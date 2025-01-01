//--- esempio per CList::Exchange(CObject*,CObject*)

#include <Arrays\List.mqh>

//---

void OnStart()

{

CList *list=new CList;

//---

if(list==NULL)

{

printf("Errore creazione oggetto");

return;

}

//--- lo scambio

list.Exchange(list.GetFirstNode(),list.GetLastNode());

//--- usa lista

//--- . . .

//--- elimina lista

delete list;

}