Neuron Gold

EA Neuron Gold — Intelligenza Neurale per XAUUSD su M30

Neuron Gold è un Expert Advisor avanzato, sviluppato esclusivamente per operare su XAUUSD nel timeframe M30.
Utilizza due strategie automatiche indipendenti, che possono funzionare insieme o separatamente, oltre a un pannello manuale completo integrato nel grafico.

Strategie Automatiche del Neuron Gold

1. Strategia dei Pattern di Bandiera (Flag Patterns)

Rileva automaticamente le classiche formazioni di continuazione del trend (bull flag e bear flag).
L’EA identifica:

  • consolidamento inclinato

  • direzione della bandiera

  • punto di breakout

  • continuazione del trend

Le operazioni vengono aperte solo quando il pattern è completamente formato e confermato, aumentando significativamente la precisione.

2. Strategia di Breakout e Conferma di Supporti e Resistenze

L’EA monitora le principali zone di S/R e rileva:

  • breakout reale

  • ritracciamento/pullback

  • conferma della rottura

  • punto ideale di entrata

Questo evita falsi breakout e genera operazioni estremamente precise.

Le due strategie possono essere utilizzate simultaneamente, creando un sistema ibrido altamente efficiente.

Rete Neurale – Necessaria per le Migliori Prestazioni

Per attivare il modello di apprendimento interno, l’utente deve:

  • impostare “Rete Neurale = true”

  • farlo prima di qualsiasi backtest

  • mantenerlo attivo anche nel trading reale

La rete neurale calibra automaticamente gli indicatori, regola i filtri di entrata e ottimizza il comportamento generale dell’EA in base alle condizioni del mercato.

Pannello Intelligente Integrato nel Grafico

Il pannello interno mostra:

  • Spread

  • Swap di acquisto e vendita

  • Profitto massimo

  • Saldo e patrimonio

  • Informazioni sull’attivo

  • Pulsanti per operazioni manuali e ordini pendenti

L’indicatore proprietario incluso nell’EA fornisce segnali visivi per conferme e entrate manuali direttamente sul grafico.

Prestazioni Dimostrate

Neuron Gold è stato testato dal 2023 fino ad oggi utilizzando:

  • Modellazione al 100% in tick reali

  • Indice di Sharpe pari a 4.5

  • Alta stabilità durante forti movimenti dell’oro

Sicurezza e Gestione del Rischio

Include:

  • Stop Loss fisso e dinamico

  • Trailing Stop intelligente

  • Filtro di spread

  • Filtro orario

  • Protezione contro volatilità estrema

  • Controllo automatico dell’esposizione


