DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardCollezione DatiCListDeleteCurrent 

DeleteCurrent

Rimuove l'elemento dalla posizione corrente nella lista.

bool  DeleteCurrent()

Valore di ritorno

true - successo, false - non si può rimuovere l'elemento.

Nota

Se la gestione della memoria è attivata, la memoria per l'elemento rimosso viene deallocata.

Esempio:

//--- esempio per CList::DeleteCurrent()
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list==NULL
     { 
      printf("Errore creazione oggetto"); 
      return
     } 
   //--- aggiunge elementi nella lista
   //--- . . . 
   if(!list.DeleteCurrent()) 
     { 
      printf("Errore eliminazione"); 
      delete list; 
      return
     } 
   //--- elimina lista 
   delete list; 
  } 