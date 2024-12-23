Usd Killer Gemini AI Scalper MT5

USD Killer Gemini EA è la soluzione per i trader che desiderano massimizzare le proprie operazioni con la sicurezza di una strategia solida e altamente automatizzata. Sviluppato da Felipe FX, questo EA di prossima generazione combina tecnologia all'avanguardia e indicatori avanzati per offrire un trading efficiente e redditizio.

Indicatori avanzati per confermare le voci, USD Killer è stato sviluppato con tutta la potenza dell'intelligenza artificiale Gemini e troviamo modelli che si verificano quotidianamente sul grafico, aumentando l'assertività a lungo termine.

Funzionalità configurabili
Martingala: un approccio intelligente che aumenta la dimensione del lotto su ogni operazione successiva dopo una perdita, con l'obiettivo di garantire operazioni positive e sicure a lungo termine.

Percentuale di prelievo: controlla il rischio in modo efficace con la funzione che adegua gli ordini in base alla percentuale di prelievo, garantendo protezione per il tuo capitale.

Obiettivi giornalieri: imposta obiettivi di trading giornalieri e limiti di perdita per una gestione del rischio semplificata ed efficace. L'EA interrompe automaticamente le operazioni quando vengono raggiunti i limiti.

Filtro del segnale giornaliero: utilizza segnali basati sulla chiusura della precedente candela giornaliera per determinare le voci nei nuovi ordini, aumentando la precisione del trading.

Volume del lotto: controlli rigorosi assicurano che il volume degli scambi sia sempre entro i limiti consentiti dal broker, evitando ordini rifiutati.

Vantaggi
Automazione completa: lascia che sia l'EA a eseguire tutte le analisi e le operazioni mentre tu ti concentri su altre attività. Ideale per i trader che cercano l'automazione completa senza compromettere la sicurezza e le prestazioni.

Gestione del rischio: implementando strategie come Martingale e controllo del prelievo, USD Killer EA fornisce un approccio equilibrato tra rischio e rendimento.

Sicurezza e affidabilità: robuste funzioni per la chiusura degli ordini, i controlli dei margini e la convalida del volume dei lotti garantiscono che le tue operazioni vengano eseguite senza intoppi.

Strutture quotidiane
Operazioni automatizzate: il monitoraggio costante del mercato non è necessario. L'EA esegue analisi ed esegue operazioni automaticamente.
Prodotti consigliati
GL Scalper EA
Fernando De Paljla Silva
Experts
GL Scalper EA uses Pure Price Action and Linear Gradient Strategy to identify a market entry signal.  This setup is frequently used by professional traders around the world. If you want a reliable EA, GL Scalper EA is for you.  GL Scalper EA   does not use AI or martingale, it does not work miracles, but it is safe. The results shown in the images are out of sample, therefore much more reliable. The GL Scalper EA has been subjected to a long period of more than ten years of Backtesting with Tick
Trigger Zone EA
Fabio Conrado Ortolan
Experts
Trigger Zone Elite EA – Trading Dinamico con Gestione del Rischio Avanzata Sblocca la potenza del breakout trading con Trigger Zone Elite EA – una soluzione completamente automatizzata per MetaTrader 5, progettata per unire disciplina, coerenza e protezione del capitale . Questo EA identifica i livelli di breakout dei massimi e minimi del periodo specificato , applica filtri di tendenza robusti e gestisce ogni operazione con un trailing stop adattivo personalizzabile e strumenti avanzati di ges
Detrended scalper jpy points robot
Ekaterina Saltykova
Experts
Introducing to your attention a unique trading advisor "Detrended scalper jpy points robot", designed for trading with major JPY crosses. The idea is based on a modified indicator, detrended price oscillator, whose task is to eliminate the influence of the trend on price movements. This greatly simplifies the process of determining overbought/oversold cycles. The focus is on analyzing short cycles: long market cycles consist of several short ones. By analyzing the short components, we can more
Quant Trade Freedom
Renan De Souza Quinelato
Experts
O que é “QUANT TRADE FREEDOM” ? EA QUANT TRADE FREEDOM é um software de negociação totalmente automatizado, especialmente projetado para negociação lucrativa com a plataforma de negociação METATRADE 5 (MT5). Pode negociar Forex, Commodities, Índices, Crypto, Energies. Como funciona o robô EA QUANT CORRELATION FOREX ? EA QUANT TRADE FREEDOM é um software 100% automatizado que define a melhor tendência para entrar em ordens de negociação no lugar de um trader humano. O QUANT TRADE FREEDOM  entra e
