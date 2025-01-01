- Ticket
- TimeSetup
- TimeSetupMsc
- OrderType
- TypeDescription
- State
- StateDescription
- TimeExpiration
- TimeDone
- TimeDoneMsc
- TypeFilling
- TypeFillingDescription
- TypeTime
- TypeTimeDescription
- Magic
- PositionId
- VolumeInitial
- VolumeCurrent
- PriceOpen
- StopLoss
- TakeProfit
- PriceCurrent
- PriceStopLimit
- Symbol
- Comment
- InfoInteger
- InfoDouble
- InfoString
- StoreState
- CheckState
- Select
- SelectByIndex
TimeSetupMsc
Riceve l'orario di piazzamento dell'ordine per l'esecuzione in millisecondi dal 01.01.1970.
|
ulong TimeSetupMsc() const
Valore di ritorno
Il tempo di piazzamento di un ordine per l'esecuzione in millisecondi dal 01.01.1970.
Nota
L'ordine deve essere preliminarmente selezionato per l'accesso tramite i metodi Select (per ticket) o SelectByIndex (per indice).