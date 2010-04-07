OrderManagerV200
- Utilità
- Michele Calise
- Versione: 2.1
- Attivazioni: 5
Automatizza il Tuo Trading con Intelligenza e Controllo
Ti presentiamo "OrderManagerV200", un Expert Advisor (EA) all'avanguardia per MetaTrader 4 progettato per trasformare il tuo approccio al trading. Dimentica il trading manuale stressante e le decisioni affrettate. Con OrderManagerV200, puoi sfruttare un sistema di gestione ordini completamente automatizzato e intelligente, combinato con un controllo manuale senza precedenti. Che tu sia un trader principiante o esperto, questo strumento ti offre la precisione e l'affidabilità necessarie per navigare sui mercati con maggiore sicurezza.
Funzionalità Rivoluzionarie
-
Gestione Intelligente dei Segnali
Il cuore di OrderManagerV200 è un potente sistema di segnali multi-indicatore. L'EA analizza contemporaneamente cinque indicatori tecnici collaudati—Wyckoff, Momentum, Volume, Trend (EMA) e Stocastico—per identificare opportunità di trading ad alta probabilità. Un ordine viene aperto solo quando un numero minimo di questi segnali punta nella stessa direzione, garantendo decisioni informate e riducendo il rumore del mercato.
-
Controllo Aggregato Avanzato
Questa funzionalità è un vero e proprio "game-changer". Invece di gestire ogni ordine singolarmente, puoi impostare un Take Profit (TP) e uno Stop Loss (SL) aggregati in Euro per tutte le posizioni BUY o SELL. Raggiunto il profitto o la perdita complessiva, l'EA chiuderà automaticamente tutte le posizioni della stessa direzione, offrendoti una gestione del rischio e del profitto su scala più ampia e strategica.
-
Pannello di Controllo Interattivo
Prendi il controllo totale con il pannello grafico integrato. Questo dashboard intuitivo ti mostra in tempo reale lo stato di ogni segnale e il profitto/perdita complessivo delle posizioni aperte. Con un semplice clic, puoi:
-
Attivare o disattivare l'apertura di ordini BUY o SELL.
-
Modificare al volo il lotto, lo SL e il TP.
-
Chiudere manualmente tutte le posizioni, solo le posizioni BUY o solo le posizioni SELL gestite dall'EA.
-
Minimizzare il pannello per una visualizzazione pulita del grafico.
-
-
Gestione del Rischio Potenziata
OrderManagerV200 non si limita all'apertura degli ordini. Le sue funzionalità di gestione del rischio post-apertura lavorano instancabilmente per proteggere i tuoi profitti:
-
Trailing Stop in Euro: Sposta lo Stop Loss di un ordine profittevole in base al suo profitto in Euro, garantendo di non perdere i guadagni.
-
Break-Even Intelligente: Sposta automaticamente lo Stop Loss al prezzo di entrata più un offset per coprire i costi, eliminando il rischio di perdita una volta che l'ordine è in profitto.
-
Chiusura Parziale: Blocca i profitti chiudendo una percentuale della tua posizione una volta raggiunto un livello di profitto in Euro, permettendoti di godere dei guadagni pur mantenendo una posizione aperta.
-
Parametri Configurabili per la Massima Flessibilità
Adatta l'EA alle tue preferenze di trading. I parametri personalizzabili includono:
-
Dimensione del lotto, SL e TP in Euro.
-
Limite massimo di ordini aperti.
-
Attivazione/disattivazione di ogni singola funzione (trailing stop, break-even, ecc.).
-
Numero minimo di segnali richiesti per un'apertura.