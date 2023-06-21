Gold TMAFractal MTF 4
- Indicateurs
- Sergei Linskii
- Version: 6.75
- Mise à jour: 31 août 2025
- Activations: 5
- Pour VENDRE = limite supérieure rouge de la TMA2 au-dessus de la limite supérieure rouge de la TMA1 + indicateur fractal rouge au-dessus + flèche jaune du signal SR dans la même direction.
- Pour l'ACHAT = limite inférieure bleue de la TMA2 en dessous de la limite inférieure bleue de la TMA1 + indicateur fractal bleu en dessous + flèche de signal SR aqua dans la même direction.
- Les indicateurs (rouge et/ou bleu W1 MN) sont des aides complémentaires indispensables pour un trading confortable et rentable.
- Le tampon de flèche SR dispose d'un filtre de flèche séparé dans les paramètres de l'indicateur (UseFiltrSR = true;) pour un trading confortable et rentable.
REMARQUE : La précision d'entrée et la rentabilité du trading dépendent uniquement de la compétence du trader. Tout indicateur n'est qu'un assistant pour le trader, et non un guide d'action. La règle d'or : ouvrez un ordre selon la tendance, prenez votre profit et attendez le prochain meilleur signal.
great work