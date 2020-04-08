AE MarketInfo Full indicator

Market Info Display — это универсальный индикатор, отображающий важную рыночную информацию, организованную в удобном интерфейсе прямо на графике. Его функции рассчитаны на эффективное отображение данных, которые помогают трейдерам принимать взвешенные решения. 

Он предоставляет данные о текущем спреде, времени до закрытия свечи, текущей торговой сессии, объеме, волатильности, изменении цены за день и ATR (дневной волатильности).

Индикатор поддерживает многоязычную настройку (русский и английский языки), что делает его удобным для пользователей из разных стран.

Из панели можно убрать не нужную информацию, чтобы не занимать много места на графике, также часть информации скрывается простым щелчком мыши по панели.
 
 

Каждая настройка позволяет гибко адаптировать индикатор под требования пользователя.
Назначение настроек индикатора:
1. Show_MainInfo (Показывать основную строку) -    Отображение основной информации: пара, таймфрейм и текущая цена.
2. Show_Spread (Показывать спред) -   Включает отображение текущего спреда в пипсах.
3. Show_TimeLeft (Показывать время до закрытия) -  Показывает оставшееся время до закрытия текущей свечи.
4. Show_SwapInfo (Показывать значения свопа) -   Отображает свопы (длинные и короткие позиции).
5. Show_Sessions (Показывать торговые сессии) -   Показывает текущую торговую сессию (Азиатская, Европейская, Американская).
6. Show_Volatility (Показывать волатильность) -   Показывает среднюю волатильность за заданный период.
7. Show_Volume (Показывать объем) -   Отображает текущий объем и средний объем за предыдущие периоды.
8. Volatility_Period (Период для расчета волатильности) -   Количество свечей для вычисления средней волатильности.
9. Font_Size (Размер шрифта) -   Устанавливает размер шрифта для текста индикатора.
10. Font_Type (Тип шрифта) -   Шрифт, используемый для отображения текста.
11. Text_Color (Цвет текста) -   Цвет текста основной информации.
12. Info_Color (Цвет дополнительной информации) -   Цвет текста для дополнительной информации (например, свопы, объем).
13. Background (Цвет фона) -   Цвет фона для меток индикатора.
14. Corner (Угол экрана) -   Угол графика, где будет отображаться информация (0–3).
15. X_Distance (Отступ по X) -   Горизонтальный отступ от выбранного угла.
16. Y_Distance (Отступ по Y) -   Вертикальный отступ от выбранного угла.
17. Line_Spacing (Отступ между строками) -   Расстояние между строками текста.
18. Value_Offset (Расстояние между названием и значением) -    Отступ между названием параметра и его значением.
19. Show_ATR_Info (Показывать информацию об ATR) -    Управляет отображением данных о дневном ATR, пройденном и доступном диапазоне.
20. Use_English (Использовать английский язык) -   Переключение языка интерфейса между английским (`true`) и русским (`false`, по умолчанию). 


