Fortuno MT5
- Experts
- Sandy Mirelle Dos Santos Almeida
- Versione: 4.3
- Aggiornato: 18 luglio 2025
- Attivazioni: 5
Fortuno è un robot di trading per MetaTrader 5, progettato per operare strategicamente in base all'indicatore RSI (Índice de Força Relativa). Ideale per i trader che cercano operazioni precise e disciplinate con una logica di ingresso e uscita chiara, Fortuno offre prestazioni automatizzate su grafici a 5 minuti, con particolare attenzione ai momenti di ipercomprato e ipervenduto.
🧠 Caratteristiche principali
✅ Basato su un periodo RSI regolabile (predefinito: 14);
✅ Impostazioni di ingresso, SL e TP indipendenti per Acquisto e Vendita;
✅ Controllo di ingressi multipli con ritardo automatico tra le operazioni;
✅ Operazioni automatizzate con logica oggettiva e senza congetture;
✅ Funziona esclusivamente sul grafico a 5 minuti (M5).
📌 Requisitos
MetaTrader 5
- Conto abilitato per il trading automatizzato
- Gráfico a 5 minutos (M5)
Fortuno è stato sviluppato per semplificare la vita dei trader che si fidano delle letture RSI e desiderano automatizzare le proprie strategie in modo accurato. Nonostante ciò, l'utilizzo del robot richiede una conoscenza di base della gestione del rischio e degli adattamenti in base all'asset negoziato.