DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCOrderInfoTimeSetupMsc 

TimeSetupMsc

Riceve l'orario di piazzamento dell'ordine per l'esecuzione in millisecondi dal 01.01.1970.

ulong  TimeSetupMsc() const

Valore di ritorno

Il tempo di piazzamento di un ordine per l'esecuzione in millisecondi dal 01.01.1970.

Nota

L'ordine deve essere preliminarmente selezionato per l'accesso tramite i metodi Select (per ticket) o SelectByIndex (per indice).