Amaris EA MT5
Mohamed Kamel Touati
Experts
prezzo attuale 99 $ - sarà presto aumentato- Adding on the attractive price  , I will give those who buy AMARIS an other  SUCCESSFUL BREAKOUT EA for free  AMARIS EA è un robot di trading completamente automatizzato che utilizza una strategia di scalping notturno di grande successo che ha dimostrato la sua efficacia nel corso degli anni, AMARIS farà trading solo durante le ore notturne molto tranquille e doux utilizzando molti filtri, misure di sicurezza e stop loss, può fare trading su più co
Prime Trader
Abderrahmane Benali
Experts
PrimeTrader EA – Advanced Trading Expert Advisor PrimeTrader EA is a professional Expert Advisor that combines multiple powerful indicators to generate precise entry and exit signals. It is designed to adapt to different market conditions, with advanced trade management features and a built-in info panel to keep you updated on your account status in real time. * Introductory Offer : the current price is only   99 USD   After the first 10 purchases, the price will increase to   149 USD , and grad
Trading Tiger
Pran Gobinda Basak
Experts
Il trading di Tiger Expert Advisor per MT5 verrà scambiato come ingresso snipper con la tendenza I tuoi soldi saranno sempre al sicuro con questo Expert Advisor Non puoi iniziare con 100 dollari       4. Se corri a 10 coppie di valute e il tuo profitto variabile è superiore a 9 usd a 0,01 lot trade, chiuderà tutte le posizioni            Puoi anche modificarlo Non utilizzare questo EA in oro o in qualsiasi altra criptovaluta È possibile utilizzare in GBPUSD, EURUSD, USDCHF, EURJPY ques
Xauron
Roberto Liguoro
5 (2)
Experts
XAURON EA – Il tuo nuovo alleato per fare trading sull’oro (XAU/USD) XAURON è un Expert Advisor premium progettato per individuare i migliori breakout sull’oro con una strategia avanzata, sicura e adattiva. LINK TO MYFXBOOK LIVE SIGNAL Ogni strategia automatica può dare risultati molto diversi in base a fattori come: il broker utilizzato, il tipo di esecuzione, la latenza, la qualità del server VPS, e soprattutto il periodo e le condizioni di mercato in cui viene attivata. Inoltre, è ormai com
MA Momentum Scalper
Ming Ying Lee
Experts
Elevate your trading with advanced Moving Average crossover strategies. Building on the success of the AI Momentum Scalper, the MA Momentum Scalper delivers a refined approach to market entry using the power of Moving Average crossovers to identify high-probability trading opportunities. $499 (6 copy remaining at this price, final price will be $999)  Why Moving Average Crossovers Work The MA Momentum Scalper capitalizes on one of trading's most reliable technical patterns - Moving Average cro
Bollinger Bands Scalper WIN
Lucas Silva Costa
Experts
Este robô de trading automático foi desenvolvido com base no indicador técnico Bandas de Bollinger , uma ferramenta amplamente utilizada para medir a volatilidade do mercado e identificar possíveis zonas de reversão de preço. A estratégia consiste em monitorar o comportamento do preço em relação às bandas superior e inferior. Quando o preço atinge a banda inferior, o robô interpreta como uma possível região de sobrevenda e pode abrir uma operação de compra , buscando a reversão em direção à méd
GoldenTrade
Serhii Sharlai
Experts
After purchase, be sure to contact me to receive your personalized settings. GoldenTrade – Professional Trading Robot for XAUUSD GoldenTrade is a fully automated trading algorithm designed for trading XAUUSD (Gold). The robot was developed with a strong focus on stability, reliability, and risk control. The algorithm does not use martingale, grid, or averaging strategies, making it a safe solution for long-term trading. The strategy is based on the analysis of short-term volatility, micro-trends
Go Eleven
Fabio Oliveira Magalhaes
5 (1)
Experts
This robot only operates 20 minutes a day during market opening! Recommended for mini Index and mini dollar! Parameters: Initial Volume (recommended: 1 to $ 300) Enable auto volume Ratio x volume balance Subsequent volumes (separate by,) TakeProfit (gain, 0 ñ use) MaxOrders Enable trailing stop function Profit points for triggering trailing  Trailing stoploss distance DistChannel Maximum skidding CreateRowsBreakup = false; ColorRowsRup = clrGold; MagicNumber (ID #)
