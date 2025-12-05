Neuron Gold
EA Neuron Gold — Intelligenza Neurale per XAUUSD su M30
Neuron Gold è un Expert Advisor avanzato, sviluppato esclusivamente per operare su XAUUSD nel timeframe M30.
Utilizza due strategie automatiche indipendenti, che possono funzionare insieme o separatamente, oltre a un pannello manuale completo integrato nel grafico.
Strategie Automatiche del Neuron Gold
1. Strategia dei Pattern di Bandiera (Flag Patterns)
Rileva automaticamente le classiche formazioni di continuazione del trend (bull flag e bear flag).
L’EA identifica:
-
consolidamento inclinato
-
direzione della bandiera
-
punto di breakout
-
continuazione del trend
Le operazioni vengono aperte solo quando il pattern è completamente formato e confermato, aumentando significativamente la precisione.
2. Strategia di Breakout e Conferma di Supporti e Resistenze
L’EA monitora le principali zone di S/R e rileva:
-
breakout reale
-
ritracciamento/pullback
-
conferma della rottura
-
punto ideale di entrata
Questo evita falsi breakout e genera operazioni estremamente precise.
Le due strategie possono essere utilizzate simultaneamente, creando un sistema ibrido altamente efficiente.
Rete Neurale – Necessaria per le Migliori Prestazioni
Per attivare il modello di apprendimento interno, l’utente deve:
-
impostare “Rete Neurale = true”
-
farlo prima di qualsiasi backtest
-
mantenerlo attivo anche nel trading reale
La rete neurale calibra automaticamente gli indicatori, regola i filtri di entrata e ottimizza il comportamento generale dell’EA in base alle condizioni del mercato.
Pannello Intelligente Integrato nel Grafico
Il pannello interno mostra:
-
Spread
-
Swap di acquisto e vendita
-
Profitto massimo
-
Saldo e patrimonio
-
Informazioni sull’attivo
-
Pulsanti per operazioni manuali e ordini pendenti
L’indicatore proprietario incluso nell’EA fornisce segnali visivi per conferme e entrate manuali direttamente sul grafico.
Prestazioni Dimostrate
Neuron Gold è stato testato dal 2023 fino ad oggi utilizzando:
-
Modellazione al 100% in tick reali
-
Indice di Sharpe pari a 4.5
-
Alta stabilità durante forti movimenti dell’oro
Sicurezza e Gestione del Rischio
Include:
-
Stop Loss fisso e dinamico
-
Trailing Stop intelligente
-
Filtro di spread
-
Filtro orario
-
Protezione contro volatilità estrema
-
Controllo automatico dell’esposizione