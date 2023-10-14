Brilliant Reversals Alert

Eleva la tua precisione nel trading con il Brilliant Reversal Indicator MT4, uno strumento sofisticato progettato per rilevare potenziali inversioni di tendenza analizzando i modelli di prezzo storici e le formazioni di barre. Basato su algoritmi avanzati di rilevamento delle inversioni, questo indicatore si distingue nella comunità forex per la sua natura senza repaint, garantendo che i segnali rimangano coerenti anche dopo la chiusura delle barre. Popolarizzato attraverso piattaforme come MQL5, IndicatorsPot e forum di trading dalla sua introduzione, il Brilliant Reversal ha guadagnato popolarità tra i trader per la sua precisione nell'individuare punti di esaurimento delle tendenze, diventando un'alternativa preferita agli oscillatori come RSI o Stocastico per le strategie di inversione. Il suo sistema guidato da avvisi trasforma il trading reattivo in opportunità proattive, ideale per mercati volatili.

I trader preferiscono il Brilliant Reversal Indicator per la sua capacità di evidenziare zone di inversione, tendenze sovraestese e punti di svolta potenziali con alta affidabilità. Valutando il conteggio delle barre su scale piccola, media e grande, classifica le inversioni per forza—bassa, media, alta—consentendo una gestione del rischio dettagliata e un timing di ingresso preciso. Questo riduce i falsi positivi comuni nei sistemi di inseguimento delle tendenze, consentendo trade fiduciosi in inversioni o continuazioni. I benefici principali includono tassi di vincita aumentati grazie ad avvisi tempestivi, minimizzazione dei drawdown evitando di tradare contro tendenze forti, e versatilità per scalping e trading di posizione. Che tu stia negoziando coppie forex, azioni o criptovalute, le sue notifiche ti tengono informato, trasformando i cambiamenti di mercato in vantaggi redditizi senza monitoraggio costante dei grafici.

Guida all'Installazione per Prodotti MQL | Aggiornamento Prodotti MQL Acquistati su MT4/MT5

Caratteristiche Principali

  • Rilevamento di Inversioni Multi-Livello: Conteggio delle barre configurabile per scale piccola (es., 36 barre), media (es., 60 barre) e grande (es., 156 barre) per identificare inversioni di bassa, media e alta forza, adattandosi a varie condizioni di mercato e timeframe.
  • Personalizzazione Selettiva degli Avvisi: Abilita avvisi specificamente per segnali di inversione alta, media o bassa, adattando le notifiche al tuo profilo di rischio e stile di trading per catturare opportunità mirate.
  • Sistema di Notifica Completo: Supporta avvisi istantanei su terminale, notifiche push mobili e avvisi via email, garantendo che ricevi notifiche di setup di inversione in tempo reale, anche in ambienti a ritmo serrato.
  • Opzioni di Visualizzazione User-Friendly: Alterna la visualizzazione delle informazioni di copyright per un'interfaccia grafica pulita, mantenendo segnali visivi chiari per una facile interpretazione.
  • Affidabilità Senza Repaint: I segnali non cambiano dopo la chiusura della barra, fornendo dati storici affidabili per lo sviluppo di strategie e fiducia nel trading live.
  • Alte Prestazioni: Design del codice efficiente per calcoli rapidi su MT4, gestendo grandi set di dati senza ritardi, adatto a configurazioni multi-grafico.
  • Integrazione EA: Fornisce buffer leggibili per segnali di inversione e livelli, facilitando l'integrazione fluida in Expert Advisors per sistemi di trading automatizzati basati su inversioni.
  • Ottimizzato per il Backtesting: La natura senza repaint e i parametri personalizzabili consentono test storici precisi, aiutando i trader a perfezionare le strategie prima dell'applicazione sui mercati reali.

Il Brilliant Reversal Indicator MT4 si afferma come un asset vitale per i trader che mirano a padroneggiare i cambiamenti di mercato con precisione. La sua fama deriva da prestazioni comprovate: zone di inversione precise, meno trade persi grazie agli avvisi, e il vantaggio competitivo nel rilevare i cambiamenti in anticipo. Non reagire solo alle inversioni—anticipale e traine profitto.

Puoi anche esplorare prodotti correlati per funzionalità migliorate:

Sarei molto grato per una recensione positiva se sei soddisfatto del tuo acquisto. Per favore contattami per trovare una soluzione se non lo sei.

Controlla tutti i miei prodotti: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contattami per supporto: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Recensioni 3
lauro1956
5732
lauro1956 2023.10.30 16:05 
 

Set it for wide movements and you would have an excellent indicator

rainwalker123
3415
rainwalker123 2023.10.14 22:12 
 

In fact it ist a brilliant indicator for entrys and exits, but the idea behind, is nothing NEW.