Vikopo RSI Martingale MT5
Farahbod Nikfar
Experts
Dear traders and investors, Introducing   Vikopo RSI Martingale MT5 , Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 15 years. MT4 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/114480 products List : https://www.mql5.com/en/users/vikopoadvise/seller Strategy Introduction : When utilizing this robot, we have harnessed the power of cutting-edge neural plugins to enhance its capabilities. By integrating these neural plugins, our trading robot is equipped with a
Candle Wick Hunter Pro
Jason Smith
Experts
Candle wick Hunter - Advanced Precision Wick Trading EA (Fully Featured) Professional Wick Reversal Strategy with Scalping Features What it does: Targets high-probability wick reversal setups on XAUUSD (optimized for gold) but can be used an Oil, Forex, Crypto and indices Flexible entry modes: Fixed pip wicks or % of candle size Advanced scalping features: Trailing stops, breakeven, quick partial closes Smart risk management: Fixed lots or % risk per trade Optional ATR-based dynamic stops or fi
Bot Classic
Andriy Sydoruk
Experts
Professional robot Bot Classic, which implements the classic two moving average trading strategy. When two moving averages cross each other, a signal to buy or sell is formed. The direction of the signal is set in the settings and depends on which of the moving averages is smaller and which is larger, and also on whether the inversion is enabled. This adviser works with any forex pair. For cyclic re-optimization, optimization is performed for one week on a minute chart, the predicted run time b
Vikopo Combo Diamond MT5
Farahbod Nikfar
Experts
Dear traders and investors, Introducing    Vikopo Combo Diamond MT5 , Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 15 years. MT4 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/115387 products List : https://www.mql5.com/en/users/vikopoadvise/seller Strategy Introduction : When utilizing this robot, we have harnessed the power of cutting-edge neural plugins to enhance its capabilities. By integrating these neural plugins, our trading robot is equipped with a
Doji Hunter EA
Renato Takahashi
Experts
*** SALE *** PROMO PRICE *** Doji Hunter EA  is a  candlestick reader  reversal expert advisor that recognizes candlestick pattern  DOJI , either for  long  or  short  trades.  Stochastic Oscillator ,  Bollinger Bands  and  On Balance Volume (OBV)  can be configured and used as  trade in filters. So, it´s possible to trade only dojis that are created under determined region of bands or a limit value of stochastic.  Takeprofit  and  Stoploss  can be configured as  fixed  ones or as  Stochastic  
SpeedMachines
Chuang Liu
Experts
AI Speed ​​Machine (MT5) is an EA that uses machine learning and transaction-derived risk assessment. It is a powerful tool for sniping EURUSD. It can make the best strategy based on fund management, market risk management, and indicator evaluation. It combines machine learning and data analysis to train and learn historical data to predict market price trends and accurately identify trading signals. It can maximize the profit of % under advantageous market conditions, which is more obvious in
Gold Scalper Market DNA Robot MT5
Harsh Tiwari
Experts
The Gold Trading Robot is a state-of-the-art software tool designed to revolutionize the way investors trade in the gold market. This cutting-edge technology combines sophisticated algorithms with advanced artificial intelligence to provide users with a powerful tool for maximizing their profits and minimizing potential risks. With the Gold Trading Robot, users can access real-time analysis of market trends, historical data, and other crucial information to make informed trading decisions. The
AutoVerse
Pham Cong Chinh
Experts
AutoVerse EA – Your All-in-One, Fully Customizable Trading Solution AutoVerse EA is a powerful and intuitive expert advisor designed for traders who want full control over their strategy without writing a single line of code. With a visual interface , integrated strategy builder , and smart multi-currency support , AutoVerse EA adapts to your trading style — not the other way around. Key Features : Strategy Customization : Build your own strategy using visual signal combinations and advanc
Gold Quant Ai
Hizbullah Mangal
