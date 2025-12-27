AE MarketInfo Full indicator

Market Info Display est un indicateur polyvalent qui affiche des informations importantes sur le marché, organisées dans une interface conviviale directement sur le graphique. Ses fonctionnalités sont conçues pour afficher efficacement les données qui aident les traders à prendre des décisions éclairées.

Il fournit des données sur le spread actuel, le temps écoulé avant la clôture de la bougie, la séance de négociation en cours, le volume, la volatilité, le changement de prix quotidien et l'ATR (volatilité quotidienne).





L'indicateur prend en charge les paramètres multilingues (russe et anglais), ce qui le rend convivial pour les utilisateurs de différents pays.





Dans le panneau, vous pouvez supprimer les informations inutiles, afin de ne pas occuper beaucoup d'espace sur le graphique, et une partie de l'information est cachée par un simple clic sur le panneau.





Chaque réglage permet d'adapter l'indicateur de manière flexible aux besoins de l'utilisateur.

Affectation des paramètres de l'indicateur:

1. Show_MainInfo (Afficher la ligne principale) - Affiche les informations de base: paire, période et prix actuel.

2. Show_Spread ( Afficher la propagation) - Active l'affichage de la propagation actuelle en pips.

3. Show_TimeLeft (Afficher l'heure avant la fermeture) - Affiche le temps restant avant la fermeture de la bougie en cours.

4. Show_SwapInfo (Afficher les valeurs de swap) - Affiche les swaps (positions longues et courtes).

5. Show_Sessions (Afficher les sessions de trading) - Affiche la session de trading en cours (asiatique, européenne, Américaine).

6. Show_Volatility (Afficher la volatilité): Affiche la volatilité moyenne sur une période donnée.

7. Show_Volume (Afficher le volume): Affiche le volume actuel et le volume moyen des périodes précédentes.

8. Volatility_Period (Période de calcul de la volatilité) - nombre de bougies pour calculer la volatilité moyenne.

9. Font_Size (taille de la police) - Définit la taille de la police pour le texte de l'indicateur.

10. Font_Type ( type de police): Police utilisée pour afficher le texte.

11. Text_Color (couleur du texte) - la Couleur du texte des informations de base.

12. Info_Color ( couleur des informations supplémentaires) - la Couleur du texte pour les informations supplémentaires (par exemple, swaps, volume).

13. Background (couleur d'arrière - plan): couleur d'arrière-Plan des étiquettes d'indicateur.

14. Corner (Coin de l'écran) - l'Angle du graphique où les informations seront affichées (0-3).

15. X_distance (Indentation X): indentation horizontale Par rapport à l'angle sélectionné.

16. Y_distance: indentation verticale Par rapport à l'angle sélectionné.

17. Line_spacing (Indentation entre les lignes) - Espacement entre les lignes de texte.

18. Value_Offset (Distance entre le nom et la valeur) - Indentation entre le nom du paramètre et sa valeur.

19. Show_ATR_Info (Afficher les informations sur l'ATR) - Contrôle l'affichage des données sur l'ATR quotidien, la distance parcourue et la plage disponible.

20. Use_English (Utiliser l'anglais) - Bascule la langue de l'interface entre l'anglais ('true') et le russe (`false', par défaut).