Gold TMAFractal MTF 4

Gold TMAF MTF - il s'agit d'un meilleur indicateur technique boursier. L'algorithme de l'indicateur analyse le mouvement du prix d'un actif et reflète la volatilité et les zones d'entrée potentielles.





Les meilleurs signaux de l'indicateur:

Pour VENDRE = limite supérieure rouge de la TMA2 au-dessus de la limite supérieure rouge de la TMA1 + indicateur fractal rouge au-dessus + flèche jaune du signal SR dans la même direction.

Pour l'ACHAT = limite inférieure bleue de la TMA2 en dessous de la limite inférieure bleue de la TMA1 + indicateur fractal bleu en dessous + flèche de signal SR aqua dans la même direction.

Les indicateurs (rouge et/ou bleu W1 MN) sont des aides complémentaires indispensables pour un trading confortable et rentable.

Le tampon de flèche SR dispose d'un filtre de flèche séparé dans les paramètres de l'indicateur (UseFiltrSR = true;) pour un trading confortable et rentable.

Avantages de l'indicateur:





1. L'indicateur produit des signaux d'une grande précision.

2. Un signal fléché confirmé n'est pas redessiné, un signal fractal peut être redessiné pendant une demi-période.

3. Vous pouvez trader sur la plateforme MetaTrader 4 de n'importe quel courtier.

4. Vous pouvez négocier n'importe quel actif (devises, métaux, cryptocurrencies, actions, indices, etc.)

5. Il est préférable de trader sur les échelles de temps M30- H1 (trading à moyen terme).

6. Les paramètres individuels (TF, couleur, etc.) peuvent être modifiés dans les paramètres de l'indicateur afin que chaque trader puisse facilement personnaliser l'indicateur pour lui-même.

7. L'indicateur peut être utilisé comme un excellent complément à votre système de trading, ainsi que comme un système de trading indépendant.





REMARQUE : La précision d'entrée et la rentabilité du trading dépendent uniquement de la compétence du trader. Tout indicateur n'est qu'un assistant pour le trader, et non un guide d'action. La règle d'or : ouvrez un ordre selon la tendance, prenez votre profit et attendez le prochain meilleur signal.









Je vous souhaite à tous bonne chance dans le trading et des profits stables !