5 (2)
Experts
!!! IC Markets broker only.   If you use any other broker, your results will differ. All signals and backtests are run on   IC Markets —one of the best and most trusted brokers. !!! Special Launch Offer – Get Gold Quant AI + FREE Gold Range Breaker EA Gold Quant AI – Intelligent Gold Trading with Precision Launch Price: $50 (limited – 5 licenses only) → $150 → $1,999 Price increases by $50 after every 10 sales (1 copy left at the price of $150, next price $200)   Meet Gold Quant AI I’m Gold Qu
Mushroom Multi Level recovery zone
Thawinchai Waharam
Experts
Mushroom: Multi-Level Bi-Directional Strategy1. Strategy Overview: Multi-Level Bi-Directional This strategy aims to capture profits by anticipating the direction of the market. Normally, price moves in a trending direction, so trade entries are placed as follows: Buy Stop: Expecting the price to continue rising Sell Stop: Expecting the price to continue falling However, because the market can move in either direction, the system is designed to ensure profits regardless of the trend. This is achi
EA Loc Trade
Francisco Alexandre Da Cruz Junior
Experts
EA developed to operate at specific price locations on the chart, in relation to a TimeFrame higher than the current one. After defining the direction of positions through locations, the EA seeks to identify candlestick patterns as a trigger to open a position. The parameters being: StartHour=00; //Start hour(operations) StartMinute=00; //Start minute(Operations); FinalHour=17; //End Hour(Operations) FinalMinute=00; //End Minutes(Operations) CloseHour=18; //Position Closing Hour (open operations
Dunnigan EA
Fernando De Paljla Silva
Experts
Dunnigan EA uses Pure Price Action and Willian Dunnigan's strategy to identify a market entry signal.  This setup is frequently used by professional traders around the world. If you want a reliable EA, Dunnigan EA is for you.  Dunnigan EA   does not use AI or martingale, it does not work miracles, but it is safe. The results shown in the images are out of sample, therefore much more reliable. The Dunnigan EA has been subjected to a long period of more than ten years of Backtesting with Tick by T
Multicurrency Hedge MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Multicurrency Hedge is an Automatic Trading Robot based on Standard Deviation. The EA is suitable for both beginners and experienced traders. The Main trade is when the price goes beyond the Standard Deviation on the Main Currency pair, and then the trading on other pairs is executed, the Multicurrency Grid is Activated. Install EA on VPS and on one Currency pair "EURUSD", Timeframe M15, Minimum deposit $1,000, Leverage 1:500. PARAMETERS: SD_TIMEFRAME - time frame for signals search; SD_APRI
Jarvis Gold EA
Aleksei Butler
Experts
Un esperto basato su rete neurale è un programma progettato per il trading automatizzato nel mercato Forex utilizzando tecnologie di rete neurale e intelligenza artificiale. Questo sistema elabora e analizza grandi quantità di dati dal mercato Forex, inclusi movimenti dei prezzi, volumi di scambi, indicatori tecnici e altri fattori, per prendere decisioni di acquisto o vendita e fornire risultati accurati e affidabili. Imposta sempre lo Stop Loss e dispone di diversi algoritmi di Trailing Stop t
Golden Aegis EA
Aiireza Arjmandi Nezhad
Experts
GoldenAegis: Un EA Specializzato sull'Oro per le Sfide delle Prop Firm GoldenAegis, un Expert Advisor (EA) di punta della serie Nirvana, è uno strumento di trading sistematico progettato specificamente per l'Oro (XAUUSD) e per i trader che mirano a superare le sfide delle società di prop trading (Prop Firm). Strategia e Filosofia di Base Questo EA è il culmine di oltre un decennio di esperienza pratica sul mercato. La filosofia di base è quella di automatizzare una strategia di trading testata
HFT SP500 Master
EDUARDO RODRIGUES NASCIMENTO
Experts
Explore unique opportunities with precision in decisive moments of the financial market. You will be able to execute trades using a strategy that major banks and brokers utilize through high-frequency trading robots. Breaking News has been validated for years—its strategy was initially crafted manually and then carefully automated to ensure it performs exactly as needed to achieve high performance. When I was creating this strategy, I recorded over 40 screen videos to ensure everything was wor
MoneyMachine MT5 EA
Genetic Graphics, Inc.
