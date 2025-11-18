FlyWithGold Trend Filter Dashboard

Fly With Gold è un indicatore avanzato che analizza in tempo reale la struttura del mercato e determina con precisione se il prezzo si trova in trend oppure in fase laterale.

Il sistema utilizza una combinazione intelligente di ADX, ATR e Bollinger Bands, integrata con un algoritmo proprietario di calcolo della percentuale di lateralità e trend.

È progettato per trader discrezionali, sistemi semi–automatici e robot grid/martingale che hanno bisogno di conoscere quando attivarsi e quando spegnersi.

✨ Funzionalità principali

✔️ Trend Detection di alta precisione

Identifica automaticamente trend forti e condizioni di mercato direzionali.

✔️ Range/Lateralità in tempo reale

Calcolo percentuale avanzato della fase laterale (0–100%), ideale per strategie grid o mean-reversion.

✔️ Dashboard completa e intuitiva

Mostra tutti i parametri tecnici in un unico pannello:

ADX (trend)

ATR (volatilità)

Bollinger Bands (espansione/contrazione)

Trend Direction (LONG/SHORT/FLAT)

Percentuale Trend / Lateralità

Stato operativo consigliato (BOT ON / STOP BOT)

✔️ Notifiche automatiche

Ricevi avvisi quando cambia:

Stato Trend / Laterale

Direzione del mercato

Condizioni operative consigliate

Supporta:

Alert pop-up

Notifica push su smartphone

Notifica sonora

✔️ Multipiattaforma

Funziona con:

GOLD (XAUUSD)

DJ30

Indici

Forex

Crypto

Si adatta automaticamente a qualsiasi mercato.

📊 Ideale per:

Strategie in trend following

Strategie grid , mean reversion , hedging

Sistemi semi–automatici e discrezionali

Chi vuole sapere quando il mercato è sicuro per operare

🚀 Perché è diverso dagli altri

A differenza degli indicatori standard, Fly With Gold non usa un solo parametro, ma integra 3 filtri + un algoritmo proprietario per generare un “Market Score” affidabile.

Il risultato è un indicatore molto più stabile, chiaro e professionale, perfetto per chi gestisce capitale reale.

🟢 Requisiti

MT4 / MT5 (versione compatibile secondo il file scelto)

Timeframe consigliati: M15 – H1

Funziona su tutti i broker

📞 Supporto

Per assistenza, setup o versioni personalizzate:

👉 Telegram: https://t.me/xhunterx86

https://youtu.be/8-HqyBEfGOs?si=a9Y2X4cePIn2uzdH



