Fortuno MT5

Fortuno è un robot di trading per MetaTrader 5, progettato per operare strategicamente in base all'indicatore RSI (Índice de Força Relativa). Ideale per i trader che cercano operazioni precise e disciplinate con una logica di ingresso e uscita chiara, Fortuno offre prestazioni automatizzate su grafici a 5 minuti, con particolare attenzione ai momenti di ipercomprato e ipervenduto.

🧠 Caratteristiche principali

✅ Basato su un periodo RSI regolabile (predefinito: 14);
✅ Impostazioni di ingresso, SL e TP indipendenti per Acquisto e Vendita;
✅ Controllo di ingressi multipli con ritardo automatico tra le operazioni;
✅ Operazioni automatizzate con logica oggettiva e senza congetture;
✅ Funziona esclusivamente sul grafico a 5 minuti (M5).

📌 Requisitos
MetaTrader 5

  • Conto abilitato per il trading automatizzato
  • Gráfico a 5 minutos (M5)

Fortuno è stato sviluppato per semplificare la vita dei trader che si fidano delle letture RSI e desiderano automatizzare le proprie strategie in modo accurato. Nonostante ciò, l'utilizzo del robot richiede una conoscenza di base della gestione del rischio e degli adattamenti in base all'asset negoziato.