Experts
MoneyMachine MT5 Expert Advisor is a fully automated forex trading robot designed using our ten unique trading strategies that we have developed over the years. In addition, you get a Metatrader 5 Expert Advisor builder featuring many technical indicators. We assign each of these strategies weights to determine how much they contribute to each trade. The combination of these successful strategies ensures maximum efficiency. Each strategy loops through different settings for signal confirmation.
Nova Bot AUD
Cem Ummak
5 (1)
Experts
Meet Nova Trading Bot Nova is a powerful automated trading system that combines hedge and grid strategies. It adapts intelligently to market conditions and manages your trades with discipline, precision, and efficiency — all on your behalf. Key Features That Put You Ahead: Hybrid Strategy: Nova merges hedge and grid mechanics into a balanced and effective structure. While optimized for AUD pairs (with a focus on AUDCAD), it can be easily customized for other pairs. Full User Control: All setti
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (322)
Experts
Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.87 (31)
Experts
Simbolo XAUUSD Timeframe H1-M15 (qualsiasi) Tipo Intelligenza artificiale Supporto per ordini singoli SÌ Deposito minimo 500   USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con QUALSIASI broker SÌ (supporta broker a 2 o 3 cifre. Qualsiasi valuta del conto. Qualsiasi nome del simbolo. Qualsiasi fuso orario GMT.) Esecuzione senza configurazione SÌ Se ti interessa l’intelligenza artificiale applicata al trading, iscriviti al mio canale. Studio i progressi più recenti nel machine learning, con
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (15)
Experts
Quantum King EA: potenza intelligente, raffinata per ogni trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prezzo di lancio speciale Segnale in diretta:       CLICCA QUI Canale Quantum King:       Clicca qui ***Acquista Quantum King MT5 e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli! Gestisci   le tue attività di trading con precisione e disciplina. Quantum King E
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
5 (15)
Experts
Aura Ultimate: l'apice del trading tramite reti neurali e il percorso verso la libertà finanziaria. Aura Ultimate rappresenta il prossimo passo evolutivo nella famiglia Aura: una sintesi di architettura AI all'avanguardia, intelligenza adattabile al mercato e precisione basata sul controllo del rischio. Basata sul DNA collaudato di Aura Black Edition e Aura Neuron, si spinge oltre, fondendo i loro punti di forza in un unico ecosistema multi-strategia unificato, introducendo al contempo un live
Remstone
Remstone
5 (7)
Experts
Remstone non è il classico Expert Advisor.   Combina anni di ricerca e gestione patrimoniale. Live:   Remstone Club   ICMarkets   LMAX   Tickmill The price increases by $1,000 every profitable year.   2026 price: $3,000 Dal 2018   , la mia ultima società, Armonia Capital, ha fornito il segnale ARF a Darwinex, un gestore patrimoniale regolamentato dalla FCA, raccogliendo 750.000 dollari. Padroneggia 4 classi di attività con un unico consulente! Nessuna promessa, nessun adattamento, nessuna illus
The ORB Master
Profalgo Limited
5 (10)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOZIONE DI LANCIO: NUMERO DI COPIE MOLTO LIMITATO DISPONIBILE AL PREZZO ATTUALE! Prezzo finale: 990$ Da 349$: scegli 1 EA gratis! (per un massimo di 2 numeri di conto commerciale) Offerta Combo Definitiva     ->     clicca qui UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO:   Clicca qui   LIVE RESULTS REVISIONE INDIPENDENTE Benvenuti a "The ORB Master"   :   il tuo vantaggio nell'apertura dei breakout di range Sfrutta la potenza della strategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master E
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
4.17 (24)
Experts
Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek. Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero. Segnale live __________ Configurazione Timeframe: H1 Leva: min. 1:30 Deposito: min. $200 Simbolo: XAUUSD Broker: tutti Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversi
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (25)
Experts
AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (482)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan  o  Quantum King  gratis!*** Chiedi in privato per maggiori d
One Man Army
Ihor Otkydach
5 (4)
Experts
