti di prezzo futuri / Versione MT5 gratuita Inoltre, questo indicatore è dotato di un segnale di entrata nel mercato e di vari take profit e stop loss. Va notato che, sebbene l'indicatore di pattern armonico possa fornire segnali di acquisto/vendita da solo,
FREE
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.82 (145)
Indicatori
Gann Made Easy è un sistema di trading Forex professionale e facile da usare che si basa sui migliori principi del trading utilizzando la teoria di mr. WD Gann. L'indicatore fornisce segnali ACQUISTA e VENDI accurati, inclusi i livelli di Stop Loss e Take Profit. Puoi fare trading anche in movimento utilizzando le notifiche PUSH. CONTATTATEMI DOPO L'ACQUISTO PER RICEVERE CONSIGLI DI TRADING, BONUS E L'ASSISTENTE EA GANN MADE EASY GRATUITAMENTE! Probabilmente hai già sentito parlare molte volte d
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (68)
Indicatori
Trend Ai indicator è un ottimo strumento che migliorerà l'analisi di mercato di un trader combinando l'identificazione della tendenza con punti di ingresso utilizzabili e avvisi di inversione. Questo indicatore consente agli utenti di navigare nelle complessità del mercato forex con fiducia e precisione Oltre ai segnali primari, l'indicatore Ai di tendenza identifica i punti di ingresso secondari che si presentano durante i pullback o i ritracciamenti, consentendo ai trader di capitalizzare le
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicatori
M1 SNIPER è un sistema di indicatori di trading facile da usare. Si tratta di un indicatore a freccia progettato per l'intervallo temporale M1. L'indicatore può essere utilizzato come sistema autonomo per lo scalping sull'intervallo temporale M1 e come parte del tuo sistema di trading esistente. Sebbene questo sistema di trading sia stato progettato specificamente per il trading sull'intervallo temporale M1, può comunque essere utilizzato anche con altri intervalli temporali. Inizialmente ho pro
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicatori
Attualmente 20% di sconto! La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo software per cruscotti funziona su 28 coppie di valute. Si basa su 2 dei nostri indicatori principali (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Offre un'ottima panoramica dell'intero mercato Forex. Mostra i valori di forza delle valute avanzate, la velocità di movimento delle valute e i segnali per 28 coppie Forex in tutti i (9) timeframe. Immaginate come migliorerà il vostro tra
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicatori
Indicatore di tendenza, soluzione unica rivoluzionaria per il trading di tendenze e il filtraggio con tutte le importanti funzionalità di tendenza integrate in un unico strumento! È un indicatore multi-timeframe e multi-valuta al 100% non ridipingibile che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti: forex, materie prime, criptovalute, indici e azioni. OFFERTA A TEMPO LIMITATO: l'indicatore di screening di supporto e resistenza è disponibile a soli 50$ e a vita. (Prezzo originale 250$) (o
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicatori
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.67 (12)
Indicatori
2 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
5 (2)
Indicatori
Game Changer è un indicatore di tendenza rivoluzionario, progettato per essere utilizzato su qualsiasi strumento finanziario, per trasformare il tuo Metatrader in un potente analizzatore di trend. L'indicatore non ridisegna e non subisce ritardi. Funziona su qualsiasi intervallo temporale e aiuta a identificare i trend, segnala potenziali inversioni, funge da meccanismo di trailing stop e fornisce avvisi in tempo reale per risposte tempestive del mercato. Che tu sia un trader esperto, un profess
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicatori
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicatori
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicatori
Currency Strength Wizard è un indicatore molto potente che ti fornisce una soluzione all-in-one per un trading di successo. L'indicatore calcola la potenza di questa o quella coppia forex utilizzando i dati di tutte le valute su più intervalli di tempo. Questi dati sono rappresentati in una forma di indice di valuta facile da usare e linee elettriche di valuta che puoi utilizzare per vedere il potere di questa o quella valuta. Tutto ciò di cui hai bisogno è collegare l'indicatore al grafico che
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicatori
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Indicatori
Day Trader Master è un sistema di trading completo per i day trader. Le systeme se compose de due indicatori. Un indicar est un signal fléché pour acheter et vendre. C'est l'indicateur de fleche que vous obtenez. Je vous fournirai le deuxième indicaur gratuitement. Le deuxième indicaur è un indicaur de tendance spécialement conçu pour être utilisé conjointement avec ces flèches. GLI INDICATORI NON SI RIPETONO E NON RITARDANO! Usare questo sistema è molto semplice. Devi solo seguire i segnali del
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.61 (170)
Indicatori
Indicatore top per MT5 che fornisce segnali accurati per entrare in un trade senza riverniciare! Può essere applicato a qualsiasi attività finanziaria: forex, criptovalute, metalli, azioni, indici.  La versione MT5 è qui Fornirà segnali di trading piuttosto precisi e ti dirà quando è meglio aprire un trade e chiuderlo. Guarda il video (6:22) con un esempio di elaborazione di un solo segnale che ha ripagato l'indicatore! La maggior parte dei trader migliora i propri risultati di trading dura
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicatori
Dynamic Forex28 Navigator - Lo strumento di trading Forex di nuova generazione. ATTUALMENTE SCONTATO DEL 49%. Dynamic Forex28 Navigator è l'evoluzione dei nostri indicatori popolari di lunga data, che combinano la potenza di tre in uno: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 recensioni) + Advanced Currency IMPULSE con ALERT (520 recensioni) + CS28 Combo Signals (Bonus). Dettagli sull'indicatore https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Cosa offre l'indicatore di forza di nuova generazione?
