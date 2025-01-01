DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCOrderInfoTypeTime 

TypeTime

Ottiene il tipo di ordine al momento della scadenza.

ENUM_ORDER_TYPE_TIME  TypeTime() const

Valore di ritorno

Tipo di ordine al momento della scadenza dall'enumerazione ENUM_ORDER_TYPE_TIME.

Nota

L'ordine deve essere selezionato usando i metodi Select (da ticket) o SelectByIndex (da indice).