Solo 2 copie disponibili a 599 $ Prossimo prezzo: 699 $ Senza esagerazioni e senza rischi inutili. Con un drawdown minimo: One Man Army è un sistema di trading multivaluta progettato sia per il trading personale sia per le società di prop trading. Segue una strategia di scalping basata sulle correzioni e inversioni di mercato a breve e medio termine, operando tramite ordini limitati pendenti. Questo robot di trading non indovina la direzione del mercato — entra ai livelli di prezzo migliori con
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (7)
Experts
Canale di trading Forex EA su MQL5: Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie. La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo salirà a $499. - SEGNALE REALE Rischio basso: https://www.mql5.com/it/signals/2302784 IC Markets - Rischio elevato:   https://www.mql5.com/it/signals/2310008 Le istruzioni di installazione complete per il corretto funzionamento di EA AI Gold Sniper sono aggiornate all'indiri
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.58 (36)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.83 (122)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (24)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.76 (34)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.44 (84)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (4)
Experts
Strategia di trading ibrida per XAUUSD – Combinazione di sentiment delle news & squilibrio del book degli ordini La strategia presentata combina due approcci di trading raramente utilizzati ma altamente efficaci in un sistema ibrido sviluppato esclusivamente per il XAUUSD (oro) su grafico a 30 minuti . Mentre gli Expert Advisor tradizionali si basano su indicatori predefiniti o semplici strutture tecniche, questo sistema si fonda su un modello intelligente di accesso al mercato, che integra dati
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (123)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.31 (68)
Experts
SmartChoise EA – Sistema di Trading Alimentato da Reti Neurali per XAU/USD (Oro) su Timeframe M1 Il manuale utente è disponibile tramite il link sulla mia pagina profilo — contiene spiegazioni dettagliate di tutte le impostazioni e opzioni. Sul canale Telegram puoi anche trovare diversi account che utilizzano SmartChoise con differenti saldi, livelli di rischio e configurazioni. È un ottimo modo per vedere le reali prestazioni dell’EA su più broker e condizioni. Prezzo ridotto per ora. Questo EA
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (2)
Experts
HFT AI FAST SCALPER V10.1 La versione più avanzata del nostro EA fino ad oggi, completamente ricostruita con decisioni basate sull’IA , votazione multi-IA e logica di trading dinamica . Ora non è più limitato solo a XAUUSD (Oro) su M1, ma supporta anche BTCUSD e ETHUSD , con ingressi ad alta frequenza, gestione intelligente del rischio e piena adattabilità. Questo EA combina IA gratuite connesse tramite OpenRouter con filtri avanzati per un trading di precisione in qualsiasi condizione di mer
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.69 (16)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Macchina di Apprendimento + Modello di Apprendimento XGBoost +112 IA a Pagamento e Gratuite + Sistema di Votazione + Prompt Esterni ed Editabili) Mentre la maggior parte degli EA sul mercato afferma di utilizzare "IA" o "reti neurali" ma in realtà esegue solo script di base, Aria Connector EA V4 ridefinisce cosa significa il trading veramente alimentato dall'IA. Questa non è teoria, non è esagerazione di marketing, è una connessione diretta e verificabile tra la tua pia
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Experts
Ciao a tutti, mi presento: Sono   Quantum StarMan,   il membro più elettrizzante e fresco della famiglia   Quantum EAs   . Sono un EA multivaluta completamente automatizzato, in grado di gestire fino a 5 coppie dinamiche:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Con la massima precisione e un'incrollabile responsabilità, porterò il tuo trading a un livello superiore. Ecco il punto: non mi affido alle strategie Martingala. Utilizzo invece un sofisticato sistema a griglia progettato per gar
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (25)
Experts
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ]   Conti consigliati: Standard con leva elevata, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO ecc.) Lo sviluppatore di questo EA ha dimostrato la propria professionalità con la qualità dei suoi altri robot. Con Volume Hedger EA  Grazie alla funzione di definizione della strategia di ingresso tramite Indicatore Personalizzato, non avrai più bisogno di acquistare altri EA! Questo EA è un algoritmo di trading avanzato che comb