Volumatic Support Resistance Levels MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicatori
Offerta speciale : ALL TOOLS , solo $35 ciascuno! Nuovi strumenti   saranno   $30   per la   prima settimana   o per   i primi 3 acquisti !  Trading Tools Channel on MQL5 : Unisciti al mio canale MQL5 per ricevere le ultime novità Volumatic Support/Resistance Levels Scanner è un indicatore di supporto e resistenza che aggiunge il contesto del volume alla struttura dei prezzi. Mostrando come l’attività di trading si raggruppa attorno ai pivot recenti, aiuta gli utenti a vedere dove l’interesse d
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicatori
Una strategia intraday basata su due principi fondamentali del mercato. L'algoritmo si basa sull'analisi dei volumi e delle onde di prezzo utilizzando filtri aggiuntivi. L'algoritmo intelligente dell'indicatore fornisce un segnale solo quando due fattori di mercato si combinano in uno solo. L'indicatore calcola le onde di un certo intervallo sul grafico M1 utilizzando i dati dell'intervallo di tempo più alto. E per confermare l'onda, l'indicatore utilizza l'analisi per volume. Questo indicatore
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (28)
Indicatori
PRO Renko System è un sistema di trading altamente accurato appositamente progettato per il trading di grafici RENKO. Questo è un sistema universale che può essere applicato a vari strumenti di trading. Il sistema neutralizza efficacemente il cosiddetto rumore di mercato che consente di accedere a segnali di inversione accurati. L'indicatore è molto facile da usare e ha un solo parametro responsabile della generazione del segnale. Puoi facilmente adattare lo strumento a qualsiasi strumento di
FX Volume
Daniel Stein
4.61 (36)
Indicatori
FX Volume: Scopri il Vero Sentimento di Mercato dalla Prospettiva di un Broker Panoramica Rapida Vuoi portare la tua strategia di trading a un livello superiore? FX Volume ti offre informazioni in tempo reale su come i trader retail e i broker sono posizionati—molto prima che compaiano report in ritardo come il COT. Che tu miri a guadagni costanti o desideri semplicemente un vantaggio più solido sui mercati, FX Volume ti aiuta a individuare grandi squilibri, confermare i breakout e perfezionar
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
Indicatori
L'indicatore " Dynamic Scalper System " è progettato per il metodo di scalping, ovvero per il trading all'interno di onde di trend. Testato sulle principali coppie di valute e sull'oro, è compatibile con altri strumenti di trading. Fornisce segnali per l'apertura di posizioni a breve termine lungo il trend, con ulteriore supporto al movimento dei prezzi. Il principio dell'indicatore. Le frecce grandi determinano la direzione del trend. Un algoritmo per generare segnali per lo scalping sotto fo
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicatori
FX Power: Analizza la Forza delle Valute per Decisioni di Trading Più Intelligenti Panoramica FX Power è lo strumento essenziale per comprendere la reale forza delle principali valute e dell'oro in qualsiasi condizione di mercato. Identificando le valute forti da comprare e quelle deboli da vendere, FX Power semplifica le decisioni di trading e rivela opportunità ad alta probabilità. Che tu segua le tendenze o anticipi inversioni utilizzando valori estremi di Delta, questo strumento si adatta
PZ Swing Trading
PZ TRADING SLU
5 (3)
Indicatori
Protect against whipsaws: revolutionize your swing trading approach Swing Trading is the first indicator designed to detect swings in the direction of the trend and possible reversal swings. It uses the baseline swing trading approach, widely described in trading literature. The indicator studies several price and time vectors to track the aggregate trend direction and detects situations in which the market is oversold or overbought and ready to correct. [ Installation Guide | Update Guide | Tro
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 20%! La soluzione migliore per qualsiasi principiante o trader esperto! Questo indicatore è specializzato nel mostrare la forza della valuta per qualsiasi simbolo come coppie esotiche, materie prime, indici o futures. È il primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto alla nona riga per mostrare la vera forza della valuta di Oro, Argento, Petrolio, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ecc. Si tratta di uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente pe
