- Ticket
- TimeSetup
- TimeSetupMsc
- OrderType
- TypeDescription
- State
- StateDescription
- TimeExpiration
- TimeDone
- TimeDoneMsc
- TypeFilling
- TypeFillingDescription
- TypeTime
- TypeTimeDescription
- Magic
- PositionId
- VolumeInitial
- VolumeCurrent
- PriceOpen
- StopLoss
- TakeProfit
- PriceCurrent
- PriceStopLimit
- Symbol
- Comment
- InfoInteger
- InfoDouble
- InfoString
- StoreState
- CheckState
- Select
- SelectByIndex
InfoInteger
Ottiene il valore della specificata proprietà di tipo integer.
|
bool InfoInteger(
Parametri
prop_id
[in] ID della proprietà di topo integer dall'enumerazione ENUM_ORDER_PROPERTY_INTEGER.
var
[out] Riferimento alla variabile di tipo long per piazzare i risultati.
Valore di ritorno
true – successo, false – incapace di ottenere i valori della proprietà.
Nota
L'ordine deve essere selezionato usando i metodi Select (da ticket) o SelectByIndex (da indice).