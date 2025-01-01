DocumentazioneSezioni
TimeDone

Ottiene l'orario di esecuzione o cancellazione dell'ordine.

datetime  TimeDone() const

Valore di ritorno

Orario di esecuzione o cancellazione dell'ordine.

Nota

L'ordine deve essere selezionato usando i metodi Select (da ticket) o SelectByIndex (da indice).