- FreeMode
- FreeMode
- Total
- IsSorted
- SortMode
- CreateElement
- Add
- Insert
- DetachCurrent
- DeleteCurrent
- Delete
- Clear
- IndexOf
- GetNodeAtIndex
- GetFirstNode
- GetPrevNode
- GetCurrentNode
- GetNextNode
- GetLastNode
- Sort
- MoveToIndex
- Exchange
- CompareList
- Search
- Save
- Load
- Type
Load
Carica lista dati dal file.
|
virtual bool Load(
Parametri
file_handle
[in] Handle del file binario precedentemente aperto con la funzione FileOpen().
Valore di ritorno
true - completato con successo, false - errore.
Nota
Durante la lettura elementi della lista dal file, il metodo CList::CreateElement(int) viene chiamato per creare ogni elemento.
Esempio:
|
//--- esempio per CLoad::Load(int)