TimeDoneMsc

Riceve gli orari di esecuzione o cancellazione dell'ordine in millisecondi dal 01.01.1970.

ulong  TimeDoneMsc() const

Valore di ritorno

Orario di esecuzione dell'ordine oppure orario di cancellazione dell'ordine in millisecondi dal 01.01.1970.

Nota

L'ordine deve essere preliminarmente selezionato per l'accesso tramite i metodi Select (per ticket) o SelectByIndex (per indice).