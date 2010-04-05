Lemm Scalper EA MT4

Lemm è uno scalper pensato per il trading intraday in M1, quindi molto veloce e aggressivo.

E' configurabile in versione più tranquilla con timeframes più alti o su diversi assets contemporaneamente utilizzando diversi magic numbers.

La configurazione di default è per le coppie del forex, ma modificando i parametri, si può utilizzare su qualsiasi coppia (ha avuto ottimi risultati su XauUsd e DjiUsd).

E' provvisto di un pannello di riepilogo spostabile e riducibile a icona e di notifiche push sullo smartphone.





Raccomandazioni:

Deposito minimo consigliato: 5.000 Euro ogni 0.01 lots, utilizzando i settaggi consigliati.

Utilizzare sotto su Vps, in quanto l'EA deve essere sempre in funzione per poter aprire le mediazioni.

Consigliato conto con basso spread.

Consigliato l'utilizzo durante le ore notturne quando il mercato è più tranquillo. Con grande volatilità si hanno guadagni più elevati, ma diventa molto più rischioso.





Input principali:

Max spread allowed: Massimo spread permesso (se lo spread è più alto l'EA non apre posizioni/mediazioni)

Take profit: il guadagno voluto (pips dichiarati per lotti totali aperti)

Distance beetwen mediations: distanza minima dall'ultima posizione per aprire una mediazione (l'EA apre su candela nuova sul timeframe del grafico sul quale è collegato)

Lots: dimensione del Lotto base

Multiplier: moltiplicatore per le mediazioni successive (es: multiplier 1.3 e lotto precedente 0.10, prossimo lotto = 0.13)

Max mediations: numero massimo di mediazioni oltre le quali l'EA non aprirà più posizioni





Attenzione: prima di utilizzare Lemm su un conto con soldi veri provate in demo e con i backtesting le configurazioni che funzionano meglio con il vostro Broker.







