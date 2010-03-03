Centundecim

NO DLL NEEDED !

Centundecim Automata Negotiationis

Strategia mathematica a gradibus numericis universalibus inspirata

Centundecim Automata Negotiationis est Consiliarius Peritus plene automatus qui pretia in millesimis identificat et negotiationes in punctis mathematice pertinentibus in charta aperit.

🔑 Proprietates principales:

Inscriptiones in incitamentis numericis (L1–L6) fundatae, sine indicibus externis.

Gestio voluminis automatica: magnitudinem partis ad bilancium et marginem praesto adaptat.

Imperium periculi integratum: iactura sistenda, lucrum capiendum, et limes ordinis simultaneus.

Systema repositionis lucri et bilancii ad cyclos accumulationis et repositionis simulandos.

Compatibile cum quolibet symbolo (forex, aurum, indices, cryptocurrencies).

✅ Commoda:

Codex purus, validatus, et nullae admonitiones.

In rationibus parvis operatur (adaptatio magnitudinis partis dynamica).

Strategia perspicua, simplex, et directa.

⚠️ Monitio: Hic Consiliarius Peritus instrumentum negotiationis algorithmicum provectum est. Resultatus praeteriti non spondent effectum futurum. Commendatur ut in ratione demonstrationis experiaris antequam in ratione viva utaris.
