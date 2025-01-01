DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardCollezione DatiCListAdd 

Add

Aggiunge un elemento alla fine della lista.

int  Add(
   CObject*  element      // elemento da aggiungere
   )

Parametri

element

[in V valore dell'elemento da aggiungere alla lista.

Valore di ritorno

Indice dell'elemento aggiunto - successo, -1 - errore.

Nota

L'elemento non viene aggiunto all'elenco, se un puntatore non valido (per esempio, NULL) viene passato come parametro.

Esempio:

//--- esempio per CList::Add(Cobject*)
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list==NULL
     { 
      printf("Errore creazione oggetto"); 
      return
     } 
   //--- aggiunge 100 elementi
   for(int i=0;i<100;i++) 
     { 
      if(list.Add(new CObject)==-1) 
        { 
         printf("Errore aggiunta elemento"); 
         delete list; 
         return
        } 
     } 
   //--- usa lista 
   //--- . . . 
   //--- elimina lista 
   delete list; 
  } 