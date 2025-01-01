- FreeMode
- FreeMode
- Total
- IsSorted
- SortMode
- CreateElement
- Add
- Insert
- DetachCurrent
- DeleteCurrent
- Delete
- Clear
- IndexOf
- GetNodeAtIndex
- GetFirstNode
- GetPrevNode
- GetCurrentNode
- GetNextNode
- GetLastNode
- Sort
- MoveToIndex
- Exchange
- CompareList
- Search
- Save
- Load
- Type
Insert
Inserisce un elemento nella posizione specificata nella lista.
|
int Insert(
Parametri
element
[in] valore dell'elemento da inserire nella lista
pos
[in] posizione nella lista dove inserire
Valore di ritorno
Indice dell' elemento inserito - successo, -1 - errore.
Nota
L'elemento non viene aggiunto all'elenco, se un puntatore non valido (per esempio, NULL) viene passato come parametro.
Esempio:
|
//--- esempio per CList::Insert(CObject*,int)