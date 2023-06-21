Gold TMAFractal MTF 4

3.67
Gold TMAF MTF - il s'agit d'un meilleur indicateur technique boursier. L'algorithme de l'indicateur analyse le mouvement du prix d'un actif et reflète la volatilité et les zones d'entrée potentielles.

Les meilleurs signaux de l'indicateur:
  • Pour VENDRE = limite supérieure rouge de la TMA2 au-dessus de la limite supérieure rouge de la TMA1 + indicateur fractal rouge au-dessus + flèche jaune du signal SR dans la même direction.
  • Pour l'ACHAT = limite inférieure bleue de la TMA2 en dessous de la limite inférieure bleue de la TMA1 + indicateur fractal bleu en dessous + flèche de signal SR aqua dans la même direction.
  • Les indicateurs (rouge et/ou bleu W1 MN) sont des aides complémentaires indispensables pour un trading confortable et rentable.
  • Le tampon de flèche SR dispose d'un filtre de flèche séparé dans les paramètres de l'indicateur (UseFiltrSR = true;) pour un trading confortable et rentable.
Avantages de l'indicateur:

1. L'indicateur produit des signaux d'une grande précision.
2. Un signal fléché confirmé n'est pas redessiné, un signal fractal peut être redessiné pendant une demi-période.
3. Vous pouvez trader sur la plateforme MetaTrader 4 de n'importe quel courtier.
4. Vous pouvez négocier n'importe quel actif (devises, métaux, cryptocurrencies, actions, indices, etc.)
5. Il est préférable de trader sur les échelles de temps M30-H1 (trading à moyen terme).
6. Les paramètres individuels (TF, couleur, etc.) peuvent être modifiés dans les paramètres de l'indicateur afin que chaque trader puisse facilement personnaliser l'indicateur pour lui-même.
7. L'indicateur peut être utilisé comme un excellent complément à votre système de trading, ainsi que comme un système de trading indépendant. 

REMARQUE : La précision d'entrée et la rentabilité du trading dépendent uniquement de la compétence du trader. Tout indicateur n'est qu'un assistant pour le trader, et non un guide d'action. La règle d'or : ouvrez un ordre selon la tendance, prenez votre profit et attendez le prochain meilleur signal.



Je vous souhaite à tous bonne chance dans le trading et des profits stables !


Avis 3
leavemealonepredators
228
leavemealonepredators 2023.08.04 05:39 
 

great work

Salavat Yulamanov
13838
Salavat Yulamanov 2023.07.29 06:01 
 

Отличный индикатор и прост в использовании. Только по USDJPY в эту пятницу я уже вернул его стоимость $99. Я полностью доволен этим индикатором.