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
Indicatori
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
Market Structure Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (7)
Indicatori
Il Market Structure Break Out (MSB) è uno strumento avanzato progettato per MT4 e MT5 che aiuta i trader a osservare i movimenti del mercato come strutture ordinate. L’indicatore fornisce segnali di trading tramite frecce e avvisi , sia nella direzione del trend che in quella inversa. Una delle caratteristiche più importanti di questo prodotto è il disegno di zone di offerta e domanda che non vengono rimosse . Inoltre, la funzionalità di backtest in tempo reale permette ai trader di valutare le
EZT Trend
Tibor Rituper
4.67 (3)
Indicatori
L'indicatore EZT Trend ti mostrerà la tendenza, il pullback e le opportunità di ingresso. Sono disponibili filtri opzionali e tutti i tipi di avvisi. Vengono aggiunti avvisi tramite posta elettronica e notifiche push. Stiamo anche sviluppando un EA basato su questo indicatore, che sarà presto disponibile. È un indicatore multifunzionale composto da due istogrammi di colore e una linea. È una rappresentazione visiva della direzione e della forza di un trend, inoltre troverai divergenze molte vo
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Indicatori
Presentazione del       Grafici   Quantum Heiken Ashi PRO Progettate per fornire informazioni chiare sulle tendenze del mercato, le candele Heiken Ashi sono rinomate per la loro capacità di filtrare il rumore ed eliminare i falsi segnali. Dì addio alle confuse fluttuazioni dei prezzi e dai il benvenuto a una rappresentazione grafica più fluida e affidabile. Ciò che rende il Quantum Heiken Ashi PRO davvero unico è la sua formula innovativa, che trasforma i dati tradizionali delle candele in barre
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
Indicatori
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicatori
Questo indicatore è una super combinazione dei nostri 2 prodotti Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Funziona per tutti i time frame e mostra graficamente l'impulso di forza o debolezza per le 8 valute principali più un simbolo! Questo indicatore è specializzato nel mostrare l'accelerazione della forza delle valute per qualsiasi simbolo come oro, coppie esotiche, materie prime, indici o futures. Primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto all
Gold AMS
Aleksandr Makarov
Indicatori
Gold AMS   - is a good technical stock indicator. The indicator algorithm analyzes the asset price movement and reflects volatility and potential entry zones. The indicator 100% does not repaint!!! The best indicator signals: If a signal appears, it does not disappear! Unlike indicators with redrawing, which lead to loss of deposit, because they can show a signal and then remove it. Trading with this indicator is very easy. We wait for a signal from the indicator and enter the transaction, a
Altri dall’autore
AE MarketInfo Full indicator
Evgenii Averkiev
Indicatori
Market Info Display è un indicatore versatile che mostra importanti informazioni di mercato organizzate in un'interfaccia intuitiva direttamente sul grafico. Le sue caratteristiche sono progettate per visualizzare in modo efficiente i dati che aiutano i trader a prendere decisioni informate.  Fornisce dati sullo spread corrente, tempo fino alla chiusura della candela, sessione di negoziazione corrente, volume, volatilità, variazione del prezzo giornaliero e ATR (volatilità giornaliera). L'indi
AE CPD Pro indicator
Evgenii Averkiev
Indicatori
"CPD-Pro" - "Candlestick Pattern Detector Pro" (Professional candle pattern detector with multilevel filtering) Main features: 1. Comprehensive recognition of candle patterns (39 types): • Strong reversals: Hammer, Hanged, Absorption, Morning/Evening Star, Shooting Star, Dark Cloud • Weak reversals: Tweezers, Belt Grip, Three Crows • Continuation Patterns: Mat Hold, Three Methods, Tasuki Window • Unclassified: Dodge patterns, counterattacks 2. Multi-level filtration system: • Zone levels (multi
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione