LR Hedging Multiply

Recommendation
  • Currency pair:EURUSD GPBUSD AUDUSD AUDCAD NZDCAD NZDCHF NZDJPY NZDUSD AUDCHF AUDJPY EURAUD EURCAD EURCHF
  • Timeframe: M30,H1,H4
  • Minimum deposit: 10,000 USDcent
  • Account Type: Cent (lot start 0.01)
  • Account Type Trade: Hedge,Free Swap

Setting

                     Hedging Setting

  • LOT_Percent_Balance    :  Percent Balance
  • Near_PIP        :  Near Martingale (different each Currency pair)
  • Time_Frame        : Time Frame Hedging
  • Martingale_Normal    : Martingale Multiply
  • Close_All_Profit_Percent    : Profit Close percent Balance
  • MAX_Slippage_PIP    : Slippage
                    Grid Fungtion Setting
  • LOT    : Fix Lot for Grid
  • LOT_Repeat   : Lot Repeat order (different each Currency pair)​
  • Close_All_PIP    : Close all PiP Grid Group
  • Nearby_PIP    : Near Grid Pip (different each Currency pair)
  • Account Limit Order   : limit order
  • Lot Max per order : lot per order

Settings defualt for EURUSD ,Please Optimize for Currency pair Trade.

Specificatins:

  • Hedging will Successfully it takes time
  • ***broker non limit order


Prodotti consigliati
Fx Lion Gold Trading
Mr Viwat Kongthon
Experts
... *** Signal :  https://www.mql5.com/en/signals/1743955 EA Fx Lion Gold Trading is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold (XAUUSD) work process will calculate support and resistance including the highest and lowest price of each candlestick  The EA will calculate pending orders at the highest or lowest price after the support/resistance level. and will close the pending order on the next day if not in use -EA does not martingale  -EA  have Stop Loss and Take Profit to prote
OsMa TrendSurfer
Augustine Kamatu
Experts
This is a free version of the EA  TrendSurfer OsMa  https://www.mql5.com/en/market/product/104264   TrendSurfer OsMa   receives signals from a technical analysis of in-built MetaTrader 4 indicator Oscillator of a Moving Average (OsMA) and then implements   The Quantum Forex Trading System   to generate positive results. Discover: The Quantum Forex Trading System _Mastering the Market with Advanced Algorithms & Multifaceted Strategies_ --- Redefining Forex Trading: In the vast realm of forex, wh
FREE
Hourglass
Vladimir Khlystov
4 (1)
Experts
Logarithmic Network - cm-hourglass Expert Advisor The Expert Advisor places orders with a decreasing lot and step in the direction of the trend and with an increasing lot and step in the counter-trend direction. It sets Take Profit for every direction to avoid breakeven of the entire series. The farthest order in the direction of the trend is closed with a farthest counter-order so as to get the positive total, thus pulling the entire network to the price without letting it expand. Parameters Lo
Immortal
Paranchai Tensit
Experts
The EA is based on trend trading strategy . Mechanism " trend trading strategy " is a tendency of a financial market price to move in a particular direction over time. If there is a turn contrary to the trend, This mechanism will exit and wait until the turn establishes itself as a trend in the opposite direction, and re-enter when the trend re-establishes. This EA has been backtested for 9 years of real tick data (2015-2023), consistent with the latest trading accounts. Immortal MT4:   https:/
Midnight Queen
Kenji Ito
Experts
Midnight Queen MT4 — The Silent Queen of the Asian Session Midnight Queen MT4   is a professional   night scalping EA   designed to trade quietly and precisely during the   Asian session . It combines   high accuracy ,   risk control , and   consistent profit growth   — the perfect balance worthy of the “Queen of the Night”.   Key Features Pair:   EURGBP (optimized for M5 timeframe) Trading hours:   21:00–07:00 (broker time) Logic:   Bollinger Bands + RSI mean-reversion entries Built-in
SmartReversal
Carlos Mendez Sanchez
Experts
SmartReversal — Intelligent Mean Reversion with VWAP Basket REAL PERFORMANCE MONITORING Myfxbook → myfxbook.com/members/cmendezz/smartreversal/11731945 Turn extremes into consistent profit SmartReversal converts Bollinger Band extremes into high-probability mean-reversion entries. Each side (BUY/SELL) is managed around its own VWAP, enabling collective TP/SL, profit-only trailing, and a fully configurable grid. It filters poor conditions with spread control and trading windows, so it t
CyberCore EA MT4
Eduard Nagayev
Experts
Introducing CybeCore EA - a cutting-edge Forex trading advisor that utilizes an innovative strategy based on fully-transformers without decoders, operating on the foundation of the CyberVision EA advisor. What sets CybeCore EA apart from CyberVision EA is its ability to analyze data with unprecedented accuracy and speed, achieved through the application of advanced machine learning techniques. CybeCore EA employs a decoder-less architecture, significantly enhancing the efficiency of its trading
Carry Hedge Ai Robot
Nirundorn Promphao
Experts
I will support only my client. สำหรับลูกค้า Carry Hedge Ai Robot with Current TF, Auto Trading, Current Chart, Any Asset Pairs, Any Brokers located time GMT+2, GMT+3, UTC+2, UTC3, not included Exness broker He can recovery with level martingale and compare the position win and loss direction. Level 2 Steps Martingale and Hedging Duos position (Long and Short), No more indicator. For martingale step you can set via your money management and frequency trading too. Example1 No martingale   balance
First Scalper MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
4.25 (4)
Experts
First Scalper is an Expert Advisor based on Scalping, Using the best and safest scalping EA on market. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. First Scalper can trade on all symbols and all time frames, using a special and unique strategy developed by the author. Using EA : General Options Trade Type : Long/Short/Both Stop T
EaMaster
Hai Chuan Su
Experts
eaMaster (Expert Advisor) Introduction 1. Overview This EA is a technical analysis-based automated trading system designed to help traders make automated trading decisions in the market. It follows the Bollinger Bands indicator combined with candlestick patterns, executing precise trades on specified timeframes. The EA is applicable to multiple financial instruments and supports both short-term and long-term trading strategies, catering to different risk preferences and trading approaches. 2
Martingale Master Pro
Toh Chong Wei
Experts
This EA is to implement advanced Martingale strategies while managing risk meticulously. Start with Micro/Cent Account (Swap free account preferable) . Starting with 0.1 lot size, EA will have multiplier of 1.15 with every Martingale strategy level. Capital stop loss is optional. Check out my signal before purchasing the signal. Disclaimer : While I aim to provide consistent and profitable trading opportunities, please remember that trading Forex involves risk, and past performance is not indica
HERO Time USDJPY
Yang Shu Shen Chuan
Experts
Grazie per l'interesse dimostrato verso "HERO_Time_USDJPY". Si tratta di un EA con caratteristiche peculiari per il momento di ingresso: Utilizzabile con un piccolo capitale Posizioni mantenute per poche ore Può essere completamente lasciato in modalità automatica Impostazioni facili da comprendere È un EA che vorrai aggiungere al tuo portafoglio, quindi prenditi il tuo tempo per leggere attentamente. Panoramica di "HERO_Time_USDJPY": Possibilità di trading con 1.000 USD per 0,27 lotti. Utilizzo
Fatmaw Modifier
Chusnul Mubarok
Experts
This EA uses indicators to move the level line, the rules are if the price is below the level line then it is a buy signal, and if the price is above the level then a sell signal, trailing stop is to modify the stop loss, or to bring up a stop loss if previously sl = 0, this EA can accept manual orders via Android or home PC. if the condition is floating you can help this ea using manual orders which you think are good...
ForexEagle
Hadj Ahmed Slimani
Experts
ForexEagle - Elevate Your Trading Experience to New Heights Ready to revolutionize your trading game? Introducing ForexEagle, the ultimate Expert Advisor meticulously crafted to dominate the GBPUSD, AUDCAD, USDCAD markets on the M5 timeframe. With a winning combination of advanced Price Action strategy and trend detection algorithm, ForexEagle is your go-to tool for unlocking the full potential of GBPUSD, AUDCAD, USDCAD trading. The EA operates during specific hours, from 12:01 AM to 11:59 PM. G
Gold Hamster H1
Raphael Schwietering
Experts
Introducing Gold Hamster – The Ultimate Trading Powerhouse! Elevate your trading game with this fully automated system, meticulously designed to transform your trading experience through its cutting-edge algorithm and advanced features. Gold Hamster seamlessly integrates technical analysis, artificial intelligence, and machine learning to deliver reliable and profitable trading signals. Experience the Future of Trading Gold Hamster's state-of-the-art technology excels at pinpointing lucrative tr
ProTradeBot
Vladislav Filippov
Experts
ProTradeBot is a fully automated trading advisor. The configuration of the advisor's program settings is based on the use of a safe trading strategy, which implies closing a trade when a positive progression of profitability of several points is achieved, which allows the buyer to minimize the leakage of funds from opening unprofitable trades. The Expert Advisor has special utilitarian macros and settings that implicitly help the user to achieve a profitable indicator of profitability from trad
Euro Gift EurUsd M15
Marek Kupka
3 (5)
Experts
Euro Gift (EURUSD M15) I am celebrating my birthday, so i will publish some EAs for FREE. This EA has been developed for EURUSD M15.  Strategy is based on ICHIMOKU indicator and has very little parameters - so its VERY ROBUST. It uses Stop pending orders with   ATR   Stop Loss . At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust these times to your broker time. Preset values are for UTC+2 only!!! For every candle the pending orders are modified to adapt the mar
FREE
Forex Mentors Bot4
Andriy Sydoruk
Experts
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyzes
Bluey EURUSD h1
Raphael Schwietering
2 (1)
Experts
Introducing Bluey, the next evolution in automated trading technology. Bluey isn't just another run-of-the-mill trading robot; it's a sophisticated system engineered to redefine your trading experience. Powered by cutting-edge algorithms and state-of-the-art features, Bluey seamlessly blends technical analysis, artificial intelligence, and machine learning to provide traders with accurate and profitable trading signals. Bluey's advanced technology excels at identifying lucrative trading opport
Triple X Scalper
Stephen Reynolds
Experts
Triple X Scalper is based on 3 types of triangular price patterns along with some volume analysis. It also must be traded at the times in day when the market is most active. The method is inspired by some of Linda Bradford Raschke's trading techniques.  The 3 price patterns are as follows :  System 1 Inside Bar = Looks for a volume spike followed by the inside bar formation. Also known as my indicator 3 Bar Break.  System 2 Triangle by Fractal = Looks for when the 2 previous highest and lowes
FREE
Gold Go Goal
Kittipong Runganotipanich
Experts
GOLD GO GOAL ( GGG SYSTEM ) NEW RELEASES..!! Updated June 2020 Pure Indicator Technical Not  Martingale Not  Hedging Not  Grid Less  risk / More  reward Lots Size : 200 $ / 0.01 standard lots Currency : best on GOLD (XAUUSD) & SILVER (XAGUSD) **********  : ( not recommended ) NZD , JPY , CHF  Time Frame : H1 ( recommended ) or higher Survive on Sideway / Strong gain on Trend / Lower Drawdown ( less than 30% )
RNB Pass Ftmo
Chandana Jayampathi Lokuketagodage Don
1 (1)
Experts
PROP TRADING EA -  Passing challenge or Verification - ANY PROP FIRMS - TEST Set files in the Comment section  US30/US100   Dow Jones / Nasdaq https://trader.ftmo.com/metrix?share=2e2ffcdc1689&lang=en               (01) testing ............ https://trader.ftmo.com/metrix?share=f823192684d3&lang=en              (02) start date 21 Dec 2023   New and improved settings  https://trader.ftmo.com/metrix?share=c2f389839308&lang=en              (03)  start date  04/01/2024 https://trader.ftmo.com/metrix
Winex AI
Timur Khal'metov
Experts
Winex AI   è un moderno robot di trading creato da un team di specialisti esperti con molti anni di esperienza. L'algoritmo si basa su tecnologie avanzate di intelligenza artificiale: il consulente utilizza due reti neurali profonde parallele: una è responsabile dell'apertura delle negoziazioni e l'altra del calcolo della redditività e della chiusura delle negoziazioni. Il consulente opera secondo la strategia classica, con una sola transazione sempre aperta per ogni coppia di valute, con un l
Mid Night Scalper EA
Wichayuth Chotklang
Experts
Mid Night Scalper EA  Expert Advisor is a symbiosis of trading algorithms. Designed for trading for EURUSD,GBPUSD,EURCHF,EURGBP,AUDCHF,USDCHF pairs With Roll Over Time (00.00-01.00)  Has protection against failures – when the connection is restored, the advisor will continue to work with its orders. Advanced settings of trailing and trading time intervals allow the EA to work correctly on a computer and VPS. The robot controls the volume of trading positions, slippage, and spread changes. Automa
Octopus Stability
Aleksandr Shurgin
Experts
After a thorough work and search for the optimal values of each of the Expert Advisor's parameters, the most stable settings of the algorithms have been selected, which do not require over large history periods. The robot uses a universal trading strategy, allowing the use of the currency pairs EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY and other pairs with low spread. The EA trades on a 5-minute timeframe , it uses levels defined automatically on the bases of multiple parallel price movement calculation me
Padthai Ai Robot
Nirundorn Promphao
Experts
I will support only my client. สำหรับลูกค้า Padthai Ai Robot is a safe system for Forex and Crypto currencies trading. Developed exclusively for the XAUUSD pair(GOLD), any currency pairs and any broker. Try now! The Ai Robot is designed to operate in the XAUUSD (GOLD) and any currencies market, entering only when there are high probabilities of success and certain unique conditions. The Ai Robot is based on a robust, profitable strategy and using percent level step of 1st lot size for MARTINGA
Benj autotrend switch EA
Benjamin Allip
Experts
BENJ AutoSwitchtrend Grid EA v1 Catch trends, not noise. A professional grid-on-trend robot that   maps volatility to timeframe   and keeps risk under control with a built-in   Daily P&L Guard . When slope flips, it cancels the wrong-side pendings, preserves live positions (optional, if D1 aligns), and   seeds only the missing levels —no over clutter, no runaway grids. Why traders choose it Trend-aware grid   – 2 pending levels per active side (Mapped ATR) seeded only when needed, and 3 level
Hermes Gold PRO
Igor Pereira Calil
Experts
The HERMES specialist is a robot for Meta Trader with the objective of working with the robot's own trends and strategies. GET HERMES GOLD PRO FREE INSTALLED AND OPERATING ON YOUR ACCOUNT, ASK ME PRIVATE MESSAGE. TIMEFRAME USAGE RECOMMENDATION: H1 HERMES was developed to work on the American metal XAUUSD (GOLD). HERMES is a long-term Expert in assertive SCALPING, and so, he can stay 1,2,3 days without trading, depending on the value of his "risk (configuration", but, don't worry about that, re
BuckWise
Joel Protusada
Experts
BuckWise   is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using EURUSD currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks
EA Voltz
Jennifer Afi Azasoo
Experts
EA Voltz Gold EA Voltz was designed based on recommendations from the lovely EA Calmed customers. EA Voltz features 2 Strategies with 3 optional enhancements in addition EA Voltz has an option to avoid Support and Resistance Zones; We have tried to test it on Gold and BTC but nothing is guaranteed, please do your own tests and assess your risk before going live. EA VOLTZ MAIN PARAMETERS SESSION TIMER Settings (1.5 = 1:50):   Enables the ability to set Session timing for the  EA Voltz. EA Tr
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.62 (21)
Experts
Aura Black Edition è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare solo ORO. L'esperto ha mostrato risultati stabili su XAUUSD nel periodo 2011-2020. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro, nessuna martingala, nessuna griglia o scalping. Adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. EA addestrato con un perceptron multistrato La rete neurale (MLP) è una classe di rete neurale artificiale (ANN) feedforward. Il termine MLP è usato in modo ambiguo, a volte l
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (6)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.41 (37)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan  o  Quantum King   gratis!*** Chiedi in privato per maggiori
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) PROMOZIONE LANCIO: Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Experts
Benvenuti a Indicement! PROP FIRM PRONTO! -> scarica i file del set   qui PROMOZIONE DI LANCIO: Ne sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Offerta Combo Ultimate     ->     clicca qui UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO:   Clicca qui   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   mette a frutto i miei 15 anni di esperienza nella creazione di algoritmi di trading professionali per i mercati
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.5 (10)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Experts
Tecnologia basata sull'intelligenza artificiale con ChatGPT Turbo Infinity EA è un Expert Advisor di trading avanzato progettato per GBPUSD e XAUUSD. Si concentra su sicurezza, rendimenti costanti e redditività infinita. A differenza di molti altri EA, che si basano su strategie ad alto rischio come martingala o trading a griglia. Infinity EA impiega una strategia di scalping disciplinata e redditizia basata su reti neurali integrate su apprendimento automatico, tecnologia basata su intelligenz
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experts
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You don't just buy an EA; you buy a unique opportunity. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be: $1600 | 6/10 spot remains Next price will be: $2000  | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is the solution. This EA combines artificial
Advanced Scalper
Profalgo Limited
3.96 (114)
Experts
PIÙ DI 4 ANNI DI RISULTATI COMMERCIALI IN DIRETTA GIÀ     ->    https://www.mql5.com/en/signals/413850 NUOVA PROMO: Solo poche copie disponibili a 349$ Prossimo prezzo: 449$ Ottieni 1 EA gratis! Assicurati di dare un'occhiata al nostro "   pacchetto combo Ultimate EA   " nel nostro   blog promozionale   !!   LEGGERE LA GUIDA ALL'INSTALLAZIONE PRIMA DI ESEGUIRE L'EA!!    ->    https://www.mql5.com/en/blogs/post/705899 Altri risultati live   :    https://www.mql5.com/en/signals/1931084 Advanc
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experts
VERSIONE ULTRA OTTIMIZZATA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , nella sua versione MT4, è il rilascio più potente, stabile e raffinato fino ad oggi. HFT è uno scalper ad alta frequenza che opera esclusivamente sull’Oro (XAUUSD) nel timeframe M1, eseguendo un gran numero di operazioni ogni giorno. Supporta una leva finanziaria fino a 1:500 e funziona con size di lotto molto ragionevoli per una vera strategia di scalping. Per questo motivo, è necessario utilizzare conti dedicati al trading scalpi
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Experts
Benvenuto in Gold Trend Scalping PROMOZIONE DI LANCIO: Prossimo prezzo: $899 Prezzo finale: $1999 Gold Trend Scalping è il primo EA che ho progettato specificamente per l'oro. L'EA utilizza una strategia di trading seguendo la tendenza, basata su timeframe più grandi. Utilizza un super trend per rilevare la tendenza principale del timeframe più grande e poi apre operazioni su timeframe più piccoli. L'EA utilizza sempre uno stop loss fisso per ogni operazione, impostato a 100 pips. Incorpora an
ToTheMoon MT4
Daniel Moraes Da Silva
5 (1)
Experts
ONE OF THE FEW ROBOTS WITH A SIGNAL HISTORY OF MORE THAN 3 YEARS AND AMONG THE TOP 10.   LINK TO MY ROBOTS AND SIGNAL PRESETS: In my profile there is a link to download the PRESETS that I use in my SIGNALS, you can download and Backtest for free, there are explanations in the my WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel   LINK TO OTHER ROBOT VERSIONS: MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/97962   SOME EXAMPLES OF SIGNALS ON “mql5.
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.55 (11)
Experts
Aura Neuron è un Expert Advisor distintivo che continua la serie di sistemi di trading Aura. Sfruttando reti neurali avanzate e strategie di trading classiche all'avanguardia, Aura Neuron offre un approccio innovativo con eccellenti prestazioni potenziali. Completamente automatizzato, questo Expert Advisor è progettato per negoziare coppie di valute XAUUSD (GOLD). Ha dimostrato una stabilità costante su queste coppie dal 1999 al 2023. Il sistema evita pericolose tecniche di gestione del denaro,
Unstoppable Breakthrough
Pinjia Liu
1 (1)
Experts
Unstoppable Breakthrough   is a trading strategy designed specifically for gold trading (XAUUSD) in the financial markets. This strategy identifies potential trading opportunities based on market price behavior and the breakout of key price levels. The core of the strategy lies in accurately setting buy stop and sell stop orders, which automatically enter the market when gold prices break through these preset levels. Test Report: (Download XAUUSD 10 year Test report on fixed hands) Test Report:
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experts
Promo lancio! Sono rimaste solo poche copie a 449$! Prossimo prezzo: 599$ Prezzo finale: 999$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro si unisce al club degli EA che commerciano oro, ma con una grand
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Experts
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Experts
Exorcist Bot   is a multi-currency, multi-functional advisor that works on any time frame and in any market conditions. - The robot’s operation is based on an averaging system with a non-geometric progression of constructing a trading grid. - Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limitation. - Construction of a trading network taking into account important internal levels. - Ability to customize the aggressiveness of trading. - Working with pending
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Experts
️ Possiedi già il  Boring Pips EA ? Hai diritto a uno  sconto aggiuntivo del 30% ! Contattaci per scoprire: Come richiedere il tuo rebate (rimborso) Il secondo mandato di Trump ha riacceso un'ondata di politiche commerciali aggressive, a partire dal ritorno di dazi doganali su larga scala che stanno scuotendo i mercati globali. Le tensioni in Medio Oriente sono aumentate — recentemente tra Israele e Iran — influenzando potenzialmente l’aumento del prezzo del petrolio. La guerra tra R
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
Experts
Trillion Pips GridX EA — Advanced Grid & Hedging Expert Advisor Trillion Pips GridX EA by Trillion Pips is a professional-grade, fully automated Expert Advisor designed for traders who want to harness the power of grid, martingale, and hedging strategies under intelligent risk control. It dynamically manages positions to capitalize on both trending and ranging markets while optimizing capital deployment and drawdown recovery. Core Features Advanced Grid Strategy – Automatically opens and ma
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
️ THREE LITTLE BIRDS EA Forgiato dalla perdita. Perfezionato dal dolore. Rilasciato con uno scopo. ️ STRUTTURA. NON SPECULAZIONE. Three Little Birds EA non è solo un altro robot di trading. È un motore forgiato in battaglia, creato attraverso anni di veri fallimenti e progettato per una missione:   proteggere, recuperare e far crescere il tuo capitale, quando il mercato diventa crudele. Combina   tre potenti strategie   in perfetta sincronia: Grid on Loss con Martingala   : asso
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
Experts
The trading Expert Advisor's strategy is based on one of the most powerful technical analysis signals - the Pin Bar. When determining this figure, a trading expert studies the current market situation and, if there is a combination of certain factors, it starts working. It is recommended to start working with a small trading lot . As you become familiar with the work of an expert, the trading lot can be increased (use money management) to a psychologically acceptable size. Attention : the fo
Omega Code
Nguyen Hang Hai Ha
Experts
Introduction EA Omega Code is a core strategy that has been distilled over many years of research and optimization for the Forex and Gold markets. The strategy combines Scalper and Trailing to optimize performance and reduce risk. Trading orders have Stop Loss, Trailing for customization, and provide many other parameters to optimize the system to suit each user's trading plan. Promotion: with the purchase of Omega Code, users can access the source-code. If you are really interested in the sour
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Experts
"MM 3.0 FLIP CODEPRO IS DESIGNED TO MULTIPLY YOUR CAPITAL UP TO 300 TIMES OR MORE A WEEK ON SMALL ACCOUNTS USING 1:UNLIMITED THIS POWERFUL TRADING ROBOT CAN TURN SMALL INVESTMENTS INTO MASSIVE RETURNS DEPENDING ON MARKET CONDITIONS" "WITH JUST $100 FOR FORISTANCE YOU HAVE THE POTENTIAL TO GENERATE $30 000+ IN A SINGLE WEEK....BASED ON OUR EXPERIENCE CONSTANT CONSISTENT PROFITS WITHIN 7 TRADING DAYS DAYSARE ACHIEVABLE" "OUR TEAM IS HERE TO GUIDE AND SUPPORT YOU EVERY STEP OF THE WAY WITH MM3
Greedy Golden MT4
Mihails Babuskins
4.75 (4)
Experts
Recommended:  it's better to  use in accounts with lower swap or swap-free accounts. SEE AND COMPARE WITH OTHER EA's , Real monitoring signals:  Greedy Golden +1000% Signal Contact me after payment to send you the user manual PDF file See the real monitoring signal in my profile. Use only on gold and on the  BUY direction. Trading gold is attractive to many traders due to the high volatility and depth of the market. Should we invest in gold or just scalp it? Answering this question is a big cha
Us30 and Xauusd Hedging Scalper
Harsh Tiwari
Experts
### Forex Hedging Expert Advisor: No Loss Strategy #### Overview The Forex Hedging Expert Advisor (EA) with a No Loss Strategy is an advanced automated trading system designed to mitigate risk and protect against adverse market movements. The core principle behind this EA is to implement a sophisticated hedging strategy that aims to lock in profits and minimize losses in volatile forex markets. This EA is ideal for traders who seek a robust, risk-averse trading solution that maintains capital
Altri dall’autore
Scalping Gold HFT
Sahutchai Theppikul
Experts
Recommendation Currency pair:XAUUSD ,US30 Timeframe: M30 Minimum deposit: 50,000 USDcent or 500USD Account Type: Cent (lot start 0.01) or ECN ,Low Spreads Account Type Trade: LOW Spreads Setting LOT =ex. Balance 1000 lot 0.01 = set 1 Trailing Start= Trailing Start pip Trailing Stop= Trailing Stop Trailing Step= Trailing Step SL= SL Tick=Tick per sec > tick Value Sec=Sec per Pip Pip= Pip per Sec Profit close percent= Profit   percent   Balance Close Order Slippage= Slippage MAX_Spread= MAX_
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione