Insert

Inserisce un elemento nella posizione specificata nella lista.

int  Insert(
   CObject*  element,     // elemento da inserire
   int       pos          // posizione
   )

Parametri

element

[in] valore dell'elemento da inserire nella lista

pos

[in] posizione nella lista dove inserire

Valore di ritorno

Indice dell' elemento inserito - successo, -1 - errore.

Nota

L'elemento non viene aggiunto all'elenco, se un puntatore non valido (per esempio, NULL) viene passato come parametro.

Esempio:

//--- esempio per CList::Insert(CObject*,int)
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list==NULL
     { 
      printf("Errore creazione oggetto"); 
      return
     } 
   //--- inserisce 100 elementi 
   for(int i=0;i<100;i++) 
     { 
      if(list.Insert(new CObject,0)==-1) 
        { 
         printf("Errore inserimento elemento"); 
         delete list; 
         return
        } 
     } 
   //--- usa lista 
   //--- . . . 
   //--- elimina lista 
   delete list; 
  } 
