FlyWithGold Trend Filter Dashboard
- Utilità
- Daniele Bonann
- Versione: 1.30
- Attivazioni: 5
Fly With Gold è un indicatore avanzato che analizza in tempo reale la struttura del mercato e determina con precisione se il prezzo si trova in trend oppure in fase laterale.
Il sistema utilizza una combinazione intelligente di ADX, ATR e Bollinger Bands, integrata con un algoritmo proprietario di calcolo della percentuale di lateralità e trend.
È progettato per trader discrezionali, sistemi semi–automatici e robot grid/martingale che hanno bisogno di conoscere quando attivarsi e quando spegnersi.
✨ Funzionalità principali
✔️ Trend Detection di alta precisione
Identifica automaticamente trend forti e condizioni di mercato direzionali.
✔️ Range/Lateralità in tempo reale
Calcolo percentuale avanzato della fase laterale (0–100%), ideale per strategie grid o mean-reversion.
✔️ Dashboard completa e intuitiva
Mostra tutti i parametri tecnici in un unico pannello:
-
ADX (trend)
-
ATR (volatilità)
-
Bollinger Bands (espansione/contrazione)
-
Trend Direction (LONG/SHORT/FLAT)
-
Percentuale Trend / Lateralità
-
Stato operativo consigliato (BOT ON / STOP BOT)
✔️ Notifiche automatiche
Ricevi avvisi quando cambia:
-
Stato Trend / Laterale
-
Direzione del mercato
-
Condizioni operative consigliate
Supporta:
-
Alert pop-up
-
Notifica push su smartphone
-
Notifica sonora
✔️ Multipiattaforma
Funziona con:
-
GOLD (XAUUSD)
-
DJ30
-
Indici
-
Forex
-
Crypto
Si adatta automaticamente a qualsiasi mercato.
📊 Ideale per:
-
Strategie in trend following
-
Strategie grid, mean reversion, hedging
-
Sistemi semi–automatici e discrezionali
-
Chi vuole sapere quando il mercato è sicuro per operare
🚀 Perché è diverso dagli altri
A differenza degli indicatori standard, Fly With Gold non usa un solo parametro, ma integra 3 filtri + un algoritmo proprietario per generare un “Market Score” affidabile.
Il risultato è un indicatore molto più stabile, chiaro e professionale, perfetto per chi gestisce capitale reale.
🟢 Requisiti
-
MT4 / MT5 (versione compatibile secondo il file scelto)
-
Timeframe consigliati: M15 – H1
-
Funziona su tutti i broker
📞 Supporto
Per assistenza, setup o versioni personalizzate:
👉 Telegram: https://t.me/xhunterx86
https://youtu.be/8-HqyBEfGOs?si=a9Y2X4cePIn2uzdH