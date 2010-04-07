OrderManagerV200

Automatizza il Tuo Trading con Intelligenza e Controllo

Ti presentiamo "OrderManagerV200", un Expert Advisor (EA) all'avanguardia per MetaTrader 4 progettato per trasformare il tuo approccio al trading. Dimentica il trading manuale stressante e le decisioni affrettate. Con OrderManagerV200, puoi sfruttare un sistema di gestione ordini completamente automatizzato e intelligente, combinato con un controllo manuale senza precedenti. Che tu sia un trader principiante o esperto, questo strumento ti offre la precisione e l'affidabilità necessarie per navigare sui mercati con maggiore sicurezza.

Funzionalità Rivoluzionarie

  • Gestione Intelligente dei Segnali

    Il cuore di OrderManagerV200 è un potente sistema di segnali multi-indicatore. L'EA analizza contemporaneamente cinque indicatori tecnici collaudati—Wyckoff, Momentum, Volume, Trend (EMA) e Stocastico—per identificare opportunità di trading ad alta probabilità. Un ordine viene aperto solo quando un numero minimo di questi segnali punta nella stessa direzione, garantendo decisioni informate e riducendo il rumore del mercato.

  • Controllo Aggregato Avanzato

    Questa funzionalità è un vero e proprio "game-changer". Invece di gestire ogni ordine singolarmente, puoi impostare un Take Profit (TP) e uno Stop Loss (SL) aggregati in Euro per tutte le posizioni BUY o SELL. Raggiunto il profitto o la perdita complessiva, l'EA chiuderà automaticamente tutte le posizioni della stessa direzione, offrendoti una gestione del rischio e del profitto su scala più ampia e strategica.

  • Pannello di Controllo Interattivo

    Prendi il controllo totale con il pannello grafico integrato. Questo dashboard intuitivo ti mostra in tempo reale lo stato di ogni segnale e il profitto/perdita complessivo delle posizioni aperte. Con un semplice clic, puoi:

    • Attivare o disattivare l'apertura di ordini BUY o SELL.

    • Modificare al volo il lotto, lo SL e il TP.

    • Chiudere manualmente tutte le posizioni, solo le posizioni BUY o solo le posizioni SELL gestite dall'EA.

    • Minimizzare il pannello per una visualizzazione pulita del grafico.

  • Gestione del Rischio Potenziata

    OrderManagerV200 non si limita all'apertura degli ordini. Le sue funzionalità di gestione del rischio post-apertura lavorano instancabilmente per proteggere i tuoi profitti:

    • Trailing Stop in Euro: Sposta lo Stop Loss di un ordine profittevole in base al suo profitto in Euro, garantendo di non perdere i guadagni.

    • Break-Even Intelligente: Sposta automaticamente lo Stop Loss al prezzo di entrata più un offset per coprire i costi, eliminando il rischio di perdita una volta che l'ordine è in profitto.

    • Chiusura Parziale: Blocca i profitti chiudendo una percentuale della tua posizione una volta raggiunto un livello di profitto in Euro, permettendoti di godere dei guadagni pur mantenendo una posizione aperta.

Parametri Configurabili per la Massima Flessibilità

Adatta l'EA alle tue preferenze di trading. I parametri personalizzabili includono:

  • Dimensione del lotto, SL e TP in Euro.

  • Limite massimo di ordini aperti.

  • Attivazione/disattivazione di ogni singola funzione (trailing stop, break-even, ecc.).

  • Numero minimo di segnali richiesti per un'apertura.


