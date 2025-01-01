DocumentazioneSezioni
Scambia due elementi nella lista.

bool  Exchange(
   CObject*  node1,     // lista elementi
   CObject*  node2      // lista elementi
   )

Parametri

node1

[in] list element

node2

[in] list element

Valore di ritorno

true - successo, false - non si possono scambiare gli elementi.

Esempio:

//--- esempio per CList::Exchange(CObject*,CObject*)
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list==NULL
     { 
      printf("Errore creazione oggetto"); 
      return
     } 
   //--- lo scambio 
   list.Exchange(list.GetFirstNode(),list.GetLastNode()); 
   //--- usa lista 
   //--- . . . 
   //--- elimina lista 
   delete list; 
  } 