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prezzo: 606$ -> 808$ Segnale:   ENEA Manuale d’uso:  Manual ENEA mt5 – Cambio di regime + GPT5 con Modelli di Markov Nascosti (HMM) ENEA mt5 è un algoritmo di trading all’avanguardia, completamente automatizzato, che combina la potenza dell’intelligenza artificiale sotto forma di ChatGPT-5 con l’analisi statistica precisa di un Modello di Markov Nascosto (HMM). Monitora il mercato in tempo reale, identificando anche stati di mercato complessi e difficili da rilevare (regimi) e regolando dinam
Zenith FX EA MT5
Maxim Kurochkin
3.5 (2)
Experts
Zenith FX – Sistema Avanzato di Intelligenza Artificiale Meccanica Panoramica Zenith FX rappresenta la nuova generazione di architettura algoritmica progettata per offrire precisione a livello istituzionale su XAUUSD (Oro) e USDJPY (Dollaro/Yen Giapponese) . Basato sulla struttura analitica introdotta in Axon Shift e Vector Prime, il sistema integra un quadro neurale rinforzato, in grado di adattarsi in tempo reale alla volatilità, alle variazioni di liquidità e alle correlazioni tra metalli e
Syna
William Brandon Autry
5 (4)
Experts
Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e proto
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (24)
Experts
EA New Player — Un Expert Advisor di Trading di Nuova Generazione Non si limita a fare trading: cambia le regole del gioco. EA New Player è un innovativo Expert Advisor di portafoglio per MT5, basato su sette comprovate strategie di analisi tecnica. Non utilizza l'intelligenza artificiale, ma supera molte soluzioni di reti neurali grazie alla sua architettura sofisticata, alla logica trasparente e al sistema di filtraggio dei segnali flessibile. PROMOZIONE 1+1: Acquista un Expert Advisor e rice
Goldbot One MT5
Profalgo Limited
5 (14)
Experts
PROMOZIONE DI LANCIO: Ne sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ NOVITÀ: acquista Goldbot One e scegli 1 EA gratis!! (per 2 account commerciali) UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO:   Clicca qui   Offerta Combo Ultimate     ->     clicca qui LIVE SIGNAL Vi presentiamo     Goldbot One   , un robot di trading altamente sofisticato progettato per il mercato dell'oro. Concentrandosi sul breakout trading, Goldbot One sfrutta sia i livelli di supporto che quelli di resistenza p
GOLD Dahab
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
4.5 (6)
Experts
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – making your entry more expensive. Secure GOLD Dahab at the current price before the next
Altri dall’autore
Golden Scalper PRO
Felipe Jose Costa Pereira
3 (2)
Experts
Golden Scalper PRO: La nostra tecnologia al tuo fianco! Manuale e file di configurazione: contattami dopo l'acquisto per ricevere il manuale e i file di configurazione. Prezzo: Il prezzo aumenta in base al numero di licenze vendute. Copie disponibili: 3 Fare trading sull'oro, uno degli asset più volatili del mercato finanziario, richiede grande precisione, analisi rigorosa e una gestione del rischio estremamente efficace. Golden Scalper PRO è stato sviluppato proprio per integrare questi pilast
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (1)
Experts
Javier Gold Scalper: La nostra tecnologia al tuo fianco! Manuale e file di configurazione: contattami dopo l'acquisto per ricevere il manuale e i file di configurazione. Prezzo: il prezzo aumenta in base al numero di licenze vendute. Copie disponibili: 5 Fare trading sull'oro, uno degli asset più volatili del mercato finanziario, richiede elevata precisione, un'analisi accurata e una gestione del rischio estremamente efficace. Il Javier Gold Scalper è stato sviluppato proprio per integrare ques
Golden Arrow Scalper
Felipe Jose Costa Pereira
5 (1)
Indicatori
Scopri il Futuro del Trading con Golden Arrow Scalper! Sviluppato dal rinomato Felipe FX, Easy Entry Points è la prossima generazione di indicatori di trading, progettato per offrire un'esperienza di trading intuitiva ed efficiente. Con funzionalità avanzate e un'interfaccia user-friendly, questo indicatore è lo strumento perfetto per trader di tutti i livelli. Funzionalità Principali: Segnale di Entrata Facile:   Identifica punti di entrata ideali basati sui crociamenti delle EMA rapide e lent
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione